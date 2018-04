GA-ASI a remporté un contrat de développement FMS pour le MQ-9B PROTECTOR

MQ-9B is the “Certifiable” (STANAG 4671) version of GA-ASI’s MQ-9 Predator® B product line. It can meet the stringent airworthiness certification requirements of various military and civil authorities, including the UK Military Airworthiness Authority (MAA) and the US FAA. (Photo: Business Wire)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) se réjouit d'annoncer l'attribution récente d'un contrat de vente militaire étranger de 81 millions USD par le US Air Force Life Cycle Management Center pour le programme de systèmes d'aéronefs sans pilote MQ-9B PROTECTOR du Royaume-Uni (RU). Ce contrat prévoit l'intégration et des tests au niveau composants pour des optimisations spécifiques britanniques à l'appui du programme MQ-9B PROTECTOR. GA-ASI a effectué le premier vol de la configuration MQ-9B il y a moins de deux ans, et l'aéronef télépiloté (Remotely Piloted Aircraft, RPA) a continué de franchir une série d'étapes de qualification clés.

Le MQ-9B est la version « Certifiable » (STANAG 4671) de la gamme de produits B MQ-9 Predator® de GA-ASI. Son développement est le résultat d'une initiative de cinq ans financée par la société visant à livrer un RPA pouvant répondre aux exigences de certification de navigabilité rigoureuses de diverses autorités militaires et civiles, y compris la UK Military Airworthiness Authority (MAA) et la US FAA. Le MQ-9B est la toute dernière évolution de la flotte multimission Predator B. GA-ASI a nommé son MQ-9B de base SkyGuardian™, et la variante de surveillance maritime SeaGuardian.

« Le MQ-9B représente la prochaine génération de capacités de système RPA », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. « Il a atteint de nouveaux records d'endurance aéroportée (>48 heures) et des décollages et des atterrissages automatiques sous le seul contrôle de SATCOM. Le MQ-9B sera également équipé de notre système de détection et d'évitement MQ-9 actuellement opérationnel (avec radar d'évitement des collisions), qui soutiendra les opérations MQ-9B dans l'espace aérien civil. »

D'autres étapes importantes ont été franchies par le MQ-9B en 2017, y compris le premier vol approuvé par la FAA pour un RPA appartenant à la société dans un espace aérien non réservé sans « aéronef d'observation », lorsque le RPA a relié Yuma, dans l'Arizona, à Gray Butte, en Californie en août 2017.

Les prochaines étapes de qualification d'aéronef incluent des tests de protection contre la foudre, prévus dans les 60 prochains jours. Le calendrier de qualification global du système d'aéronef demeure conforme aux prévisions.

Une variante militarisée du système est en cours d'acquisition par la Royal Air Force (RAF) dans le cadre du programme MQ-9B PROTECTOR du Royaume-Uni. Le MQ-9B PROTECTOR effectuera des vols de plus de 40 heures à des vitesses atteignant 210 nœuds, atteindra des altitudes de plus de 40 000 pieds, et transportera 4750 lbs (2159 kg) de charge utile externe.

« Le ministère de la Défense du Royaume-Uni et la RAF sont heureux des progrès de leur programme MQ-9B PROTECTOR et les travaux continuent à un rythme soutenu sur les aspects de certification de cette plateforme, en prévision de l'obtention du Certificat de type militaire à l'entrée en service de la plateforme. Les ajustements du programme d'approvisionnement Protector récemment annoncés reflètent la transition du gouvernement britannique entre l'exploitation maximale de notre aéronef Reaper actuel, qui nous aide dans la lutte contre Daesh au Moyen-Orient, et l'adoption de l'aéronef sophistiqué qu'est le Protector », a ajouté le maréchal de l'air Julian Young, Directeur des équipements (Air) au DE&S. « Le programme Protector, qui est basé sur l'aéronef SkyGuardian de GA-ASI, est une capacité clé pour le Royaume-Uni, et le ministère de la Défense et GA-ASI ont collaboré pour soutenir les changements du programme, tout en continuant de répondre à l'intérêt croissant pour cette capacité unique. »

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une société affiliée de General Atomics, est un concepteur et un fabricant de premier plan d’aéronefs sans pilote (Unmanned Aircraft Systems, UAS) fiables et éprouvés, de radars, et de systèmes de mission électro-optiques et connexes, y compris les programmes Predator®, Reaper®et Gray Eagle UAS et le radar multimode Lynx® . Célébrant plus de 25 années d'innovation dans le domaine de l'aviation, GA-ASI fournit des aéronefs à longue endurance multimission équipés des systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant permettant une conscience situationnelle et une force d'intervention rapide. La société produit également une variété de stations de contrôle au sol et de logiciels d'analyse d'image et de commande de capteur, fournit des services de formation et de soutien aux pilotes et développe des antennes méta-matérielles. Pour de plus amples informations, visitez www.ga-asi.com.

