Lebara s’associe à WorldRemit pour lancer un service de transfert d’argent en France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Lebara et WorldRemit, deux chefs de file au service des résidents internationaux, ont conclu un partenariat stratégique faisant de WorldRemit le partenaire mondial exclusif de transferts d’argent de Lebara, y compris en France.

Le contrat permet à plus de trois millions d’utilisateurs de Lebara Mobile et Lebara Money d’accéder en toute simplicité au service de transfert d’argent numérique de WorldRemit, directement à partir de l’application et du site internet de Lebara. Ce contrat soutient l’ambition de WorldRemit d’atteindre les 10 millions de clients connectés aux marchés émergents à l’horizon 2020.

Les clients de Lebara en France, et aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et au Danemark bénéficieront du vaste réseau de paiements de WorldRemit dans plus de 145 pays. Ce partenariat fournira une alternative plus pratique et abordable à 90% des migrants qui envoient encore de l’argent via des méthodes non connectées.

Dans le cadre de cet accord, WorldRemit bénéficiera également du co-marquage dans les magasins de détail de Lebara et des publicités sur les packs SIM de Lebara Mobile vendus dans 260 000 magasins dans toute l’Europe de l’Ouest.

Ismail Ahmed, fondateur et CEO chez WorldRemit, déclare : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec un des plus grands opérateurs de réseau mobile virtuel au monde et ciblant les résidents internationaux en Europe, pour donner à leurs utilisateurs l’accès à notre service avant tout mobile. Avec plus de 260 000 points de vente, la visibilité et la notoriété de la marque Lebara complètent la solide capacité numérique de WorldRemit. Ce partenariat proposera un service d’envois de fonds sécurisé, rapide et à coût réduit à des millions de nouveaux clients.

« WorldRemit travaille avec des partenaires des télécommunications côté réception, mais il s’agit là de notre premier partenariat stratégique avec un opérateur mobile côté envoi. Nous cherchons à renforcer notre position de chef de file sur le marché au côté de partenaires tout aussi ambitieux à l’avenir. »

Graeme Oxby, chef de la direction de Lebara Group, ajoute : « Cette initiative est en réponse à un besoin croissant de la part de notre précieuse clientèle. De nombreux clients de Lebara envoient de l’argent à leurs proches et à leurs amis, et nous sommes ravis de ce partenariat avec WorldRemit pour proposer un service facile à utiliser et très rentable ».

« La position de leadership de Lebara au sein du marché des résidents internationaux en Europe, couplée à une hausse du nombre d’utilisateurs de smartphone, créent une plateforme idéale pour le lancement de nouveaux services prometteurs via des partenariats. Nos partenaires ont un accès unique à une clientèle que peu d’autres sociétés mobiles peuvent égaler. »

WorldRemit gère une part croissante des 600 milliards de dollars du marché des envois de fonds de résidents étrangers. Connu pour son approche privilégiant les transferts mobiles, un tiers des transactions de la société va à des comptes d’argent mobile. WorldRemit traite actuellement 74% des transferts internationaux vers des comptes d’argent mobile à l’échelle mondiale.

Les clients de WorldRemit effectuent plus d’un million de transactions mensuellement, via l’application ou le site internet, et la société a connu une hausse significative du nombre de transactions envoyées depuis la France, avec une croissance supérieure à 180% au cours de la dernière année.

Pour de plus amples renseignements sur les modalités de transfert d’argent pour les clients de Lebara en France à l’aide de WorldRemit, rendez-vous sur https://www.worldremit.com/fr

William Blair a agi en qualité de conseiller financier de WorldRemit dans le cadre de cette transaction.

À PROPOS DE WORLDREMIT

WorldRemit change notre façon d’envoyer de l’argent.

C’est facile, il suffit d’ouvrir l’application ou d’aller sur le site internet. Plus besoin d’agents.

• Les transferts vers la plupart des pays sont instantanés. Envoyez de l’argent aussi facilement qu’un message.

• Plus de moyens pour réceptionner les fonds (argent mobile, transfert bancaire, prélèvement d’espèces).

• Disponible dans plus de 50 pays et plus de 145 destinations.

• Soutenu par Leapfrog ainsi qu’Accel Partners et TCV – investisseurs dans Facebook, Spotify, Netflix et Slack.

Le siège mondial de WorldRemit se trouve à Londres, au Royaume-Uni. La société dispose de bureaux aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Malaisie, à Singapour, aux Philippines, au Japon, à Hong Kong, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À PROPOS DE LEBARA

Lebara est un leader européen des télécoms mobiles améliorant la vie des résidents étrangers en leur fournissant des produits et services mobiles de haute qualité à faible coût. Lebara fournit des cartes SIM mobiles de paiement à l’utilisation, ainsi que des produits et services connexes destinés aux communautés internationales de six pays européens, à savoir le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, l’Espagne et le Danemark. Les clients reconnaissent Lebara comme une entreprise de confiance, honnête, simple et offrant une valeur considérable.