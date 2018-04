I partnerskab med WorldRemit lancerer Lebara en pengeoverførelsestjeneste i Danmark

KØBENHAVN, Danmark--(BUSINESS WIRE)--Lebara og WorldRemit er to førende virksomheder på det internationale marked, som har indgået et strategisk partnerskab. WorldRemit bliver Lebaras eksklusive partner inden for global pengeoverførsel, inklusive i Danmark.

Aftalen gør det nemt for mere end 3 millioner brugere af Lebara Mobile og Lebara Money at benytte WorldRemits digitale pengeoverførselstjeneste, hvilket de kan gøre direkte fra Lebaras app og webside. Dette er en del af WorldRemits plan om at betjene 10 millioner kunder i nye markeder inden 2020.

Lebaras kunder i Danmark samt Det Forenede Kongerige, Frankrig, Tyskland, Spanien og Nederlandene vil drage nytte af WorldRemits omfattende udbetalingsnetværk i over 145 lande. Netværket er mere praktisk og har lavere omkostninger for 90 % af de migranter, der stadig overfører penge via offline-ruter.

Som en del af aftalen vil WorldRemit også drage nytte af fælles branding i alle Lebaras detailbutikker og reklame gennem Lebara Mobiles SIM-pakker, som sælges i mere end 260 000 butikker i Vesteuropa.

Ismail Ahmed, grundlægger og administrerende direktør for WorldRemit, har udtalt: ”Vi glæder os over at indgå i et partnerskab med en af verdens førende virtuelle mobilnetoperatører, der henvender sig til internationale borgere i Europa, og over at give disse brugere adgang til vores tjeneste, der primært fokuserer på det mobile marked. Lebara har mere end 260 000 salgssteder og dermed en synlighed og brandgenkendelse, der passer perfekt med WorldRemits stærke digitale kapaciteter. Igennem dette partnerskab får mange millioner nye kunder adgang til vores sikre og hurtige pengeoverførselstjeneste med lave omkostninger.

”WorldRemit har før arbejdet sammen med telekommunikationspartnere på modtagerområdet, men dette er vores første strategiske partnerskab med en mobiloperatør på sendeområdet. Vi ser frem til at kunne styrke vores førende position på markedet med andre ambitiøse partnerskaber i fremtiden.”

Graeme Oxby, administrerende direktør for Lebara-gruppen, tilføjer: ”Dette initiativ er en reaktion på et voksende behov blandt vores kunder. Mange af Lebaras kunder sender penge hjem til slægtninge og venner, og vi glæder os over i partnerskab med WorldRemit at kunne tilbyde en tjeneste, som er nem at bruge og har meget lave omkostninger”.

”Lebara Mobiles ledende position på det voksende marked for internationale borgere i Europa danner i kombination med en bølge af nye smartphone-brugere en ideel platform for at lancere nye og spændende tjenester via partnerskaber. Vores partnere får en unik adgang til en kundebase, som få mobiloperatører kan matche.”

WorldRemit håndterer en voksende andel af markedet for pengeoverførsler for migranter – også kaldet remitter, som udgør mere end 3,5 billioner kr. Deres fokus er primært på det mobile marked, og en tredjedel af deres transaktioner overføres til mobile pengekonti. I øjeblikket håndterer WorldRemit 74 % af internationale pengeoverførsler til mobile pengekonti globalt.

WorldRemits digitale model gør det muligt for kunder at fuldføre deres transaktioner med få tryk på en smartphone. WorldRemits kunder foretager mere end 1 million transaktioner hver måned via WorldRemits app eller webside.

Du kan læse mere om, hvordan Lebaras kunder i Danmark kan overføre penge via WorldRemit, ved at besøge https://www.worldremit.com

WorldRemit modtog finansiel rådgivning fra William Blair under denne aftale.

OM WORLDREMIT

WorldRemit ændrer måden, vi overfører penge på.

Det er nemt – åbn appen eller besøg webstedet – der er ingen mellemled.

• Overførsler til de fleste lande går omgående igennem – send penge som var det en Facebook-besked.

• Flere måder at modtage på (mobile penge, bankoverførsel, kontant afhentning).

• Tilgængelig i mere end 50 lande og 145+ destinationer.

• Understøttes af Leapfrog samt Accel Partners og TCV – investorer i Facebook, Spotify, Netflix og Slack.

WorldRemits globale hovedkontor ligger i London, Det Forenede Kongerige, men der er også kontorer i USA, Canada, Sydafrika, Malaysia, Singapore, Filippinerne, Japan, Hong Kong, Australien og New Zealand.

OM LEBARA

Lebara er en førende europæisk operatør af mobile telekommunikationer, der forbedrer dagligdagen for fastboende udlændinge ved at tilbyde mobilprodukter og –tjenester af høj kvalitet og med lave omkostninger. Lebara tilbyder SIM-kort til mobilen med forbrugsbaseret betaling samt tilknyttede produkter og tjenester, der er skræddersyet til internationale samfund i 6 europæiske lande – Det Forenede Kongerige, Tyskland, Holland, Frankrig, Spanien og Danmark. Lebaras kunder mener, at de er troværdige, ærlige, lige til og giver dem meget for pengene.

