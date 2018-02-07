Tommy Hilfiger与F1世界冠军梅赛德斯AMG马石油车队合作

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger宣布，公司已与四次F1世界冠军梅赛德斯AMG马石油车队(Mercedes-AMG Petronas Motorsport)达成多年期战略合作伙伴关系。从2018年赛季开始，TOMMY HILFIGER 将成为该车队官方服饰合作伙伴，继续将品牌成立之初便乐于从事体育赞助事业的传承发扬光大。与世界顶级F1车队和领先的汽车创新者的合作彰显了Tommy Hilfiger的愿景，即继续围绕新一代TOMMY HILFIGER消费者，在重要市场提升和拓展品牌业务。

Tommy Hilfiger表示，“自我首次观看F1赛事以来，我便彻底迷上了赛车赛事。我将携手世界冠军梅赛德斯AMG马石油车队及其排名第一的赛车队重返这一领域，此举也将成为融合时尚与F1赛事的绝佳方式。我感受到了整个梅赛德斯AMG马石油车队在每场比赛中所体现的激情、斗志和动力，而这些共有的品质也让我对未来赛季的合作感到无比的兴奋。”

在过去的四届F1赛事中，梅赛德斯AMG马石油车队拿下了车队和车手世界冠军，车队的英国车手路易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton)在2017年斩获了第四个世界总冠军，而芬兰车手Valtteri Bottas夺得了季军。

根据这一长期合作关系，TOMMY HILFIGER将成为官方服饰合作伙伴，为梅赛德斯AMG马石油车队的1,500多名员工其提供旅行服饰和队服，以及职业装和接待人员服饰。TOMMY HILFIGER 标识将出现在车队的2018年参赛车辆上（这些车辆将于2018年2月22日在英国的银石赛道上亮相），以及车队车库中和其他赛道旁的资产上。

Tommy Hilfiger全球兼PVH欧洲业务首席执行官Daniel Grieder表示，“与梅赛德斯AMG马石油车队的合作令人激动不已，它彰显了双方在核心业务领域始终运用先进科技和创新的共同愿景。我们的合作伙伴都是各自行业的翘楚，而且与我们一样致力于吸引和留住顶级团队，我们为与这样的机构开展合作而感到自豪。随着公司继续在全球范围内打造品牌知名度，并向新的受众引荐TOMMY HILFIGER这一品牌， F1在全球无与伦比的覆盖范围让我们感到兴奋不已。”

梅赛德斯AMG马石油车队负责人兼首席执行官Toto Wolff表示，“我们十分高兴欢迎Tommy Hilfiger加入车队，并回归F1赛事。达成新的合作关系一直都是令人振奋的事情，尤其该合作关系涉及团队形象这一如此核心的领域。我相信，此次合作将为我们的品牌注入新的活力，并让车队下一赛季的形象焕然一新。我们期待看到Tommy Hilfiger本季的团队服饰设计方案，并向F1粉丝展示这一令人振奋的方案。”

TOMMY HILFIGER男士精选系列和企划由Mikael Jansson掌镜，彰显了时尚与F1赛事的融合，在此期间，Tommy Hilfiger与Mercedes-AMG Petronas Motorsport将组成一个强大的团队，并怀抱共同的先驱精神和动力向成功迈进。独家预告片，以及平面、在线和户外媒体广告将于2018年春季席卷全球，而且将配以独特的消费者激活活动，这些活动将继续生动地再现品牌在体育、娱乐和流行文化的独特视角。TOMMY HILFIGER男装企划将与品牌专属的女装广告同台亮相，后者也将融合赛车与时尚元素，并由TOMMY HILFIGER女装全球品牌形象大使、国际超模Gigi Hadid倾情演绎。

TOMMY HILFIGER品牌一直保持着与流行文化和体育明星紧密合作的传统。Tommy Hilfiger与F1赛事的合作历史始于1991-1994年对莲花车队的赞助。1998年，TOMMY HILFIGER成为首个赞助法拉利车队的非汽车品牌。这位殿堂级的美国设计师为车队成员打造了队服，其中包括7次F1世界冠军得主迈克·舒马赫(Michael Schumacher)和英国赛车手埃迪·埃尔文(Eddie Irvine)。在上个世纪90年代，Hilfiger还成为了首位将时尚与明星相结合的设计师，而且他通过为Aaliyah、Mark Ronson和Usher设计服饰，并力邀大卫·鲍伊(David Bowie)和碧昂丝(Beyoncé)参演其广告，成为了业界先驱。近几年来，Tommy Hilfiger已与国际网球冠军Rafael Nadal、国际超模Gigi Hadid和获奖音乐家/制作人二人组合The Chainsmokers建立了令人振奋的合作关系，此举彰显了其拓展TOMMY HILFIGER品牌受众面，并与新一代消费者互联的决心。

我们诚邀品牌合作伙伴和粉丝通过#WhatsYourDrive以及用户名@TommyHilfiger和@MercedesAMGF1加入社交媒体对话。

关于Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的高端设计师生活风尚品牌集团之一，旗下拥有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS， 着重设计与经营高级男士西装和运动装、女士服饰和运动装、童装、牛仔系列服装、内衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配饰。通过指定特许经销 商，Tommy Hilfiger提供眼镜、手表、香水、泳装、袜类、小皮具、家居商品和小行李箱等品种齐全的生活风尚商品。TOMMY JEANS系列产品包括男士和女士牛仔装和鞋类、配饰和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品通过涵盖TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流专卖店和百货商店以及其他指定在线零售商和tommy.com的广泛网络面向全球各地的消费者发售。

关于PVH Corp.

PVH Corp.拥有超过135年的历史，公司通过其深厚的美式传承在品牌培养和业务发展方面取得了卓越的成就，是全球最大的服装公司之一。该公司在全球拥有3.5万多名员工，遍布40多个国家，其年收入超过了80亿美元。公司拥有 CALVIN KLEIN、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Speedo*、Warner’s和Olga品牌，以及线上内衣品牌True & Co.，并在全球范围内销售上述品牌和其他国内外知名自有和授权品牌的商品。

*公司已从Speedo International, Limited获得Speedo品牌北美和加勒比地区的永久授权。

关于梅赛德斯AMG马石油车队

梅赛德斯AMG马石油车队是梅赛德斯奔驰的F1赛事团队，并参与国际汽联 F1™世界锦标赛(FIA Formula One™ World Championship)的角逐，该赛事是赛车界的顶级赛事，也是全球最大的年度赛车系列赛事。车队共有近1,500名员工，常驻英国两个世界级的技术园区，致力于为4次总冠军得主路易斯·汉密尔顿和其队友Valtteri Bottas设计、开发、制造跑车和混合动力单元，并进行比赛。F1赛事是一个对技术和人力有着严苛要求的独特赛事，它要求整个车队于3月-11月的赛季期间在全球各地举行的大奖赛中，通过采用最先进的科技、高效的管理和无懈可击的团队合作来一争高下。梅赛德斯AMG马石油车队创立了F1™赛事成绩的新标杆，已获得2014/2015/2016和2017年车队和车手世界冠军，成为了第四支斩获4座世界桂冠的车队。

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