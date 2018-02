Services Médias Eurovision et Eutelsat renforcent leur partenariat

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Services Médias Eurovision – l’entité commerciale de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) – et Eutelsat (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) annoncent aujourd’hui le renouvellement et l’extension de leur partenariat à travers la signature de plusieurs contrats, portant sur de la capacité en bande Ku sur le satellite EUTELSAT 10A.

Ces contrats pluriannuels et multi répéteurs accroissent les ressources utilisées par Services Médias Eurovision (EMS) sur la flotte d’Eutelsat. Ils permettent à l’EMS de contribuer à la diffusion en direct d’événements d’actualité ou sportifs majeurs, en particulier les grands tournois et matches de football, auprès d’audiences situées en Europe, et au-delà du continent.

Graham Warren, Directeur des Opérations des Services Médias Eurovision, a commenté cette annonce : « Le renforcement de notre partenariat avec Eutelsat soutient notre ambition de proposer les meilleurs services de production et de contribution audiovisuelles à nos membres et à nos clients, en nous appuyant sur la position reconnue d’Eutelsat à 10° Est. »

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a affirmé: « Nous nous réjouissons de figurer parmi les partenaires privilégiés et de longue date d’EMS, et ainsi de les accompagner dans le développement de l’écosystème vidéo en Europe. Ces contrats confirment le rôle du satellite au sein de la chaîne de valeur de la vidéo professionnelle. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 700 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 44 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

À propos de Services Médias Eurovision (EMS)

Nos Services commerciaux, proposés sous l'appellation Services Médias Eurovision, jouissent d'une renommée mondiale et sont le choix de prédilection de bon nombre d'organismes de médias et de fédérations sportives, partout dans le monde. Nous mettons à disposition des services novateurs tout au long de la chaîne de valeur, de la production de contenu aux circuits permanents, en passant par les services de diffusion et la distribution de contenu. Les Services Médias Eurovision produisent et distribuent des programmes de haut niveau dans les domaines du sport, de l'actualité et du divertissement, dans le monde entier et sur toutes les plateformes (TV, radio et en ligne).

Pour en savoir plus : www.eurovision.net.