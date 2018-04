GA-ASI heeft FMS ontwikkelingscontract toegekend voor MQ-9B PROTECTOR

MQ-9B is the “Certifiable” (STANAG 4671) version of GA-ASI’s MQ-9 Predator® B product line. It can meet the stringent airworthiness certification requirements of various military and civil authorities, including the UK Military Airworthiness Authority (MAA) and the US FAA. (Photo: Business Wire)

SAN DIEGO (VS)--(BUSINESS WIRE)--General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) is trots op de recente toekenning van een contract van $ 81 miljoen voor Foreign Military Sales door het US Air Force Life Cycle Management Center voor het Verenigd Koninkrijk (VK) MQ-9B PROTECTOR onbemande vliegtuigsysteemprogramma. Dit contract omvat integratie en testen op onderdeelniveau van specifieke uitbreidingen voor het VK ter ondersteuning van het MQ-9B PROTECTOR-programma. GA-ASI voerde minder dan twee jaar geleden de eerste vlucht met de MQ-9B-configuratie uit, en het op afstand bestuurbare vliegtuig (Remotely Piloted Aircraft, RPA) heeft daarna steeds weer belangrijke kwalificatiemijlpalen gehaald.

MQ-9B is de ‘certificeerbare’ (STANAG 4671) versie van GA-ASI’s MQ-9 Predator® B productlijn. De ontwikkeling is het resultaat van een vijfjarige, door het bedrijf ondersteunde inspanning om een RPA te leveren die kan voldoen aan de strenge luchtwaardige certificeringsvereisten van diverse militaire en civiele autoriteiten, waaronder de Britse Military Airworthiness Authority (MAA) en de Amerikaanse FAA. MQ-9B is de laatste ontwikkeling van de multi-missie Predator B vloot. GA-ASI noemde zijn basislijn MQ-9B SkyGuardian™, en de variant voor maritieme surveillance SeaGuardian.

“MQ-9B vertegenwoordigt de volgende generatie van RPA systeemmogelijkheden”, zei Linden Blue, CEO, GA-ASI. “Het heeft nieuwe vluchtduur getoond (>48 uur) en automatisch opstijgen en landen met alleen SATCOM-besturing. MQ-9B is ook uitgerust met ons huidige operationele MQ-9 detectie- en ontwijksysteem (met botsing-ontwijk-radar), dat MQ-9B-activiteiten in civiele luchtvaart ondersteunt.”

Andere belangrijke MQ-9B-mijlpalen zijn bereikt in 2017, waaronder de eerste door FAA-goedgekeurde vlucht voor een bedrijfs-RPA binnen niet-gescheiden luchtruim zonder een ‘begeleidend toestel’, toen een RPA vloog van Yuma, Arizona naar Gray Butte, Californië in augustus 2017.

Komende toestelkwalificatie-mijlpalen waaronder bliksembeveiligingstests die in de komende 60 dagen worden verwacht. De algehele kwalificatieplanning van het vliegtuigsysteem blijft op schema.

Een bewapende variant van het systeem wordt aangeschaft door de Royal Air Force (RAF) binnen het Britse MQ-9B PROTECTOR programma. D MQ-9B PROTECTOR zal 40 uur vliegen met snelheden tot 210 knopen, op hoogtes van meer dan 12 km, en met een externe lading van 2.159 kg.

“De Britse MOD en RAF zijn blij met de voortgang van hun MQ-9B PROTECTOR programma en de inspanningen gaan gestaag verder voor de certificering van dit platform, vooruitlopend op een volledige Military Type Certificate zodra het platform in gebruik wordt genomen. De onlangs bekend gemaakte aanpassingen van de Protector-aanschafplanning geven aan dat de Britse regering bezig is met de transitie van maximale resultaten uit ons huidige Reaper-toestel, dat wordt ingezet bij de strijd tegen IS in het Midden-Oosten en overstappen op de moderne Protector”, zei Air Marshal Julian Young, Directeur Materiaal (Air) bij DE&S. “Het Protector-programma, dat gebaseerd is op GA-ASI’s SkyGuardian-toestel, is een belangrijke mogelijkheid voor het VK, en de MOD en GA-ASI hebben samengewerkt om programmaveranderingen te ondersteunen, en te voldoen aan de groeiende belangstelling voor deze unieke mogelijkheid.”

Hoogresolutie foto's van MQ-9B zijn beschikbaar voor gekwalificeerde media uit het overzicht in het GA-ASI mediacontact.

Over GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), een tak van General Atomics, is een toonaangevende ontwikkelaar en producent van bewezen betrouwbare Unmanned Aircraft Systems (UAS), radarapparatuur, en elektro-optische en daaraan gerelateerde missiesystemen, waaronder de Predator®, Reaper® en Gray Eagle UAS programma's en de Lynx® Multi-mode Radar. Met meer dan 25 jaar ervaring in innovatie binnen de luchtvaart levert GA-ASI toestellen met een lang uithoudingsvermogen, geschikt voor multi-missies met geïntegreerde sensor- en datalinksystemen die nodig zijn voor situatieanalyse en een snel reactievermogen tijdens aanhoudende vluchten mogelijk maken. Het bedrijf produceert ook een reeks aan grondstations en sensor controle/beeldanalyse software, biedt pilotenopleidingen en ondersteuning, en ontwikkelt metamateriaal-antennes. Bezoek voor meer informatie www.ga-asi.com.

Predator, Reaper, en Lynx zijn geregistreerde handelsnamen en SkyGuardian is een merknaam van General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.