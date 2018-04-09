L&T Technology Services获得埃克森美孚勘探公司数百万美元的数字化合同

印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的纯工程研发服务公司L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS)今天宣布，它已与埃克森美孚勘探公司(ExxonMobil Exploration Company)签订了一份合作协议，其第一年的价值超过2,000万美元。

LTTS将利用其地理空间和数字专业知识，通过先进的自动化工具将过去的地球科学内容快速转换至数字领域。这将为地球科学家提供更好的数据可用性，提高分析和评估的速度与效率。LTTS将与集团公司Larsen & Toubro Infotech (LTI)合作开展此项业务。

这笔交易再次确认了LTTS对其重要客户的技术投资战略，即利用石油和天然气行业迅速变化的数字化转型机会，确保在工程研发服务提供商中的领先合作伙伴的地位。

L&T Technology Services Limited首席执行官兼董事总经理Keshab Panda博士表示：“我们在碳氢化合物方面的历史积淀、对地理空间领域的理解和数字工程专业知识，让我们成为帮助埃克森美孚实现这项计划的理想合作伙伴。我们的解决方案将让地球科学家能够更快地从地下数据中获取见解。而这些见解则可以最大限度地提高资产利用率和缩短数据准备时间，帮助降低总体拥有成本。”

关于L&T Technology Services Limited：

总部位于印度的L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited的上市子公司，专注于工程和研发(ER&D)服务。我们在产品和流程开发的整个生命周期中提供咨询、设计、开发和测试服务。我们的客户包括52家财富500强企业和48家世界顶级ER&D公司，涵盖工业产品、医疗设备、交通运输、电信和高科技以及加工行业。截至2017年12月31日，我们在全球的15个交付中心、28个销售办事处和39个创新实验室共有约1.2万名员工。有关L&T Technology Services的更多信息，请访问www.LntTechservices.com。

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