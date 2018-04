Swiss Advanced Vision lança conceito de lente intraocular com autofoco em tempo real para cirurgia de catarata

R-TASC Project - An Active Intraocular Lens for Cataract Surgery (Photo: SAV-IOL)

R-TASC Project - An Active Intraocular Lens for Cataract Surgery (Video: SAV-IOL)

R-TASC Project - An Active Intraocular Lens for Cataract Surgery (Video: SAV-IOL)

NEUCHATEL, Suíça--(BUSINESS WIRE)--Swiss Advanced Vision (SAV-IOL) anunciou o lançamento do Projeto R-TASC, criado para revolucionar o mercado global de lentes intraoculares (LIO).

A catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, o que representa cerca de 35 milhões de pessoas. As LIOS, que constituem um mercado global crescente, alcançaram 4,56 bilhões de dólares em 2022, com um crescimento anual de 5,4% em relação aos 3,50 bilhões de dólares de 2017. O que impulsiona o crescimento desse mercado é o envelhecimento da população, a crescente prevalência de doenças oftalmológicas e de diabetes em todo o mundo, além e iniciativas governamentais para controlar e tratar a cegueira causada por catarata.

No entanto, apesar do tamanho do mercado, houve poucas inovações notáveis nas LIOs. A SAV-IOL está desenvolvendo uma solução totalmente nova de LIOs. A R-TASC (servo-controle de autofoco em tempo real, na sigla em inglês) é uma lente ativa com autofoco em tempo real e conectividade sem fio. Todas as lentes atuais são fixas e sofrem problemas ópticos, como distribuição de luz, resolução e distúrbios visuais. Isso é inerente ao design estático que não supera a perda de acomodação (visão) após a cirurgia de catarata.

O objetivo da R-TASC é restaurar totalmente a função acomodativa fornecida normalmente pelo cristalino do olho. Com base em um sistema de captura de energia, a lente R-TASC focará nos objetos visualizados pelo paciente em tempo real. Graças à tecnologia aberta, a plataforma também está preparada para incorporar a realidade aumentada e outros recursos interativos ou conectados. A R-TASC será montada junto com uma lente monofocal (para visão distante) ou adicionada a pacientes que já possuem uma lente monofocal, mas desejam restaurar a acomodação visual.

A SAV-IOL tem intenção de investir 20 milhões de Francos em cinco anos para levar a R-TASC ao mercado nos próximos 5 a 10 anos. A SAV-IOL está conversando com potenciais investidores na 26ª Conferência Europeia de Investimentos em Tecnologia de Saúde em Lausanne, Suíça, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de abril de 2018.

Max Boysset, CEO da Swiss Advanced Vision disse “A SAV-IOL é a única fabricante suíça de IOLs com uma reputação baseada na inovação, qualidade e precisão. A R-TASC expande nossas capacidades atuais de P&D e tem o potencial de revolucionar todo o mercado de LIOs. Esta é uma oportunidade para transformar a visão dos pacientes totalmente após a cirurgia de catarata e além”.

Sobre a SAV-IOL: Empresa suíça localizada na parte francófona da Suíça. Certificação da unidade BSI MD 615363

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.