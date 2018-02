Smiths Detection confirme la commande de 91 scanners avancés pour les nouveaux terminaux de l'aéroport international Sheremetyevo à Moscou

Smiths Detection confirm order of 91 advanced scanners for new terminals at Moscow Sheremetyevo International Airport (Photo: Business Wire)

Smiths Detection confirm order of 91 advanced scanners for new terminals at Moscow Sheremetyevo International Airport (Photo: Business Wire)

WIESBADEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection fournira une gamme complète de scanners de sécurité pour le nouveau terminal passagers B et Cargo Complex LLC (« Moscow Cargo ») à l'aéroport international Sheremetyevo de Moscou. Les nouvelles installations font partie des plans de l'aéroport visant à gérer le nombre plus important de passagers attendus lors de la Coupe du Monde de football FIFA 2018 ; elles représentent une étapes primordiale du développement à grande échelle de l'aéroport, qui s’échelonnera jusqu'en 2026.

« Dans le cadre d'une collaboration de plus de 20 ans, il s'agit de la commande la plus importante que nous ayons reçue de la part de l'aéroport Sheremetyevo » explique Tony Tielen, vice-président EMEA, Smiths Detection. « Nous sommes ravis d'apporter notre contribution pour faire de la Coupe du Monde un événement sûr et réussi et, au-delà, protéger l'aéroport, ses passagers et son personnel. »

Cet important contrat, négocié par NEOSCAN Russia, le distributeur de Smiths Detection, comprend 91 systèmes d'inspection avancée à rayons X qui offrent une vaste gamme de fonctions de contrôle, du poste de contrôle des passagers, en passant par les bagages de soute, jusqu'au fret.

Ce contrat comprend : 30 systèmes à rayons X HI-SCAN 5180si destinés au contrôle des bagages des passagers à l'entrée de l'aéroport ; 32 scanners de poste de contrôle HI-SCAN 6046si pour les bagages à main et les effets personnels ; ainsi que deux HI-SCAN10080 XCT et quatre HI-SCAN 10080 EDX-2is pour les bagages de soute. Dix-sept systèmes HI-SCAN 100100T contrôleront les articles de grande taille dans le terminal passagers. Dans le Cargo Complex, sept modèles HI-SCAN 180180-2is pro traiteront les marchandises de grande dimension, consolidées et palettisées ; deux scanners HI-SCAN 100100V-2is traiteront le transport classique et le frêt divers ; les visiteurs feront l'objet d'un contrôle grâce à trois autres scanners HI-SCAN 6046si.

Le terminal B a été développé pour les compagnies aériennes nationales : il doit, à terme, permettre le traitement des 20 millions de passagers qui seront accueillis dans cet aéroport dès 2018.

L'installation des matériels sera achevée en décembre 2017.

Fin

Remarques à l'intention des journalistes

Les caractéristiques principales des équipements commandés par l'aéroport international Sheremetyevo, à Smiths Detection, sont les suivantes :

HI-SCAN 6046si

Détecteur XADA haute résolution permettant d’obtenir une imagerie à rayons X extrêmement détaillée

Profondeur de pénétration jusqu'à 37 mm d'acier

Mise à niveau possible pour détecter les liquides

S'intègre aux concepts iLane Checkpoint

Ouverture de tunnel augmentée pour le contrôle d'objets de grande dimension

HI-SCAN10080 XCT

Certifié Norme 3 EDS UE/CEAC

EDS de dernière génération, à haute vitesse

Imagerie volumétrique 3D par tomographie informatisée (CT)

Débit élevé permettant de traiter jusqu'à 1800 bagages par heure

tunnel de grandes dimensions, pour le scanning d’ objets mesurant jusqu'à 100 x 80 cm

HI-SCAN 10080 EDX-2is

Configuration à double vue

Système de détection automatique des explosifs

Taux de détection le plus élevé de sa classe

Débit élevé permettant de traiter jusqu'à 1800 bagages par heure

Tunnel de grandes dimensions pour le scanning d’objets mesurant jusqu'à 100 x 80 cm

HI-SCAN 5180si

Nouveau générateur de rayons X à spectre optimisé

Détecteurs XADA à haute résolution pour une imagerie à rayons X extrêmement détaillée

profondeur de pénétration jusqu'à 37 mm d'acier

Nouvelle hauteur de tunnel conforme à la recommandation CEAC

Concept de système ProLine pour des configurations de système individuelles

HI-SCAN 100100T

Scanne des objets pouvant aller jusqu'à 100 X 100 cm

Facilité du traitement des marchandises lourdes grâce à un tapis de roulement en position basse

Excellente qualité d'image grâce aux nouveaux composants électroniques HiTraX

Technologie HI MAT Plus pour une meilleure distinction des matériaux

Taille de tunnel à optimisée HI-SCAN 100100V-2is

Contrôle une vaste gamme de tailles d'objets

Configuration à double vue

Encombrement le plus faible de sa gamme

Charge du tapis de roulement augmentée de 220 kg

Profondeur de Pénétration de l'acier de 37 mm dans les deux vues

HI-SCAN 180180-2is pro

Configuration à double vue

Pénètre des objets larges et denses

Deuxième générateur pour une analyse des images plus précise

Grande ouverture de tunnel de 180 cm x 180 cm

Faible encombrement

Vous trouverez davantage de détails sur la gamme Smiths Detection sur www.smithsdetection.com

À propos de Smiths Detection

Smiths Detection, société du Groupe Smiths, est un leader mondial des technologies de détection des menaces et d’inspection pour l'aviation, les ports et les frontières ainsi que pour la sécurité urbaine et les forces armées. Avec plus de 40 ans d’expérience, nous fournissons les solutions nécessaires de protection contre les menaces et le trafic illégal d'explosifs, d'armes, de produits de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple : assurer la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement pour un monde plus sûr.

Pour en savoir plus, visitez www.smithsdetection.com ; ou suivez-nous sur :

LinkedIn à www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube à www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Twitter à twitter.com/smithsdetection.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.