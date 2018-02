ULLINK fornece relatórios de melhor execução do MiFID II em parceria com a LiquidMetrix

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A ULLINK, fornecedora global de soluções de comércio eletrônico e conectividade para a comunidade financeira, ampliou sua parceria bem-sucedida com a LiquidMetrix para fornecer relatórios de melhor execução do MIFID II a vários clientes vendedores na Europa. A solução UL PUBLISHER for Best Execution equipa o centro de gerenciamento de dados pós-comercialização totalmente automatizado da ULLINK com a estação de trabalho da LiquidMetrix para gerar relatórios de melhor execução do MiFID II.

Os Padrões de Tecnologia Regulatória (RTS) 28 do MiFID II estabelecem regras para instituições vendedoras e bancos privados produzirem relatórios de melhor execução para clientes e reguladores. As empresas devem extrair os dados de comércio relevantes de seus sistemas de gerenciamento de pedidos (OMS) e reconstruir o histórico completo de cada pedido do cliente, incluindo qualquer pedido derivado ou subordinado. A solução da ULLINK aproveita a capacidade do UL PUBLISHER para reunir, normalizar e enriquecer os dados de vários sistemas de front-office, incluindo, entre outros, o próprio High Touch e Low Touch OMS da ULLINK.

O UL PUBLISHER for Best Execution fornece conectividade à Análise dos Custos de Transações (TCA) e aos melhores serviços de execução da LiquidMetrix – parceira de longa data da ULLINK. A ULLINK já trabalha com a LiquidMetrix em sua solução de compras NYFIX TCA, disponível para os membros da comunidade NYFIX da ULLINK. Mark Ford, gerente geral da LiquidMetrix, afirmou: “Um dos elementos-chave na medição do desempenho é o nível de integração e acesso aos pontos de dados relevantes do sistema subjacente que nossa parceria com a ULLINK fornece e melhora o valor dos serviços que oferecemos”.

“Para as empresas vendedoras, a solução combinada oferece um serviço flexível que pode ser adaptado às necessidades e configurações exatas dos clientes”, comentou Vincent Le Sann, diretor de Mercado de Capitais Próprios da Portzamparc.

Frank Tüffers, diretor de Serviços de Execução Integrada do DZ PRIVATBANK, acrescentou: “A capacidade de aprimorar nossa conectividade ULLINK e sua infraestrutura de comercialização para conseguir a entrega dos melhores serviços de execução, rápida e sem interrupção, reforça o valor de nossa parceria de longo prazo com a ULLINK”.

Alantra Equities, DZ PRIVATBANK, Portzamparc e UniCredit estão entre os clientes que já utilizam o UL PUBLISHER for Best Execution. Vários clientes também usam o UL PUBLISHER para outros casos, entre eles relatórios de transações, vigilância comercial e manutenção de registros de pedidos.

Richard Bentley, diretor de Produtos da ULLINK, concluiu: “No início da nossa análise do MiFID II, identificamos a necessidade de gerenciamento centralizado e normalização de dados pós-comercialização e tomamos a decisão de construir um produto específico para esse fim. Ao facilitar a integração do UL PUBLISHER, tanto com provedores de dados quanto com consumidores como a LiquidMetrix, nossos clientes agora podem ver o poder desta abordagem”.

