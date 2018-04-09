思博伦宣布新的全球合作伙伴计划

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--移动网络、服务和设备测试领域的全球领导者思博伦通信公司(LSE:SPT)今日宣布建立新的全球合作伙伴计划。Spirent Pace合作伙伴计划旨在为授权合作伙伴提供其所需的最新网络和测试技术、激励机制、培训和支持，以帮助他们充分利用销售和支持思博伦解决方案所出现的重大增长机遇。

随着从根本上改变网络环境的网络功能虚拟化(NFV)、软件定义网络(SDN)和5G等新技术的涌现，当前的组织需确保自身能够安全无缝地采用这些技术。Pace合作伙伴计划将有助于思博伦及其合作伙伴提供市场领先的测试解决方案，以及为比以往更多的市场和客户提供新一代服务保障和安全解决方案。通过帮助更多的组织评估和推出先进的网络架构，该计划将为整个合作伙伴生态系统开辟新的销售机会。

Bynet Solutions公司首席执行官Avi Barel Westwood表示：“在事先了解了Spirent Pace计划之后，我很高兴地看到思博伦能致力于提供简化且灵活的方法，为我的业务如何变化以及在未来一年及之后将如何继续演进提供支持。我对这些变化表示欢迎，同时期待与思博伦合作，并看到立竿见影的互利结果。”

思博伦通信全球渠道与联盟高级总监Mark Bateman表示：“现在正是与思博伦合作的最佳时机。随着新技术不断改变组织对于网络的思考方式，客户开始意识到思博伦解决方案的充分价值。我们很高兴能够扩大我们的合作伙伴网络，共同帮助更多的组织获得他们所需的测试解决方案，并充分利用新的网络趋势和机遇。”

Pace合作伙伴计划将提供可充分获取的思博伦资源、交易注册、激励计划，以及旨在创造新的机会并提高合作伙伴盈利能力的其他益处。根据业务需求和客户需求分层的合作伙伴级别，让合作伙伴能够更轻松地融入这项计划，并提高他们的专业知识水平和获得的效益。无论合作伙伴是专注于面向网络设备制造商和服务提供商，还是政府、企业和汽车客户销售，Pace渠道计划都能提供他们追逐新的盈利机会所需的一切。

如需了解更多详情，请访问Spirent Pace计划网站：www.spirent.com/Pace。

关于思博伦通信公司

思博伦通信公司(LSE:SPT)是测试和测量领域的全球领先企业，致力于提供广泛的解决方案，用于测试数据中心、云计算和虚拟化环境、高速以太网网络和服务、无线网络和设备、网络和应用程序安全性以及定位技术。垂询详情，请访问https://corporate.spirent.com/About-Us。

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