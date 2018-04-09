L&T Technology Services獲得埃克森美孚探勘公司數百萬美元的數位化合約

印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的純工程研發服務公司L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS)今天宣佈，已與埃克森美孚探勘公司(ExxonMobil Exploration Company)簽訂合作協定，第一年的價值超過2,000萬美元。

LTTS具備地理空間和數位專業知識，將利用先進的自動化工具將過去的地球科學內容快速轉換至數位領域。這將為地球科學家提供更佳的資料可用性，提高分析和評估的速度與效率。LTTS將與集團公司Larsen & Toubro Infotech (LTI)合作從事此項業務。

這筆交易再次確認了LTTS對其重要客戶的科技投資策略，並利用石油和天然氣產業迅速變化的數位化轉型機會，確保其在工程研發服務主要提供者中的領先合作夥伴地位。

L&T Technology Services Limited執行長兼董事總經理Keshab Panda博士表示：「我們在碳氫化合物方面的長久經驗、對地理空間領域的理解和數位工程專業知識，讓我們成為幫助埃克森美孚進行這項計畫的理想合作夥伴。我們的解決方案將讓地球科學家能夠更快地從地下資料中獲取見解。而這些見解則可以擴大資產利用率、縮短資料準備時間，並且降低整體擁有成本。」

關於L&T Technology Services Limited：

總部位於印度的L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited的上市子公司，專注於工程和研發(ER&D)服務。我們在產品和製程開發的整個生命週期中提供顧問、設計、開發和測試服務。我們的客戶包括52家財星500大企業和48家世界頂尖的ER&D公司，涵蓋工業產品、醫療器材、交通運輸、電信和高科技以及加工業。截至2017年12月31日，我們在全球的15個交付中心、28個銷售辦事處和39個創新實驗室共有約1.2萬名員工。有關L&T Technology Services的更多資訊，請造訪www.LntTechservices.com。

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