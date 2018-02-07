YellowScan公司的無人機用高密度、長距離雷射雷達系統Surveyor Ultra將在ILMF上自由飛翔

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球雷射雷達(LiDAR)界盛會國際雷射雷達測繪論壇(ILMF)將於本週在科羅拉多州丹佛市召開，期間，YellowScan公司的獨創性全新Surveyor Ultra系統，將在Velodyne公司VLP 32C感測器和Applanix APX-15 IMU的鼎力助陣下，於ILMF上自由飛翔。

這套高密度系統擁有每秒60萬次的拍攝能力，大大強化了高速無人機(UAV)彈射入空中的能力，因此UAV可以自由翱翔，甚至跨長距離飛行，因為這套系統的覆蓋範圍高達100公尺。受益於YellowScan公司創新性地整合Velodyne LiDAR的VLP 32C感測器，包括VTOL在內的無人機可在其重量僅為1.7kg的輕盈機身上充分利用這一突破性創新技術。

與Surveyor系統一樣，Surveyor Ultra系統對使用者來說也是簡單易用的統包系統；不同的是，由於搭載了獨特的清晰透明的多維度植被下3D塑模技術和閃速資料處理技術，Ultra系統將更加令使用者傾倒。

YellowScan與Velodyne LiDAR奠基於兩家公司以前的夥伴關係而建立這一合作聯盟來開發高品質的系統， YellowScan公司此前曾在其獨一無二的Surveyor系統上採用Velodyne LiDAR公司的VLP-16 Puck和 VLP-16 Puck Lite LiDAR感測器。事實上，Velodyne LiDAR與YellowScan一直致力於推動創新性UAV整合技術方面的創新，來協助客戶的無人機產品飛上藍天並累積大量的測繪資料。令兩家公司引以為傲的是，雙方利用這一合作關係在測量、建設和規劃方面積極貢獻自身的技術。

因此，為了用更強的無人機能力裝備我們的客戶，使其在無人機方面位居全球領先地位，YellowScan與Velodyne LiDAR公司再度合作推動Surveyor Ultra的問世。YellowScan公司銷售和行銷負責人Pierre d'Hauteville指出，該系統將「提供更高的點密度以及更高的可飛行高度」。我們雙方的合作夥伴關係釋放出巨大的合作潛力，依賴於此的專業人士現在可以依靠飛行高度更高的無人機，在長距離範圍內準確而清晰地傳送高密度資料。D'Hauteville評論說：「Surveyor Ultra系統整合Velodyne公司的VLP-16 掃描器，使我們的產品線更加完善，包括卓有成效的Surveyor LiDAR系統 。」

透過新推出的Ultra系統，我們的客戶可以獲得詳盡生動的測繪圖像，這主要歸功於VLP-32感測器上的32條通道提供了更高的解析度。在無人機執行任務期間，用戶不僅可以即時接收飛行過程中的資訊，而且現在甚至還能在複雜的天氣或環境條件下，派遣無人機執行以圖像拍攝為重點的任務。搭載Ultra系統後，無人機可以利用這套輕便的系統以更高的強度更容易地識別目標。

現在，地理空間專業人士、其他無人機用戶和探險者，甚至可以在植被覆蓋最嚴密的地形上翱翔。惡劣的天氣狀況不會對Ultra探險者造成任何威脅或障礙，正如YellowScan科技長Tristan Allouis博士所宣稱的：「Surveyor Ultra系統顯示出在輕型固定翼無人機上安全、有效地運行LiDAR的巨大潛力。」

2月5日至7日在科羅拉多州丹佛召開ILMF期間，歡迎蒞臨509號YellowScan攤位。您甚至還可以親眼目睹該系統在天空中自由飛翔，YellowScan團隊將於2月8日（星期四）與Juniper Unmanned一起在Golden大廳進行飛行和資料示範。請在YellowScan網站上註冊，和我們一起探索天空：http://www.yellowscan.fr/event/ilmf-asprs-2018。

YellowScan為專業應用設計、開發和提供UAV測繪解決方案。這些完全整合、重量超輕、易於使用且高度自動化的資料收集工具得到全球各個領域客戶的廣泛使用，例如，測量、林業、環境研究、考古、走廊測繪、土木工程和採礦業等。

YellowScan擁有逾12年的實地經驗，公司承諾在其解決方案中提供最高水準的性能、可靠性和穩健性。我們的平臺經過全球各種環境（熱帶森林、裸地、山區、河流、海岸線、露天礦山、電力線）的實地測試。

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