PARIGI--(BUSINESS WIRE)--ULLINK, fornitore globale di soluzioni per le negoziazioni elettroniche e di connettività alla comunità finanziaria, ha esteso la collaborazione di successo con LiquidMetrix per realizzare il migliore reporting sulle transazioni MiFID II a diversi clienti europei sell-side. La soluzione, UL PUBLISHER for Best Execution, si aggiunge al sistema di gestione dati post-negoziazione interamente automatizzato di ULLINK con la LiquidMetrix Workstation per la migliore segnalazione di esecuzioni MiFID II.

Gli standard tecnologici normativi MiFID II (Regulatory Technology Standards, RTS) 28 stabiliscono norme per istituzioni sell-side e banche private per fornire le migliori segnalazioni di esecuzioni destinate a clienti ed enti normativi.

