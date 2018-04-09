艾克森美孚與中化弘潤石油化工有限公司達成 FLEXICOKINGTM 靈活焦化技術授權合約

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--艾克森美孚觸媒及技術授權公司今天宣布與中化弘潤石油化工有限公司達成授權合約，後者將應用艾克森美孚 FLEXICOKINGTM 靈活焦化技術在中國山東省濰坊市濱海經濟技術開發區中化弘潤高階化工園區內建造一套渣油改質裝置。

新建裝置每年將加工約 120 萬噸減壓渣油原料，為中化弘潤生產高品質的液體產品，包括清潔運輸燃料油、化工原料以及清潔燃料氣。該計畫正處於工程設計階段，預計將於 2020 年開工。

艾克森美孚觸媒及技術授權公司總裁 Chris Birdsall 表示：「艾克森美孚 FLEXICOKING 靈活焦化技術與傳統的延遲焦化製程相比，具有更高的靈活性。FLEXICOKING 靈活焦化技術的應用，將協助中化弘潤煉油廠最大程度地減少資本投入和能源消耗，從而最佳化整個渣油改質製造流程。」

這項製程技術還將為中化弘潤煉油廠帶來顯著的環保效益，煉油廠不再需要進行露天焦炭處理以及煤炭運輸作業，並可透過使用FLEXICOKING 靈活焦化裝置生產的燃料氣的清潔燃燒來減少燃燒加熱爐的排放。

艾克森美孚 FLEXICOKING 靈活焦化技術是一種經過商業驗證的成熟連續流化床技術，可將重油（如減壓渣油、油砂瀝青、脫瀝青裝置塔底油和流化催化裂化裝置塔底油）熱轉化為更輕、更有價值的產品。FLEXICOKING 靈活焦化技術將流化焦化與空氣-蒸汽氣化相結合，將石油焦轉化為清潔燃料氣，更具環境永續性。因此，其用於渣油改質時，為煉油廠提供了更為顯著的靈活性。

關於艾克森美孚觸媒及技術授權公司

艾克森美孚先進的專有觸媒及生產製程技術可幫助煉油廠和石化產品製造商增加產能、降低成本、提高利潤、降低排放，同時確保營運的安全、可靠和高效率。觀看視訊，瞭解我們如何為您的煉油、天然氣和化工需求量身打造卓而不凡的解決方案。

關於中化弘潤石油化工有限公司

中化弘潤石油化工有限公司主要從事煉油和石油化工生產，擁有中國國家授予的生產授權。公司先後榮獲中國「守合同重信用」優良企業、中國百大石化企業、山東省百大企業和濰坊龍頭企業等榮譽稱號。

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