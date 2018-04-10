Sestek的虚拟助理技术为土耳其首个智能家居助理Asista提供支持

伊斯坦布尔--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Sestek的技术对进入土耳其市场的第一个虚拟家庭助理Asista提供了重大支持。Asista由土耳其领先的电子器材公司Arçelik提出和设计，完全集成了Sestek的虚拟助理创新技术。Arçelik在欧洲排名第三，拥有Grundig和Beko两个全球知名品牌。该设备造型优美，可免提使用，能永久性地帮助简化用户的日常生活。

集成先进的自然语言处理技术

得益于Sestek的自然语言处理技术，Asista能够理解语音模式并迅速响应语音命令。这使得该助理与市场上更简单的基于规则的产品不同，它能够执行各种细致的任务。

Asista可以根据请求播放音乐、阅读报纸或讲述天气预报。如果设备没有听清要求，它会提出更多问题，以智能对话方式与用户互动。当与其他家电或电子设备同步时，Asista会根据要求关闭或打开它们。简而言之，用户只要发出指令，如“Asista，关掉空调”或“打开窗帘”，它就会遵照执行。

进入国际舞台

Asista的推出将土耳其的虚拟助理市场推向了国际舞台。Sestek首席执行官Levent Arslan教授表示：“我们与Arçelik的合作证明了我们在智能虚拟助理市场的实力。我们计划在未来继续将我们的技术嵌入更多的尖端智能应用中。”这一合作只是一个开始而非顶点，因为Sestek将继续寻找和开发有生产力的未来项目。

关于Sestek

Sestek于2000年开始提供支持语音的智能技术。自那时以来，该公司已获得众多创新技术专利，与学术界重要项目展开合作，并在众多业务领域扩大客户群。Sestek的技术性能和稳定性，以及公司根据客户需求量身定制解决方案的意愿使得快速发展的Sestek拥有超越竞争对手的独特优势。Sestek的最新产品包括语音分析、语音生物识别、文本转语音、自然对话、虚拟助理和聊天机器人。欲了解更多信息，请访问www.sestek.com

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