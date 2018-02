Fiorano Renforce l'Engagement de Banco Postal en Faveur de l'Inclusion Financière et de la Numérisation de l'Economie Angolaise

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Fiorano Software a annoncé aujourd'hui que Banco Postal basée en Angola, a mis en place avec succès la Plateforme Fiorano pour relever les défis de l'intégration dans son parcours de transformation numérique. Banco Postal a opté pour Fiorano pour son intégration avec T24, le Système Bancaire de Base de Temenos.

Marcelo Barreto, Responsable du service informatique de Banco Postal, a déclaré : « Banco Postal est le fruit d'un engagement fort en faveur de l'inclusion financière en Angola. Grâce à son approche bancaire innovante, les défis techniques étaient l'une des plus grandes contraintes au succès d'une telle mise en œuvre. Fiorano nous a permis de nous attaquer rapidement à ces restrictions, en supprimant la complexité de l'intégration de plusieurs systèmes et en nous permettant de nous concentrer sur l'activité et de mieux servir nos clients. Grâce à l'entourage collaboratif et à l'engagement profond de Fiorano, nous avons été en mesure de livrer les intégrations requises en moins de deux mois. »

La décision de choisir Fiorano a posé de nombreux défis puisque Banco Postal utilise deux Systèmes Bancaires de Base, à savoir Temenos et TagPay, contrairement à d'autres entreprises, ce qui augmente et complique le champ d'intégration avec des entités tierces. Banco Postal était à la recherche d'un fournisseur global pour réaliser l'intégration avec le Sous-Système de Paiement National (EMIS) pour offrir des services singuliers et distingués aux clients. L'exigence d'intégration avec EMIS à partir de zéro a exigé une solution puissante qui permettrait à Banco Postal de se concentrer sur la prestation des meilleures solutions numériques aux consommateurs via l’Interface de Programmation Applicative (APIs). La Platform Fiorano a également intégré l'application mobile de la banque avec EMIS en but de faciliter les services de paiement mobiles et utilitaires de factures pour les clients.

À propos de Banco Postal - Banco Postal, est une banque éthique basée en Angola à l'avant-garde de la lutte contre l'exclusion sociale et l'éradication de la pauvreté en Afrique. Elle s'engage à promouvoir l'inclusion financière pour le développement de la société angolaise tout en investissant dans la dynamisation de l'économie, en offrant des solutions qui favorisent le développement des entreprises et la création d'emplois en Angola.

À propos de Fiorano. Fiorano, une société Américaine basée dans la Silicon Valley (Californie), est un fournisseur fiable de Fond de Panier d'Affaires Numériques, d'Intergiciels d'Intégration d'Entreprise, de messagerie haute performance et de systèmes pair-à-pair distribués. Des sociétés internationales comme L'Oréal, la NASA, la Rabobank, la Royal Bank of Scotland, la Garde côtière américaine et Vodafone ont déployé Fiorano pour réaliser la transformation numérique, générant une productivité sans précédent.

