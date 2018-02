A.M. Best（貝氏）確認和泰產物保險股份有限公司的信用評等

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--A.M. Best確認和泰產物保險股份有限公司(Hotai Insurance Co., Ltd.)(簡稱「和泰產險」)(臺灣) 的「A-級」(優秀)財務實力評等 (FSR) 和「a-級」長期發行人信用評等 (ICR) (簡稱「評等」)。上述信用評等的展望均為穩定。

2017年1月17日,和泰汽車股份有限公司(簡稱「和泰汽車」)全資子公司和展投資有限公司完成對蘇黎世產物保險股份有限公司的收購,並於2017年3月1日將公司更名為和泰產險。和泰產險的最終母公司和泰汽車是臺灣市場領先的知名汽車品牌(豐田、淩志和日野)代理商。和泰汽車亦經營和投資汽車租賃、汽車融資、車險以及汽車零件等業務。

該評等反映了和泰產險的資產負債表實力(A.M. Best將其歸為「非常穩健」),稍弱的經營表現、適中的業務組合以及允當的企業風險管理。此外, 該評等亦反映了其非保險業最終母公司對該公司的提升。

和泰產險十分穩健的資產負債表實力來自於(目前處於最高水平的)風險調整後資本水平的支持。隨著公司於2017年成功扭轉其核保業績,並將其綜合率降至100%以下,公司的經營績效最近有所改善。作為和泰汽車的子公司,和泰產險受益於汽車經銷通路的持續競爭優勢,使得其車險業務量(總保費)在2017年獲得雙倍增長。A.M. Best預期和泰汽車的經銷網路將繼續協助和泰產險在不久將來擴大其車險業務的規模。

負面的評等因素包括涉及車險業務的業務轉型及與新母公司的策略性整合,以及在其他業務領域繼續同步成長的執行風險。

如果和泰產險能夠成功實施其業務轉型計畫,並持續展現穩健、良好的經營成果,則可能會對評等帶來正面影響。如果關係企業經銷通路的業務承諾出現大幅下滑,或者和泰汽車的信用情況惡化,則可能會對評等帶來負面影響。同時,如果和泰產險的風險調整後資本水平因公司風險狀況高於預期而出現大幅下滑,也可能將對評等造成負面影響。

評等已在公佈之前通知受評機構。除非另有說明,A.M. Best通知評等之後將不再對評等進行修訂。

