A.M. Best Afirma Ratings da Austral Resseguradora S.A. e Austral Seguradora S.A.

OLDWICK, Nova Jersey--(BUSINESS WIRE)--A A.M. Best afirmou o Rating de Força Financeira (FSR) B++ (Bom) e a Classificação (Rating) de Crédito de Longo Prazo do Emissor ‘bbb+’ da Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e Austral Seguradora S.A. (Austral Seg). A perspectiva é estável para ambos os Ratings de Crédito (Ratings). Ambas as companhias (em conjunto, Austral) são domiciliadas no Brasil.

As classificações de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial da Austral, categorizado pela A.M. Best como muito forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriada. A Austral Re é registrada como resseguradora “local” no Brasil, o que a posiciona para melhor acesso a negócios quando comparada com resseguradoras licenciadas no país como “admitidas” ou “eventuais”. As operações da Austral Re concentram-se em áreas de alto crescimento, tais como vida, saúde, garantias, engenharia e agrícola, enquanto a Austral Seg emite, principalmente, garantias, óleo e gás e riscos automotivos (DPVAT) e, mais recentemente, riscos de engenharia (property). Adicionalmente, a Austral adota um amplo programa de gerenciamento de riscos e mantem uma sólida estratégia de retrocessão para proteção e mitigação de riscos que comprometam seu capital. Até o presente, o grupo tem construído um perfil de negócios favorável como um player ágil e capaz de oferecer uma variedade de soluções em (re)seguros, ao mesmo tempo ganhando reconhecimento em seguro-garantia.

Parcialmente compensando os fatores positivos de rating acima, temos um mercado de (re)seguros altamente competitivo no Brasil, pois tanto (re)seguradoras domésticas quanto globais continuam a entrar no mercado. Além das difíceis condições de mercado, a Austral também enfrenta, a médio e longo prazo, desafios econômicos e políticos significativos no país. O programa de resseguros do grupo é geralmente estabelecido junto a contrapartes com ratings elevados, pois é dependente de resseguro para prover capacidade adicional no mercado.

A A.M. Best continuará a seguir de perto o desempenho operacional da Austral, bem como sua capitalização ajustada ao risco, a execução do seu plano de negócios e seu programa de gerenciamento de riscos. Fatores positivos que podem vir a afetar o rating no futuro incluem capital ajustado ao risco muito forte, resultados superiores em relação aos seus pares no médio prazo e reconhecimento forte da marca no Brasil e no exterior. Fatores negativos que podem vir a afetar o rating no futuro incluem um declínio material do capital ajustado ao risco, resultados operacionais fracos em relação aos seus pares, sinistralidade elevada e piora significativa da economia brasileira ou um rebaixamento do rating soberano com impacto negativo no grupo.

A A.M. Best é a empresa de classificação de seguros e fonte de informação mais antiga e mais respeitada no mundo.

