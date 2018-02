A.M. Best Asigna Calificaciones Crediticias a Berkley International Seguros Mexico S.A.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--A.M. Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de largo plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “aa-” y la Calificación en Escala Nacional de “aaa.MX” a Berkley International Seguros Mexico S.A. (BSM) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de BSM reflejan la fortaleza de su balance, la cual A.M. Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM) apropiada. Las calificaciones de BSM también reflejan su afiliación con su compañía matriz W.R. Berkley Corporation (W.R. Berkley) en términos de suscripción, protección del reaseguro, ERM y aportaciones de capital. Limitando las calificaciones están la inherente incertidumbre de una compañía de reciente creación con respecto a la implementación del plan de negocios y la potencial volatilidad en la economía mexicana durante 2018.

BSM es la subsidiaria mexicana de W.R. Berkley, fundada recientemente en Noviembre de 2016, la compañía recibió aprobación regulatoria para sus operaciones en Junio de 2017 y emitió su primera póliza en Julio del mismo año. BMS apunta a tener una oferta diversificada en el segmento de daños respaldada fuertemente por un contrato de reaseguro proporcional y facultativo con su compañía matriz.

La evaluación de muy fuerte del balance general de BSM se deriva de su fuerte posición de capital, la cual favorece el crecimiento de prima durante sus primeros años de operación. Esto es reforzado por el contrato de cuota parte 95%/5% y exceso de pérdida proporcionado por su matriz. Además A.M. Best reconoce el compromiso de W.R. Berkley con sus subsidiarias al proporcionar capital fungible adicional a la operación Mexicana.

La evaluación de marginal del desempeño operativo es debido a la naturaleza propia de las empresas de reciente creación y la falta de un historial de desempeño; y aunque el equipo de administración y suscripción de BSM tiene un historial exitoso propio, la implementación del plan de negocios debe evolucionar para hacer una evaluación correcta del desempeño operativo de la compañía.

Si bien el negocio de daños en México ha experimentado un crecimiento saludable durante la primera mitad de 2017, las perspectivas de crecimiento de la compañía podrían verse obstaculizadas por la potencial volatilidad económica en 2018 durante las campañas presidenciales y los resultados de las votaciones.

Podrían existir acciones positivas de calificación que reflejen aquellas tomadas sobre el grupo si la subsidiaria es capaz de lograr sus objetivos comerciales, presentando un sólido desempeño operativo y manteniendo la evaluación de muy fuerte del balance general. Acciones negativas de calificación podrían llevarse a cabo si la compañía no cumple sus objetivos de desempeño financiero a tal grado que impacten su capitalización ajustada por riesgos llevándola a niveles que no respalden las calificaciones.

