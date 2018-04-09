思博倫宣佈新的全球合作夥伴計畫

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--行動網路、服務和裝置測試領域的全球領導者思博倫通信公司(LSE:SPT)今日宣佈設立新的全球合作夥伴計畫。Spirent Pace合作夥伴計畫旨在為授權合作夥伴提供所需的最新網路和測試技術、激勵機制、培訓和支援，以幫助他們充分利用銷售和支援思博倫解決方案所出現的重大成長契機。

隨著從根本上改變網路環境的網路功能虛擬化(NFV)、軟體定義網路(SDN)和5G等新科技的湧現，現今的組織需確保自身能夠安全無縫地採用這些技術。Pace合作夥伴計畫將有助於思博倫及其合作夥伴提供市場領先的測試解決方案，以及為比以往更多的市場和客戶提供新一代服務保障和安全解決方案。該計畫協助更多組織評估和推出進階網路架構，將為整個合作夥伴生態系統開闢新的銷售機會。

Bynet Solutions公司執行長Avi Barel Westwood表示：「在預先瞭解Spirent Pace計畫之後，我很高興看到思博倫能致力於提供簡化且靈活的方法，為我的業務如何變化以及在未來一年及之後將如何繼續演進提供支援。我對這些變化表示歡迎，同時期待與思博倫合作，並看到立竿見影的互利結果。」

思博倫通信全球通路與聯盟資深總監Mark Bateman表示：「現在正是與思博倫合作的最佳時機。隨著新科技不斷改變組織對於網路的思考方式，客戶開始意識到思博倫解決方案的充分價值。我們很高興能夠擴大合作夥伴網路，共同協助更多組織獲得他們所需的測試解決方案，並充分利用新的網路趨勢和機會。」

Pace合作夥伴計畫將提供可全面取得思博倫資源、交易註冊、激勵計畫的權利，以及旨在創造新的機會並提高合作夥伴獲利能力的其他益處。根據業務需求和客戶需求而分層的合作夥伴級別，讓合作夥伴能夠更輕鬆地融入這項計畫，並提高他們的專業知識水準和獲得的效益。無論合作夥伴是專注於對網路設備製造商和服務提供者的銷售，還是對政府、企業和汽車客戶的銷售，Pace通路計畫都能提供他們追逐新獲利機會所需的一切。

如欲瞭解更多詳情，請瀏覽Spirent Pace計畫網站：www.spirent.com/Pace。

關於思博倫通信公司

思博倫通信公司(LSE:SPT)是測試和測量領域的全球領導者，致力於提供廣泛的解決方案，用於測試資料中心、雲端運算和虛擬化環境、高速乙太網網路和服務、無線網路和裝置、網路和應用程式安全性以及定位技術。查詢詳情，請造訪https://corporate.spirent.com/About-Us。

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