Tommy Hilfiger與F1世界冠軍Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊合作

這項多年期協議讓TOMMY HILFIGER在闊別F1 17年之後首次回到F1賽事；TOMMY HILFIGER將成為四次世界冠軍Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊的官方服飾合作夥伴

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

阿姆斯特丹--()--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger宣佈，公司已與四次F1世界冠軍Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊達成多年期策略合作夥伴關係從2018年賽季開始，TOMMY HILFIGER 將成為該車隊官方服飾合作夥伴，繼續將品牌成立之初便樂於從事運動贊助的傳統發揚光大。與世界頂尖F1車隊和領先的汽車創新者合作彰顯了Tommy Hilfiger的願景，即繼續針對新一代TOMMY HILFIGER消費者，在重要市場提升和擴展品牌業務。

Tommy Hilfiger表示，「自我首次觀看F1賽事以來，我便徹底迷上了賽車。與世界冠軍Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊及其排名第一的賽車團隊合作而重返這一領域，將是融合時尚與F1賽事的絕佳方式。我感受到整個Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊在每場比賽中所展現的熱情、鬥志和動力，而這些共有的特質也讓我對未來賽季的合作感到無比興奮。」

在過去的四屆F1賽事中，Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊贏得車隊和車手世界冠軍，車隊的英國車手路易斯·漢彌頓(Lewis Hamilton)在2017年贏得其第四個世界總冠軍，而芬蘭車手Valtteri Bottas奪得季軍。

根據這一長期合作關係，TOMMY HILFIGER將成為官方服飾合作夥伴，為Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊的1,500多名員工提供旅行和團隊服裝配件，以及上班服裝和接待人員服飾。TOMMY HILFIGER 標誌將出現在車隊的2018年參賽車輛上（這些車輛將於2018年2月22日在英國的銀石賽道上亮相），以及車隊車庫中和其他賽道旁的資產上。

Tommy Hilfiger全球兼PVH歐洲業務執行長Daniel Grieder表示，「與Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊建立令人振奮的合作關係，彰顯了雙方在核心業務領域始終運用先進科技和創新的共同願景。我們的合作夥伴都是各自產業中的翹楚，而且與我們一樣致力於吸引和留住頂尖團隊，我們對於能與這樣的機構合作而感到驕傲。隨著公司繼續在全球打造品牌知名度，並向新的受眾引薦TOMMY HILFIGER品牌能夠利用 F1在全球的廣泛觸角讓我們感到興奮不已。」

Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊負責人兼執行長Toto Wolff表示，「我們欣然歡迎Tommy Hilfiger加入車隊，並回歸F1賽事。達成新的合作關係一直都是令人振奮的事，尤其該合作關係涉及團隊形象這一如此核心的領域。我相信，此次合作將為我們的品牌注入新的活力，並讓車隊下一賽季的形象煥然一新。我們期待看到Tommy Hilfiger本季的團隊服飾設計方案，並向F1粉絲展示這一令人振奮的方案。」

TOMMY HILFIGER男士精選系列和企劃由Mikael Jansson掌鏡，彰顯時尚與F1賽事的融合，在此期間，Tommy Hilfiger與Mercedes-AMG Petronas Motorsport將組成一個強大的團隊，並懷抱共同的先驅精神和動力向成功邁進。獨家預告片，以及平面、線上和戶外媒體廣告將於2018年春季席捲全球，而且將配以獨特的消費者活化活動，這些活動將繼續生動地再現品牌在運動、娛樂和流行文化方面的獨特觀點。TOMMY HILFIGER男裝企劃將與品牌專屬的女裝廣告同台亮相，後者也將融合賽車與時尚元素，並由TOMMY HILFIGER女裝全球品牌形象大使、國際超模Gigi Hadid擔綱。

TOMMY HILFIGER品牌一直保持與流行文化和運動明星密切合作的傳統。Tommy Hilfiger與F1賽事的合作歷史始於1991-1994年對蓮花車隊的贊助。1998年，TOMMY HILFIGER成為首個贊助法拉利車隊的非汽車品牌這位殿堂級的美國設計師為車隊成員設計隊服，其中包括7次F1世界冠軍得主麥可·舒馬克(Michael Schumacher)和英國賽車手艾迪·艾爾文(Eddie Irvine)。在1990年代，Hilfiger還成為首位將時尚與明星相結合的設計師，而且他為年輕藝人Aaliyah、Mark Ronson和Usher設計服飾，並力邀大衛·鮑伊(David Bowie)和碧昂絲(Beyoncé)參與廣告演出，而成為業界先驅。近幾年來，Tommy Hilfiger已與國際網球冠軍Rafael Nadal、國際超模Gigi Hadid和得獎音樂家/製作人二人組合The Chainsmokers建立令人振奮的合作關係，反映其擴大TOMMY HILFIGER品牌觸角，並與新一代消費者建立關連性的決心

我們誠邀品牌合作夥伴和粉絲利用#WhatsYourDrive以及用戶名@TommyHilfiger和@MercedesAMGF1加入社群媒體對話。

關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的頂級設計師生活精品品牌集團之一，旗下擁有品牌TOMMY HILFIGERTOMMY JEANS， 著重設計與行銷高級男士西裝和運動服裝、女性服飾和運動服裝、童裝、牛仔系列服裝、內衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配飾。透過指定特許經銷商，Tommy Hilfiger提供眼鏡、手錶、香水、泳裝、襪類、小皮件、家居商品和小行李箱等種類齊全的生活精品。TOMMY JEANS系列產品包括男女牛仔裝和鞋類、配飾和香水。TOMMY HILFIGERTOMMY JEANS品牌商品透過涵蓋TOMMY HILFIGERTOMMY JEANS零售店、主流專賣店和百貨公司以及其他指定線上零售商和tommy.com的廣泛網路，向全球各地的消費者發售。

關於PVH Corp.

PVH Corp.擁有超過135年的歷史，公司以其深厚的美式傳統在品牌和業務成長方面取得卓越的成就，是全球最大的服裝公司之一。該公司在全球擁有逾3.5萬名員工，遍佈40多個國家，年收入超過80億美元。公司擁有 CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo*Warner’sOlga品牌，以及線上內衣品牌True & Co.，並在全球銷售上述品牌和其他國內外知名自有和授權品牌的商品。

*公司已從Speedo International, Limited獲得Speedo品牌北美和加勒比地區的永久授權。

關於MERCEDES-AMG PETRONAS Motorsport車隊

Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊是梅賽德斯賓士的F1賽事團隊，並參與國際汽聯 F1™世界錦標賽(FIA Formula One™ World Championship)的角逐，該賽事是賽車界的頂級賽事，也是全球最大的年度賽車系列賽事。車隊共有近1,500名員工，常駐英國兩個世界級的科技園區，致力於為4次總冠軍得主路易斯·漢彌頓和其隊友Valtteri Bottas設計、開發、製造跑車和混合動力單元，並進行比賽。F1賽事是對技術和人力有嚴苛要求的獨特賽事，它要求整個車隊於3月-11月的賽季期間在全球各地舉行的大獎賽中，透過採用最先進的科技、高效的管理和無懈可擊的團隊合作來一爭高下。Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊創立了F1™賽事成績的新標竿，已獲得2014/2015/2016和2017年車隊和車手世界冠軍，成為第四支贏得4座世界冠軍的車隊。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

聯絡方式：
Tommy Hilfiger連絡人
Baptiste Blanc全球傳播資深總監
電子郵箱：baptiste.Blanc@tommy.com
電話：+31 62904 2334

Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊連絡人
Nicola Armstrong
傳播經理
電子郵箱：narmstrong@MercedesAMGF1.com
電話：+44 1280 844096

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