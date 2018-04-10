Swiss Advanced Vision上市用於白內障手術的即時自動對焦主動式人工水晶體概念

瑞士紐沙提勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Swiss Advanced Vision (SAV-IOL)宣布啟動R-TASC計畫，以此攪局全球人工晶體(IOL)市場。

全球失明者中有51%（約3500萬人）為白內障所致。IOL是成長中的全球性市場，預計市場規模將從2017年的35億美元增至2022年的45.6億美元，年複合成長率達5.4%。驅動該市場成長的是人口高齡化、全球眼疾和糖尿病發病率的攀升，以及政府在控制和治療白內障所致失明方面的措施。

然而，儘管有此市場規模，IOL領域值得關注的創新卻寥寥無幾。SAV-IOL正在針對IOL制定一種全新的方法。R-TASC（Real-Time Autofocus Servo Control，即時自動對焦伺服控制）是一種即時自動對焦和無線互聯的主動式水晶體。現有的所有水晶體均為定焦，視光學效果會有所犧牲，例如配光曲線、解析度和視覺干擾。這是其靜態設計的固有弊病，無法克服白內障手術後的（視力）調節功能失調問題。

R-TASC旨在徹底恢復眼精水晶體正常情況下所提供的調節功能。R-TASC水晶體採用一個能量擷取系統，能夠即時對焦於患者所看的任何物體。歸功於其開放技術，該平臺還可根據未來技術發展情況搭載擴增實境和其他互動式或互通式功能。R-TASC可搭配單焦點水晶體（用於遠視），已有一個單焦點水晶體但希望恢復其視力調節功能的患者亦可額外購置。

SAV-IOL正尋求在5年內募集2千萬瑞士法郎，以便在今後5-10年內將R-TASC推向市場。SAV-IOL將於2018年4月24-25日在瑞士洛桑召開的第26屆歐洲醫療技術投資會議上與潛在投資人對話。

Swiss Advanced Vision執行長Max Boysset表示：「SAV-IOL是瑞士唯一的IOL製造商，在創新、品質和精度方面享有盛譽。R-TASC擴大了本公司現有的研發能力，可望攪局整個IOL市場。這是一個徹底改觀白內障手術後及更長時間內患者視力的機會。」

關於SAV-IOL：位於瑞士法語區的瑞士公司。英國標準協會現場認證MD 615363

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