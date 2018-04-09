锤子坚果3全面屏手机首搭Elliptic Labs 全新机器学习智能平台

旧金山和北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--中国激进的手机厂商锤子科技今天发布了万众期待的坚果3智能手机，借助于超声传感领军者Elliptic Labs的尖端科技，这款手机集时尚外形、高性能和高性价比于一体。坚果3的核心包含了Elliptic Labs的INNER BEAUTY® 人工智能虚拟超声传感器，让全面屏设计成为现实。 在高端手机价格飙升的亚洲及国际市场，这款坚果3与竞争对手相比价格优势明显，将会给中国的年轻用户带来巨大的吸引力。

Elliptic Labs的INNER BEAUTY传感器代替了传统的硬件接近传感器，完善了传统传感器需要正面面板开孔和阻碍大屏占比设计的缺点。坚果3是第一款导入了Elliptic Labs以机器学习平台为基础的INNER BEAUTY接近感应的手机，这一技术为智能手机实现了手势交互的可能——让用户可以在屏幕四周自然地与设备交互。底层的机器学习平台让手机能够通过用户后续的使用行为进行自适应。总体而言，Elliptic Labs的超声技术为智能手机界带来了微毫米精度，180度环绕型交互空间和对比其他技术低功耗的优势组合。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen解释说：“在手机设备制造厂商使用我们智能的超声平台来简化全面屏设计的同时，也添加了我们的手势控制和人体存在检测技术，这些技术能够通过机器学习，不断地提升用户和手机的交互质量。这些技术在一个已经饱和的手机市场一定能激发用户的体验热情，促进销量的增长。

近来，Elliptic Labs的INNER BEAUTY技术也用在了小米的Mi MIX高端系列上。消除了传统硬件接近传感器后，小米成功的打造了市场上最薄的全面屏无边框设计，同时打开了整个现代智能手机全面屏设计的新时代。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是超声传感的创新领军者，提供了超声虚拟接近传感和手势传感器。为用户提供了微毫米精度，180度环绕型交互空间和对比其他摄像头或传感技术更低功耗的极优组合。Elliptic Labs的超声波技术为消费者电子设备提供了接近传感功能和非接触的用户体验，带来了消费者与电子设备之间交互的自然延伸。 Elliptic Labs是一家私营公司，总部设在挪威奥斯陆，在旧金山，上海，北京和深圳设有办事处。详情请访问 www.ellipticlabs.com。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产。