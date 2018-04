Capacité réservée par UNBROSSA sur le satellite EUTELSAT 117 West B, destinée au lancement de « Play », nouveau bouquet de télévision en couverture des Caraïbes

PARIS & PORT-AU-PRINCE, Haïti--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

UNBROSSA (Unique Broadcasting Service S.A.) vient de signer avec Eutelsat Americas, filiale d’Eutelsat Communications (Paris:ETL) un accord pluriannuel portant sur la location de plusieurs répéteurs sur le satellite EUTELSAT 117 West B en vue du lancement de « Play », sa nouvelle plateforme de télévision en réception directe en couverture des Caraïbes.

La couverture du satellite EUTELSAT 117 West B sur cette région est un atout majeur pour cette solution innovante de télévision payante en réception directe. Embarquant plus de 125 chaînes, dont 25 en haute définition, « Play » figurera ainsi au premier rang des plateformes de services vidéo de dernière génération dans les Caraïbes. Dès son lancement au cours du printemps 2018, une vaste gamme de bouquets à prix avantageux sera ainsi proposée aux abonnés de cette région.

Les services par satellite fournis par le bouquet DTH Play favoriseront le dynamisme et l’autonomie des populations dans les régions les moins développées des Caraïbes et contribueront au développement économique dans ces régions en élargissant l’accès aux connaissances et à l’information. Dans certaines zones les plus isolées des Caraïbes situées à l’écart du réseau électrique, les abonnés pourront disposer d’équipements fonctionnant grâce à l’énergie solaire, contribuant ainsi à une réduction significative de la fracture numérique.

Didier Alerte, Directeur général d’UNBROSSA, a déclaré : « Ce projet marque d’une pierre blanche la vie des habitants dans la région des Caraïbes en ouvrant pour la première fois, à nombre d’entre eux, l’accès à la télévision et à l’information. Play est véritablement la première plateforme DTH conçue et adaptée pour la région. »

Mike Antonovich, Directeur général d’Eutelsat Americas, a ajouté : « Nous nous réjouissons qu’UNBROSSA ait choisi EUTELSAT 117 West B pour lancer cette plateforme DTH innovante dans les Caraïbes. En raison de la répartition des îles et de leur faible densité de population, le satellite est la solution la mieux adaptée pour relier les populations, en particulier dans les zones les plus reculées. »

A propos d’UNBROSSA

Le Groupe UNBROSSA (Unique Broadcasting Service S.A.) a pour objectif de fournir une plateforme numérique de télédiffusion. UNBROSSA assure une parfaite couverture de l’ensemble de la région en permettant à des millions de foyers de recevoir la télévision linéaire avec une grande qualité d’image, en SD ou en HD. Qu’il s’agisse de carnavals, de concerts pop, d’actualités ou d’événements sportifs à l’échelle mondiale, les infrastructures de diffusion par satellite d’UNBROSSA sont idéales pour transmettre du contenu à un coût optimal. UNBROSSA a pour ambition d'assurer l’accès à sa plateforme pour l'ensemble de la région afin d’accélérer le développement économique dans les villes les plus isolées, contribuer à réduire la fracture numérique et améliorer la qualité de la communication et de la diffusion de l'information en général dans l’ensemble des Caraïbes.

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 44 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

