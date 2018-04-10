Swiss Advanced Vision上市用于白内障手术的实时自动对焦主动式人工晶体概念

瑞士纳沙泰尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Swiss Advanced Vision (SAV-IOL)宣布启动R-TASC项目，以此搅局全球人工晶体(IOL)市场。

全球失明者中有51%（约3500万人）为白内障所致。IOL是增长中的全球性市场，预计市场规模将从2017年的35亿美元增至2022年的45.6亿美元，复合年均增长率达5.4%。驱动该市场增长的是人口老龄化、全球眼疾和糖尿病发病率的攀升，以及政府在控制和治疗白内障所致失明方面的举措。

然而，尽管有此市场规模，IOL领域值得关注的创新却寥寥无几。SAV-IOL正在针对IOL制定一种全新的方法。R-TASC（Real-Time Autofocus Servo Control，实时自动对焦伺服控制）是一种实时自动对焦和无线互联的主动式晶状体。现有的所有晶状体均为定焦，视光学效果会有所牺牲，例如配光曲线、分辨率和视觉干扰。这是其静态设计的固有弊病，无法克服白内障手术后的（视力）调节功能失调问题。

R-TASC旨在彻底恢复眼晶状体正常情况下所提供的调节功能。R-TASC晶状体基于一个能量捕捉系统，能够实时对焦于患者所看的任何物体。得益于其开放技术，该平台还可根据未来技术发展情况搭载增强现实和其他互动式或互通式功能。R-TASC可搭配单焦点晶状体（用于远视力），已有一个单焦点晶状体但希望恢复其视力调节功能的患者亦可额外购置。

SAV-IOL正寻求在5年内募集2千万瑞士法郎，以便在今后5-10年内将R-TASC推向市场。SAV-IOL将于2018年4月24-25日在瑞士洛桑召开的第26届欧洲医疗技术投资会议上与潜在投资者对话。

Swiss Advanced Vision首席执行官Max Boysset表示：“SAV-IOL是瑞士唯一的IOL制造商，在创新、品质和精度方面享有盛誉。R-TASC扩大了本公司现有的研发能力，有望搅局整个IOL市场。这是一个彻底改观白内障手术后及更长时间内患者视力的机会。”

关于SAV-IOL：位于瑞士法语区的瑞士公司。英国标准协会现场认证MD 615363

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