Tecnologia de assistente virtual da Sestek contribui para o Asista, o primeiro assistente de casa inteligente da Turquia

A tecnologia da Sestek contribuiu de forma significativa para o Asista, o primeiro assistente virtual caseiro a entrar no mercado turco. Apresentado e idealizado pela Arçelik - a empresa com liderança no setor de eletrodomésticos na Turquia, terceira colocada na Europa e mundialmente conhecida por suas marcas Grundig e Beko - o Asista integra totalmente as inovações de assistente virtual da Sestek. O dispositivo é elegante, com tecnologia viva-voz e sempre está disponível para facilitar o dia a dia dos usuários.

Integração da tecnologia de processamento de linguagem natural

Graças à tecnologia de processamento de linguagem natural da Sestek, o Asista entende padrões de fala e responde rapidamente aos comandos de voz. Isto diferencia o dispositivo das opções com base em regras mais simples do mercado, equipando-o para executar tarefas diversas e diferenciadas.

O dispositivo Asista responde a pedidos para tocar música, ler o jornal ou descrever a previsão do tempo. Quando precisa de esclarecimentos, ele faz perguntas adicionais, envolvendo os usuários em conversas inteligentes. Quando sincronizado com outros eletrodomésticos ou aparelhos eletrônicos, o Asista desliga ou liga este dispositivos, quando solicitado. Basta dizer “Asista, desligue o ar-condicionado” ou “abra as cortinas” e ele atende ao pedido.

Chegada ao cenário internacional

A apresentação do dispositivo Asista impulsiona o mercado de assistente virtual da Turquia para o cenário internacional. “Nossa colaboração com a Arçelik comprova a nossa força no mercado de assistentes virtuais inteligentes”, disse o Professor Levent Arslan, diretor executivo da Sestek. “Pretendemos continuar a integrar nossas tecnologias em aplicativos inteligentes inovadores no futuro.” Esta colaboração representa um começo, não uma culminação, já que a Sestek identifica e desenvolve projetos geradores de futuro.

Sobre a Sestek

Sestek começou a fornecer Tecnologias Inteligentes Habilitadoras de Fala em 2000. Desde então, a empresa patenteou inúmeras tecnologias inovadoras, colaborou em projetos importantes na academia e cresceu sua clientela em diversas áreas de negócios. O desempenho e a estabilidade das tecnologias da Sestek e a disposição da empresa em adaptar soluções às necessidades dos clientes proporcionam à empresa, em rápido crescimento, uma vantagem única em relação aos concorrentes. Os produtos de vanguarda da Sestek incluem o Speech Analytics, Voice Biometrics, Text-to-Speech, Natural Dialog, Virtual Assistant e Chatbot. Para saber mais, acesse www.sestek.com

