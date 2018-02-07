YellowScan公司的无人机用高密度、远程LiDAR Surveyor Ultra将在ILMF上自由飞翔

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球激光雷达(LiDAR)界盛会国际激光雷达测绘论坛(ILMF)将于本周在科罗拉多州丹佛市召开，期间，YellowScan公司将携其独创性全新Surveyor Ultra系统华丽亮相，在Velodyne公司VLP 32C传感器和Applanix APX-15 IMU的鼎力助阵下，Surveyor Ultra系统将在ILMF上自由飞翔。

这套高密度系统拥有每秒60万次的拍摄能力，大大强化了高速无人机(UAV)弹射入空中的能力，因此UAV可以自由翱翔，甚至跨长途飞行，因为这套系统覆盖范围高达100米。得益于YellowScan公司创新性地集成了Velodyne LiDAR的VLP 32C传感器，包括VTOL在内的无人机可在其重量仅为1.7kg的轻盈机身上充分利用这一突破性创新技术。

与Surveyor系统一样，Surveyor Ultra系统对用户来说也是简单易用的统包系统；不同的是，由于搭载了独特的清晰透明的多维度植被下3D建模技术和闪速数据处理技术，Ultra系统将更加令用户倾倒。

YellowScan与Velodyne LiDAR基于两家公司以前的伙伴关系建立了这一合作联盟，来开发一套高质量的系统。基于双方的合作，YellowScan公司此前曾在其独一无二的Surveyor系统上采用了Velodyne LiDAR公司的VLP-16 Puck和 VLP-16 Puck Lite LiDAR传感器。事实上，Velodyne LiDAR与YellowScan一直致力于推动创新性UAV集成技术方面的创新，来帮助客户的无人机产品飞上蓝天并积累海量的测绘数据。令两家公司引以为傲的是，双方利用这一合作关系在测量、建设和规划方面积极贡献了自身的技术。

因此，为了用更强的无人机能力装备我们的客户，使其在无人机方面成为全球领跑者，YellowScan与Velodyne LiDAR公司再度合作推动了Surveyor Ultra的问世。YellowScan公司销售和营销负责人Pierre d'Hauteville指出，该系统将“提供更高的点密度以及更高的可飞行高度”。我们双方的合作伙伴关系释放出巨大的合作潜力，依赖于此的专业人士现在可以依靠飞行高度更高的无人机在长距离范围内准确而清晰地传送高密度数据。D'Hauteville评论说：“Surveyor Ultra系统集成了来自Velodyne公司的VLP-16 扫描器，完善了我们的产品线，包括卓有成效的Surveyor LiDAR系统 。”

通过新推出的Ultra系统，我们的客户可以获得详尽生动的测绘图像，这主要归功于VLP-32传感器上的32条信道提供了更高的分辨率。在无人机执行任务期间，用户不仅可以实时地接收飞行过程中的信息，而且现在甚至还能在复杂的天气或环境条件下派遣无人机执行以图像拍摄为重点的任务。搭载Ultra系统后，无人机可以利用这套轻便的系统以更高的强度更容易地识别目标。

现在，地理空间专业人士、其他无人机用户和探险者，甚至可以在植被覆盖最严密的地形上翱翔。恶劣的天气状况不会对Ultra探险者造成任何威胁或障碍，正如YellowScan首席技术官Tristan Allouis博士所宣称的：“Surveyor Ultra系统显示出在轻型固定翼无人机上安全、有效地运行LiDAR的巨大潜力。”

2月5日至7日科罗拉多州丹佛ILMF期间，欢迎您莅临509号YellowScan展位。您甚至还可以亲眼目睹该系统在天空中自由飞翔，YellowScan团队将于2月8日星期四与Juniper Unmanned一起在Golden大厅进行飞行和数据演示。在YellowScan网站上注册，和我们一起探索天空：http://www.yellowscan.fr/event/ilmf-asprs-2018。

YellowScan为专业应用设计、开发和提供UAV测绘解决方案。这些全集成、重量超轻、易于使用且高度自动化的数据收集工具得到了全球各个领域客户的广泛使用，例如，测量、林业、环境研究、考古、走廊测绘、土木工程和采矿业等。

YellowScan拥有逾12年的实地经验，公司承诺在其解决方案中交付最高水平的性能、可靠性和稳健性。我们的平台经过全球各种环境（热带森林、裸地、山区、河流、海岸线、露天矿山、电力线）的实地测试。

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