A.M. Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Insignia Life S.A. de C.V.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--A.M. Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR por sus siglas en inglés) de B+ (Bueno), la Calificación Crediticia de Emisor de largo plazo (ICR por sus siglas en inglés) de “bbb-” y la Calificación en Escala Nacional de México de “aa-.MX” para Insignia Life S.A. de C.V. (Insignia)(México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es positiva.

Las calificaciones de Insignia reflejan la fortaleza de su balance, la cual A.M. Best clasifica como adecuada, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y una apropiada administración integral de riesgos.

La mejora en la capitalización ajustada por riesgos de Insignia y su desempeño operativo, el continuo soporte de su compañía tenedora y un equipo administrativo altamente experimentado, así como las mejoras progresivas en su Administración Integral de Riesgos (ERM, por sus siglas en inglés), respaldan las calificaciones actuales. Contrarrestando estos factores positivos de calificación, se encuentra el bajo volumen de negocio de Insignia dentro de la industria de seguros de vida en México.

Insignia inició operaciones en México en 2008. La compañía suscribe seguros de vida individual y de grupo. Insignia opera a través de una red comercial de más de 3,000 agentes y 12 oficinas en más de 10 de las ciudades principales en México.

La capitalización ajustada por riesgos de Insignia continua mejorando, en base a la medición del Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), reflejando el compromiso de los accionistas en apoyar la estrategia de crecimiento de la compañía manteniendo una capitalización adecuada. Durante el 2015, en la opinión de A.M. Best, el capital ajustado por riesgos de la aseguradora fue presionado por una inversión en bienes raíces y pérdidas en sus resultados. La compañía tenedora de Insignia realizó varias inyecciones de capital por un monto total de MXN 59.4 millones para respaldar la inversión inmobiliaria y apoyar el crecimiento de la compañía. En 2016, la capitalización ajustada por riesgos mejoró debido a una infusión adicional de MXN 33 millones y a los efectos de la implementación del modelo regulatorio tipo Solvencia II. La capitalización ajustada por riesgos continuó fortaleciéndose en 2017 como resultado de la venta del activo inmobiliario, una contribución de MXN 23 millones y MXN 63 millones en resultados positivos. Sin embargo, A.M. Best espera que Insignia mejore aún más las métricas de capitalización ajustada por riesgos a través de una administración de los intangibles adecuada que evite presiones en el capital.

Como consecuencia de la rápida expansión de prima de Insignia, históricamente la compañía ha dependido en gran medida de su compañía tenedora para mantener niveles de capitalización sólidos a través de infusiones de capital. Con la venta de la inversión en bienes raíces y los resultados positivos al cierre de 2017, la dependencia en la compañía tenedora disminuyó, sin embargo prevalece.

La estrategia de inversión de la compañía continúa siendo conservadora, brindando un flujo estable de ingresos que respalda sus resultados operativos. Las prácticas de suscripción son sólidas y en línea con sus competidores. Más aun, el retorno en activos de Insignia del 3.4% es caracterizado por una tendencia material a la mejora derivada de los resultados positivos en 2017.

A.M. Best espera que Insignia fortalezca su programa ERM a través de mejoras continuas que incluyan actualizaciones en sistemas, herramientas de estimación de valor intrínseco y modelos internos de capital económico.

Factores clave que podrían llevar a acciones positivas de calificación incluyen una mejora material en las métricas de capital basadas en riesgo, buenos resultados de suscripción que se traduzcan en índices de rentabilidad sólidos y reduzcan su dependencia en inyecciones de capital por parte de su compañía tenedora. Factores clave que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen un deterioro sustancial de la capitalización en un periodo corto de tiempo, en base a la medición del Modelo del Coeficiente de Adecuación de Capital de Best, o una disminución del apoyo de capital de su compañía tenedora, así como las desviaciones en las expectativas de A.M. Best respecto a un mejor desempeño operativo de la compañía.

La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia de Best, la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de A.M. Best y contiene los diferentes criterios de calificación empleados en el proceso de calificación.

Criterios clave de seguros empleados:

Calificaciones En Escala Nacional de A.M. Best (Versión del 13 de Octubre de 2017)

Análisis del Capital Disponible y de la Compañía Tenedora (Versión del 13 de Octubre de 2017)

Evaluación del Riesgo País (Versión del 13 de Octubre de 2017)

Entendimiento del Coeficiente BCAR Universal (Versión del 13 de Octubre de 2017)

Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las calificaciones crediticias.

Fecha de la previa acción de calificación: Febrero 24, 2017

Fecha de la última información financiera analizada: Diciembre 31, 2017

