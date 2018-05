Paysafe annonce une expansion de taille en Amérique du Nord avec le nouveau partenariat de la série Verizon IndyCar 2018

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Paysafe, un prestataire chef de file mondial de solutions de paiements, a annoncé aujourd'hui une expansion importante de son implication tant dans le marché américain que dans celui du sport motorisé dans le cadre de sa stratégie de marque mondiale visant à exploiter les importantes occasions de croissance qu'elle a décelées en Amérique du Nord.

Pour faire suite à un partenariat fructueux avec le pilote Zach Claman De Melo (19 ans), recrue d’une seule course de la série Verizon IndyCar l’an dernier, Paysafe deviendra le commanditaire principal et en titre des pilotes prometteurs durant la totalité de la saison de courses Indy car de 2018. Les très populaires courses de type formule Indy car d’Amérique du Nord remonte à plus de 100 ans et est la série de courses la plus rapide et la plus avancée sur le plan technologique du continent.

Conformément au nouveau contrat, Paysafe se joindra à Dale Coyne Racing pour commanditer en continu De Melo en tant que premier ambassadeur de la marque en élargissant son mécénat à son coéquipier brésilien, jeune espoir en tant que pilote, Pietro Fittipaldi (21 ans). Fittipaldi est le petit-fils du double champion du monde de Formule 1, Emerson Fittipaldi, un des grands du sport. Les deux pilotes se relaieront pour piloter la voiture Paysafe tout au long de la saison.

Cette année, la série Verizon IndyCar débute le 11 mars à St Petersburg en Floride et se terminera le 16 septembre à Sonoma en Californie. De Melo sera le premier des deux pilotes à prendre le volant de la voiture Paysafe dans les trois premières courses sur circuit de ville et routier qui comprend la course d'ouverture à St. Petersburg sur le circuit temporaire de 1,8 miles aménagé dans les rues de la ville et sur une piste de l'aéroport Albert Whitted.

Avec le soutien de ses commanditaires de longue date et Escuderia Telmex, Fittipaldi pilotera la voiture Paysafe en commençant par les deux premiers événements sur circuits ovales et fera ses débuts cette saison au Grand Prix de Phoenix le 7 avril. Il tentera de se qualifier pour l'événement par excellence de la série, le Indianapolis 500, qui se tiendra le 27 mai. Le Indianapolis 500 demeurera le seul événement sportif le plus visité au monde.

Selon Oscar Nieboer, chef du marketing de Paysafe, la décision de signer et de prolonger le partenariat de course cette année justifie l'intention qu'a l'entreprise de renforcer sa marque dans le marché nord-américain et l'orientation mutuelle continue de Paysafe et de l'équipe de Dale Coyne Racing, visant « à déterminer et à appuyer les occasions émergentes jumelées à la prestation d'une performance du plus haut niveau ».

« La formule Indy car est d’une très grande visibilité en Amérique du Nord, région où nous entrevoyons d'importantes occasions de croissance pour notre entreprise. Par conséquent, il est tout à fait logique du point de vue stratégique de nous appuyer sur notre implication initiale de la saison de l'an dernier, et de faire notre plein début en tant que partenaire chef de file pour la saison 2018. Nous entrevoyons grandement ce programme de partenariat comme un élément central de notre stratégie de marque nord-américaine », déclarait M. Nieboer.

« Zach et Pietro sont tous deux des pilotes d'exception et ils incarnent l'esprit même de ce qui, à notre avis, définit Paysafe : une grande détermination en matière de performance du plus haut niveau jumelée à des antécédents de vitesse, d'agilité et de sécurité. Ceci fait de ces deux pilotes de fantastiques ambassadeurs de la marque et nous leur souhaitons le meilleur des succès en tant que pilotes de la voiture Paysafe », ajoutait M. Nieboer.

Le propriétaire de l'équipe, Dale Coyne, commentait : « Nous sommes ravis qu'un important prestataire mondial de paiements comme Paysafe se joigne à cet événement sportif excitant qu'est la course IndyCar dans le cadre de sa stratégie d'expansion en Amérique du Nord. Grâce aux compétences toujours grandissantes de Zach et de Pietro, nous prévoyons une année compétitive pour Paysafe. »

Remarques à l'intention des rédacteurs :

Photos disponibles sur demande

À propos de Paysafe

Paysafe est un prestataire chef de file mondial de solutions de paiements. Notre objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et d’effectuer des transactions en toute simplicité grâce à nos capacités à la pointe de l’industrie en matière de traitement de paiements, de portefeuilles numériques et de solutions cash en ligne. Prodiguées par l’entremise d’une plateforme intégrée, nos solutions sont centrées vers les transactions initiées sur des appareils mobiles, l’analyse en temps réel et la convergence entre les paiements traditionnels et en ligne. Avec plus de 20 ans d’expérience en matière de paiements en ligne, un volume de transactions combiné de 48 milliards de dollars américains en 2016 et plus de 2 600 employés situés dans 12 emplacements au monde, Paysafe connecte les entreprises et les consommateurs dans 200 types de paiements et dans plus de 40 devises au monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site :www.paysafe.com.

Suivez Paysafe sur Twitter / LinkedIn / Google + / stories.paysafe.com

À propos de Dale Coyne Racing

Dale Coyne Racing (DCR) est une équipe de la série Verizon IndyCar basée à Plainfield en Illinois, à environ 40 miles au sud-ouest du centre-ville de Chicago. Depuis 1984, l'équipe a participé à toutes les saisons de la série mondiale INDYCAR/Champ Car. DCR a remporté sa cinquième victoire en formule IndyCar lors de la course d'ouverture de la saison à St. Petersburg en Floride, en 2017, avec le pilote Sébastien Bourdais et a également obtenu son meilleur résultat au Indianapolis 500 en 2017 en se méritant la troisième place auprès de la meilleure recrue, Ed Jones. Dale Coyne, propriétaire de l'équipe, est un véritable pilote possédant de longs antécédents en matière de course. En tant que pilote de formule Indy pendant cinq ans et propriétaire de l'équipe depuis 1984, il compte plus de 30 ans d'expérience en course de type formule et est réputé pour prendre sous son aile de jeunes pilotes et de les encadrer dans les étapes précoces de leurs carrières. Coyne est un entrepreneur du Midwest qui a conçu et construit la piste de la Route 66 à Joliet en Illinois. Lui et Tony George, de pair avec la International Speedway Corporation(ISC), ont agrandi l'installation en formant un partenariat et en construisant la Chicagoland Speedway. Coyne a occupé le poste de président de l'installation pendant sa construction et la saison d'inauguration, et a siégé au comité de direction jusqu'à son rachat par ISC en 2007. Coyne est l'auteur de plusieurs autres investissements, notamment le plus important franchisé de Sonny’s BBQ au pays.

Á propos de Zachary Claman De Melo

Zach a entamé son parcours pour atteindre le plus haut niveau en sports motorisés en 2006 (à 8 ans), alors qu'il était découvert par un groupe de pilotes professionnels sur une piste locale de go-kart; à l'âge de 12 ans, il remportait son premier titre de champion national canadien de karting. En 2015 (à 16 ans), Zach remportait deux autres championnats nationaux canadiens et faisait le saut en monoplace dans le cadre de la Coupe d'Europe de Formule 3 MSV, où il affichait une fiche sans défaite bien que ne courant qu'à temps partiel. En 2016 (à 17 ans), Zach participait à sa première à plein temps en monoplace dans le cadre des séries éliminatoires officiel de la série Verizon IndyCar, appelée « Indy Lights », avec les champions en titre de 2015, Juncos Racing.

En 2017, les résultats de Zach ont suscité l'attention de Carlin Motorsports, les champions en titre de 2016. Après avoir signé un contrat avec Carlin pour sa deuxième saison Indy Lights, Zach remportait sa première course Indy Lights, il établissait les trois tours de piste les plus rapides et se classait parmi les cinq premiers à sept reprises et parmi les 10 premiers à treize reprises; tout juste à sa deuxième année en course de type formule, Zach accélérait le rythme auprès de ses concurrents en Indy Lights qui avaient près du triple de son expérience.

En 2017, avec le soutien de Paysafe, Zach faisait ses débuts en formule IndyCar en compétitionnant dans le cadre de la course de Sonoma de septembre. À 19 ans, il est l'un des plus jeunes pilotes à avoir compétitionné dans la série.

À propos de Pietro Fittipaldi

Petit-fils du champion mondial à deux reprises de Formule 1 et du gagnant à deux reprises du Indy 500, Pietro Fittipaldi, Brésilien né à Miami, a rapidement grimpé les échelons en karting américain pour devenir l’un des talents les plus prometteurs de la course junior. Ses talents de pilote l’ont rapidement mené à la course en stock-car, et dès l’âge de 15 ans, il devenait le premier champion NASCAR latino-américain de la catégorie Limited Late Model.

Le désir de poursuivre l’héritage de Fittipaldi en course de type formule l’a inévitablement mené au Royaume-Uni en 2013 – une arène intensément compétitive pour le développement des compétences d’un pilote et une piste mise à l’épreuve pour la Formule 1. Avec des débuts prometteurs en Formule Renault monoplace lors des championnats BARC et BRDC F4 de 2013 – notamment des podiums et une victoire – il a fait plus grande impression étant donné sa transition en douceur de courses de stock-car en 2010.

En 2014, Pietro Fittipaldi a dominé la Formula Renault Protyre britannique et a été nommé champion de 2014 avec la course finale Silverstone encore à faire. Pietro a également fait la course de Formule Renault dans le cade de la coupe d’Europe 2.0 et a réussi les essais de la série mondiale 3.5 en Formule Renault.

En 2015, Pietro compétitionnait en Formule 3 européenne FIA, où il a remporté trois podiums en tant que débutant, et a couru au MRF Challenge d’octobre 2015 à janvier 2016, où il a remporté le championnat avec une seule course.

En 2017, Pietro remporte le Championnat World Series 3.5 V8 et bat le record des championnats du monde de la série pour le plus grand nombre de pole positions avec 10 poles, un record qui était auparavant tenu par Daniel Ricciardo (Red Bull F1) et Kevin Magnussen (Haas F1), qui tous deux ont marqué 8 poles en une saison.