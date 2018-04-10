Sestek的虛擬助理技術為土耳其首個智慧家居助理Asista提供支援

伊斯坦堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Sestek的技術對進入土耳其市場的第一個虛擬家庭助理Asista提供重大支援。Asista由土耳其主要的電子器材公司Arçelik推出和設計，完全整合Sestek的虛擬助理創新技術。Arçelik在歐洲排名第三，擁有Grundig和Beko兩個全球知名品牌。該裝置的造型優美、免手持，能永久協助簡化用戶的日常生活。

整合先進的自然語言處理技術

受益於Sestek的自然語言處理技術，Asista能夠理解語音模式並迅速回應語音命令。這使得該助理與市場上較簡單的規則化產品不同，它能夠執行各種細緻的任務。

Asista可以根據請求播放音樂、閱讀報紙或講述天氣預報。如果裝置需要澄清說明，它會提出更多問題，以智慧對話方式與使用者互動。當與其他家電或電子產品同步時，Asista會根據要求關閉或打開它們。簡而言之，使用者只要發出指令，如「Asista，關掉空調」或「打開窗簾」，它就會遵照執行。

進入國際舞臺

Asista的推出將土耳其的虛擬助理市場推向國際舞臺。Sestek執行長Levent Arslan教授表示：「與Arçelik的合作證明我們在智慧虛擬助理市場的實力。我們計畫在未來繼續將我們的技術嵌入更多的尖端智慧應用中。」這一合作只是開端而非頂點，因為Sestek將繼續尋找和開發生成式未來專案。

關於Sestek

Sestek於2000年開始提供支援語音的智慧技術。自那時以來，該公司已獲得眾多創新技術專利，與學術界重要專案展開合作，並在眾多業務領域擴大客戶群。Sestek技術的性能和穩定性，以及公司根據客戶需求量身打造解決方案的意願，使得快速發展的Sestek擁有超越競爭對手的獨特優勢。Sestek的最新產品包括語音分析、語音生物辨識、文字轉語音、自然對話、虛擬助理和聊天機器人。欲瞭解更多資訊，請造訪www.sestek.com

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