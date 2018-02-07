Tommy Hilfiger與F1世界冠軍Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊合作

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger宣佈，公司已與四次F1世界冠軍Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊達成多年期策略合作夥伴關係。從2018年賽季開始，TOMMY HILFIGER 將成為該車隊官方服飾合作夥伴，繼續將品牌成立之初便樂於從事運動贊助的傳統發揚光大。與世界頂尖F1車隊和領先的汽車創新者合作彰顯了Tommy Hilfiger的願景，即繼續針對新一代TOMMY HILFIGER消費者，在重要市場提升和擴展品牌業務。

Tommy Hilfiger表示，「自我首次觀看F1賽事以來，我便徹底迷上了賽車。與世界冠軍Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊及其排名第一的賽車團隊合作而重返這一領域，將是融合時尚與F1賽事的絕佳方式。我感受到整個Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊在每場比賽中所展現的熱情、鬥志和動力，而這些共有的特質也讓我對未來賽季的合作感到無比興奮。」

在過去的四屆F1賽事中，Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊贏得車隊和車手世界冠軍，車隊的英國車手路易斯·漢彌頓(Lewis Hamilton)在2017年贏得其第四個世界總冠軍，而芬蘭車手Valtteri Bottas奪得季軍。

根據這一長期合作關係，TOMMY HILFIGER將成為官方服飾合作夥伴，為Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊的1,500多名員工提供旅行和團隊服裝配件，以及上班服裝和接待人員服飾。TOMMY HILFIGER 標誌將出現在車隊的2018年參賽車輛上（這些車輛將於2018年2月22日在英國的銀石賽道上亮相），以及車隊車庫中和其他賽道旁的資產上。

Tommy Hilfiger全球兼PVH歐洲業務執行長Daniel Grieder表示，「與Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊建立令人振奮的合作關係，彰顯了雙方在核心業務領域始終運用先進科技和創新的共同願景。我們的合作夥伴都是各自產業中的翹楚，而且與我們一樣致力於吸引和留住頂尖團隊，我們對於能與這樣的機構合作而感到驕傲。隨著公司繼續在全球打造品牌知名度，並向新的受眾引薦TOMMY HILFIGER品牌，能夠利用 F1在全球的廣泛觸角讓我們感到興奮不已。」

Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊負責人兼執行長Toto Wolff表示，「我們欣然歡迎Tommy Hilfiger加入車隊，並回歸F1賽事。達成新的合作關係一直都是令人振奮的事，尤其該合作關係涉及團隊形象這一如此核心的領域。我相信，此次合作將為我們的品牌注入新的活力，並讓車隊下一賽季的形象煥然一新。我們期待看到Tommy Hilfiger本季的團隊服飾設計方案，並向F1粉絲展示這一令人振奮的方案。」

TOMMY HILFIGER男士精選系列和企劃由Mikael Jansson掌鏡，彰顯時尚與F1賽事的融合，在此期間，Tommy Hilfiger與Mercedes-AMG Petronas Motorsport將組成一個強大的團隊，並懷抱共同的先驅精神和動力向成功邁進。獨家預告片，以及平面、線上和戶外媒體廣告將於2018年春季席捲全球，而且將配以獨特的消費者活化活動，這些活動將繼續生動地再現品牌在運動、娛樂和流行文化方面的獨特觀點。TOMMY HILFIGER男裝企劃將與品牌專屬的女裝廣告同台亮相，後者也將融合賽車與時尚元素，並由TOMMY HILFIGER女裝全球品牌形象大使、國際超模Gigi Hadid擔綱。

TOMMY HILFIGER品牌一直保持與流行文化和運動明星密切合作的傳統。Tommy Hilfiger與F1賽事的合作歷史始於1991-1994年對蓮花車隊的贊助。1998年，TOMMY HILFIGER成為首個贊助法拉利車隊的非汽車品牌。這位殿堂級的美國設計師為車隊成員設計隊服，其中包括7次F1世界冠軍得主麥可·舒馬克(Michael Schumacher)和英國賽車手艾迪·艾爾文(Eddie Irvine)。在1990年代，Hilfiger還成為首位將時尚與明星相結合的設計師，而且他為年輕藝人Aaliyah、Mark Ronson和Usher設計服飾，並力邀大衛·鮑伊(David Bowie)和碧昂絲(Beyoncé)參與廣告演出，而成為業界先驅。近幾年來，Tommy Hilfiger已與國際網球冠軍Rafael Nadal、國際超模Gigi Hadid和得獎音樂家/製作人二人組合The Chainsmokers建立令人振奮的合作關係，反映其擴大TOMMY HILFIGER品牌觸角，並與新一代消費者建立關連性的決心。

我們誠邀品牌合作夥伴和粉絲利用#WhatsYourDrive以及用戶名@TommyHilfiger和@MercedesAMGF1加入社群媒體對話。

關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的頂級設計師生活精品品牌集團之一，旗下擁有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS， 著重設計與行銷高級男士西裝和運動服裝、女性服飾和運動服裝、童裝、牛仔系列服裝、內衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配飾。透過指定特許經銷商，Tommy Hilfiger提供眼鏡、手錶、香水、泳裝、襪類、小皮件、家居商品和小行李箱等種類齊全的生活精品。TOMMY JEANS系列產品包括男女牛仔裝和鞋類、配飾和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品透過涵蓋TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流專賣店和百貨公司以及其他指定線上零售商和tommy.com的廣泛網路，向全球各地的消費者發售。

關於PVH Corp.

PVH Corp.擁有超過135年的歷史，公司以其深厚的美式傳統在品牌和業務成長方面取得卓越的成就，是全球最大的服裝公司之一。該公司在全球擁有逾3.5萬名員工，遍佈40多個國家，年收入超過80億美元。公司擁有 CALVIN KLEIN、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Speedo*、Warner’s和Olga品牌，以及線上內衣品牌True & Co.，並在全球銷售上述品牌和其他國內外知名自有和授權品牌的商品。

*公司已從Speedo International, Limited獲得Speedo品牌北美和加勒比地區的永久授權。

關於MERCEDES-AMG PETRONAS Motorsport車隊

Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊是梅賽德斯賓士的F1賽事團隊，並參與國際汽聯 F1™世界錦標賽(FIA Formula One™ World Championship)的角逐，該賽事是賽車界的頂級賽事，也是全球最大的年度賽車系列賽事。車隊共有近1,500名員工，常駐英國兩個世界級的科技園區，致力於為4次總冠軍得主路易斯·漢彌頓和其隊友Valtteri Bottas設計、開發、製造跑車和混合動力單元，並進行比賽。F1賽事是對技術和人力有嚴苛要求的獨特賽事，它要求整個車隊於3月-11月的賽季期間在全球各地舉行的大獎賽中，透過採用最先進的科技、高效的管理和無懈可擊的團隊合作來一爭高下。Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊創立了F1™賽事成績的新標竿，已獲得2014/2015/2016和2017年車隊和車手世界冠軍，成為第四支贏得4座世界冠軍的車隊。

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