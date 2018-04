L&T Technology Services obtient un contrat de numérisation de plusieurs millions de dollars d'ExxonMobil Exploration Company

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (NSE : LTTS), une société de services R&D d'ingénierie pure-play mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'une valeur de plus de 20 millions USD dans la première année avec ExxonMobil Exploration Company.

L'expertise géospatiale et numérique de LTTS permettra la conversion rapide d'un contenu géoscientifique historique dans le domaine numérique en utilisant des services d'automatisation sophistiqués. Ceci fournira aux géoscienfiques un accès optimisé aux données, améliorant la rapidité et l'efficacité de l'analyse et de l'évaluation. LTTS travaillera en collaboration avec la société de groupe Larsen & Toubro Infotech (LTI) dans ce projet.

Ce contrat réaffirme la stratégie d'investissement technologique de LTTS pour ses clients phares et assure sa position en tant que partenaire de premier plan parmi les plus grands fournisseurs de services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D) en capitalisant sur les transitions numériques en évolution rapide dans l'industrie du pétrole et du gaz.

« En combinant nos antécédents en matière d'hydrocarbures, notre compréhension du domaine géospatial et notre expertise en ingénierie numérique, nous sommes extrêmement bien placés pour aider ExxonMobil dans cette initiative. Nos solutions fourniront aux géoscientifiques des perspectives accélérées de leurs données de subsurface. Ceci, à son tour, maximise l'utilisation des actifs, minimise le temps de préparation des données et réduit le coût total de propriété », a déclaré Dr Keshab Panda, PDG et directeur général de L&T Technology Services Limited.

À propos de L&T Technology Services Limited :

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 52 entreprises du classement Fortune 500, et 48 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 décembre 2017, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait environ 12 000 employés répartis dans 15 centres de services mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux, et 39 laboratoires d'innovation. Pour en savoir plus sur L&T Technology Services, consultez www.LntTechservices.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.