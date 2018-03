A.M. Best Coloca las Calificaciones Crediticias de XL Seguros México, S.A. de C.V. Bajo Revisión con Implicaciones en Desarrollo

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--A.M. Best ha colocado bajo revisión con implicaciones en desarrollo la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a+” y la Calificación en Escala Nacional de México de “aaa.MX” de XL Seguros México, S.A. de C.V. (México).

Las acciones de Calificación Crediticia (calificación) en la subsidiaria mexicana se derivan del anuncio de fecha 5 de marzo de 2018 con respecto a un acuerdo para que AXA Group adquiera XL Group Ltd (XL) [NYSE: XL] por 57.60 dólares estadounidenses por acción, por un valor total de consideración de 15.3 mil millones de dólares estadounidenses. La transacción representa un premio del 33% sobre el precio al cierre de la acción de XL del 2 de marzo de 2018. Se espera que esta transacción se lleve a cabo en la segunda mitad de 2018 y se espera que se financie como un acuerdo en efectivo. Las calificaciones permanecerán en revisión hasta que se cierre el trato, y A.M. Best complete su evaluación de los cambios organizacionales y la posición estratégica de XL dentro de la nueva estructura. Una acción de calificación positiva podría ocurrir dependiendo de los niveles de soporte implícito y explícito brindados a XL y sus subsidiarias después del cierre de la transacción. Sin embargo, si la transacción no tiene éxito, podría haber una presión negativa sobre la calificación de XL si surgen problemas operativos. El estado bajo revisión puede actualizarse en el período intermedio si se presentan nuevos hechos y circunstancias.

La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia de Best, la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de A.M. Best y contiene los diferentes criterios de calificación empleados en el proceso de calificación. La Metodología de Calificación Crediticia de Best puede ser encontrada en http://www3.ambest.com/latinamerica/methodologies.asp.

Criterios clave de seguros empleados:

Análisis de Catástrofes en las Calificaciones de A.M. Best (Versión Octubre 13, 2017)

Evaluación del Riesgo País (Versión Octubre 13, 2017)

Entendimiento del Coeficiente BCAR Universal (Versión Octubre 13, 2017)

Análisis del Capital Disponible y de la Compañía Tenedora (Versión Octubre 13, 2017)

Calificaciones En Escala Nacional de A.M. Best (Versión Octubre 13, 2017)

Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las calificaciones crediticias. Para revisar información sobre la definición de las calificaciones, estructura y proceso de votación de los comités para determinar las calificaciones, así como su seguimiento, por favor consulte “Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best.”

Fecha de la previa acción de calificación: Agosto 11, 2017

Fecha de la última información financiera analizada: Septiembre 30, 2017

