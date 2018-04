La technologie d'assistant personnel intelligent de Sestek bénéficie à Asista, le premier home assistant intelligent de Turquie

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--La technologie de Sestek a considérablement bénéficié à Asista, le premier home assistant virtuel à pénétrer le marché turc. Introduit et conçu par Arçelik — principale société turque spécialisée dans les équipements électroniques, troisième au plan européen et connue dans le monde entier pour ses marques Grundig et Beko — Asista intègre entièrement les innovations d'assistants personnels intelligents de Sestek. Le dispositif est élégant, mains libres et en disponibilité permanente, afin de faciliter la vie quotidienne de ses utilisateurs.

Intégrer la technologie avancée de traitement automatique du langage naturel

Grâce à la technologie de traitement automatique du langage naturel de Sestek, le dispositif Asista comprend les schémas vocaux et répond rapidement aux commandes vocales, ce qui le différencie des options plus simples fondées sur les règles du marché et lui permet de réaliser des taches variées et nuancées.

Asista répond à des demandes telles jouer de la musique, lire le journal ou décrire les prévisions météorologiques. Lorsque l'assistant personnel intelligent nécessite des précisions, il pose des questions supplémentaires, encourageant ses utilisateurs à établir avec lui une conversation intelligente. Une fois synchronisé à d'autres appareils électriques ou électroniques, Asista les met en marche ou les éteint sur simple demande. Il suffit de dire: "Asista, éteint l'air conditionné", ou bien "ouvre les rideaux", et il obéit.

Arrivée sur la scène internationale

L'introduction d'Asista propulse le marché turc des assistants personnels intelligents sur la scène internationale. "Notre collaboration avec Arçelik démontre notre solidité dans le marché des assistants personnels intelligents," affirme le Professeur Levent Arslan, PDG de Sestek. "A l'avenir, nous avons l'intention de continuer à intégrer nos technologies à des applications intelligentes dernier cri," a-t-il ajouté. Cette collaboration représente un début, et non l'aboutissement de ce processus, alors que Sestek identifie et développe de futurs projets d'exploration.

A propos de Sestek

Sestek a commencé à fournir des technologies intelligentes dotées de fonctions vocales en 2000. Depuis cette date, la société a breveté de nombreuses technologies novatrices, collaboré à d'importants projets universitaires et a élargi sa clientèle dans tout un éventail de secteurs d'activité. Les performances et la stabilité des technologies de Sestek, ainsi que la volonté de la société de personnaliser les solutions en fonction des besoins de ses clients, offrent à la société en pleine expansion un avantage unique sur ses concurrents. Parmi les produits dernier cri de Sestek figurent une solution d'analytique des conversations téléphoniques, de données biométriques vocales, de conversion du texte au discours, de dialogue naturel, d'assistants personnels intelligents et d'agents conversationnels. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.sestek.com

