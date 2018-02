ULLINK offre sa solution de reporting de meilleure exécution des réglementations MiFID II dans le cadre de son partenariat avec LiquidMetrix

PARIS--(BUSINESS WIRE)--ULLINK, fournisseur mondial de solutions de négociation électronique et de connectivité destinées au milieu financier, a élargi le partenariat fructueux conclu avec LiquidMetrix au reporting de meilleure exécution des réglementations MiFID II à plusieurs intermédiaires financiers européens. La solution, UL PUBLISHER for Best Execution, associe le pôle de gestion des données post-négociation entièrement automatisé d'ULLINK et le poste de travail de LiquidMetrix pour fournir un reporting de meilleure exécution des réglementations MiFID II.

Les normes technologiques réglementaires (RTS) 28 des réglementations MiFID II établissent des règles permettant aux institutions financières et aux banques privées de fournir des rapports de meilleure exécution aux clients et aux régulateurs. Les entreprises doivent extraire les données pertinentes de leurs systèmes de gestion des ordres et reconstituer l'historique complet de chaque ordre du client, y compris d'éventuels ordres dérivés ou secondaires. La solution de ULLINK tire profit de la capacité que possède UL PUBLISHER de collecter, normaliser et enrichir les données provenant de plusieurs systèmes front-office, notamment, mais sans s'y limiter, le système des gestion des ordres Hight touch et Low touch d'ULLINK.

UL PUBLISHER for Best Execution fournit des services de connectivité pour une meilleure exécution et des outils d'analyse des coûts de transaction du partenaire de longue date d'ULLINK, LiquidMetrix. ULLINK tire déjà parti des solutions de LiquidMetrix pour sa solution buy-side NYFIX TCA, disponible pour les membres de la communauté NYFIX d'ULLINK. Mark Ford, directeur général de LiquidMetrix, a déclaré: "L'un des éléments clés de l'évaluation de la performance est le niveau d'intégration et d'accès aux points de données pertinents du système sous-jacent, que fournit notre partenariat conclu avec ULLINK, tout en améliorant la valeur des services que nous offrons."

"Pour les entreprises vendeuses, cette solution combinée offre un service flexible pouvant s'adapter aux besoins et configurations précis des clients," a commenté Vincent Le Sann, directeur général Marchés d'actions chez Portzamparc.

Frank Tüffers, responsable des services intégrés d'exécution chez DZ PRIVATBANK, a ajouté: "La capacité d'améliorer notre connectivité et infrastructure de négociation ULLINK pour fournir, rapidement et sans perturbation, des services de meilleure exécution renforce grandement la valeur du partenariat de longue durée que nous avons conclu avec ULLINK."

Alantra Equities, DZ PRIVATBANK, Portzamparc et UniCredit figurent parmi les clients qui utilisent déjà la solution UL PUBLISHER for Best Execution; un certain nombre de clients tirent également profit de cette solution pour d'autres usages, dont la notification des transactions, la surveillance des opérations et la tenue de registres d'ordres.

Richard Bentley, Directeur Produits chez ULLINK, a conclu: "Dès le début de notre analyse des réglementations MiFID II, nous avons identifié la nécessité de disposer d'une gestion et d'une normalisation centralisées des données post-négociation, et avons pris la décision d'élaborer un produit spécifiquement adapté à ce besoin. En faisant en sorte que la solution UL PUBLISHER s'intègre facilement à la fois aux fournisseurs de données et aux consommateurs tels LiquidMetrix, nos clients se rendent désormais compte de la puissance de cette approche."

-Fin-

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.