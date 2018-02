PARIJS--(BUSINESS WIRE)--ULLINK, een internationale provider van elektronische handels- en connectiviteitssystemen voor de financiële sector, heeft zijn succesvolle samenwerking met LiquidMetrix verlengd. De partijen werken samen om meerdere Europese cliënten aan de verkoopkant van de beste programma’s voor MiFID II-rapportage te voorzien. Het systeem, UL PUBLISHER for Best Execution, koppelt de volledig geautomatiseerde hub voor beheer van transactiegegevens van ULLINK aan het LiquidMetrix Workstation voor de beste rapportagemethode conform MiFID II.

De wettelijke technologische norm 28 van MiFID II verplicht instituties aan de verkoopkant en particuliere banken cliënten en autoriteiten rapporten aan te leveren over transacties. Kantoren moeten relevante handelsgegevens uit hun ordersystemen halen en de volledige wordingsgeschiedenis van iedere order van cliënten reconstrueren, inclusief afgeleide en ondergeschikte orders. Het systeem van ULLINK profiteert van het vermogen van UL PUBLISHER om gegevens van verscheidene front-officesystemen te vergaren, te normaliseren en de verrijken. Dat is inclusief- maar niet uitsluitend – het High Touch and Low Touch OMS van Ullink.

