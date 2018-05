Decolando no ILMF: LiDAR de longo alcance e alta densidade Surveyor Ultra para UAVs - veículos aéreos não tripulados - da YellowScan

LiDAR for Drone 2017 - YellowScan International User Conference - Powerlines Use case with Hemav - Spain

Powerlines & corridor mapping project in Spain - Acquisition made with the YellowScan Surveyor and the DroneQuad4 from Dronetools

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quando a comunidade LiDAR internacional se reúne nesta semana em Denver, Colorado, EUA, para o Fórum Internacional de Mapeamento LiDAR (International LiDAR Mapping Forum - ILMF), o novo sistema inovador Surveyor Ultra da YellowScan também vai decolar – literalmente – com a ajuda do Sensor VLP 32C da Velodyne e o Applanix APX-15 IMU.

Com 600.000 disparos por segundo, este sistema de alta densidade catalisa a capacidade de alta velocidade de UAVs - veículos aéreos não tripulados - para alcançar os céus, e poder planar, inclusive em voos de longo alcance, pois o sistema pode cobrir até 100 metros. Drones, inclusive VTOLs, podem usar essa inovação revolucionária com base em seu peso-pena de 1,7 kg através da integração inovadora da YellowScan do Sensor VLP 32C da Velodyne LiDAR.

Como o sistema Surveyor, o Surveyor Ultra oferece aos usuários um sistema pronto para usar que pode ser utilizado facilmente; entretanto, o Ultra vai deslumbrar ainda mais seus usuários, com base em suas distintas dimensões de modelagem 3D supernítida sob a vegetação e processamento de dados extremamente rápido.

Esta aliança colaborativa entre a YellowScan e a Velodyne LiDAR tem como base a parceria anterior das empresas para oferecer um sistema de alta qualidade, quando a YellowScan integrou os sensores LiDAR VLP-16 Puck e o VLP-16 Puck Lite da Velodyne LiDAR ao exclusivo sistema Surveyor da YellowScan. A Velodyne LiDAR e a YellowScan são totalmente dedicadas a ajudar seus clientes a praticamente dominar os céus e coletar uma quantidade incrível de dados de mapeamento ao oferecer as inovações mais recentes em tecnologia moderna e integrada de UAV. Ambas as empresas têm muito orgulho dessa parceria para oferecer as contribuições que a nossa tecnologia faz em sondagem, construção e planejamento.

Portanto, para equipar melhor nossos clientes para serem líderes globais com suas capacidades de UAV, a YellowScan e a Velodyne LiDAR estão colaborando novamente, com a chegada do Surveyor Ultra. Esse sistema vai "oferecer maior densidade de ponto, bem como possibilidades de maiores altitudes de voo", como observa Pierre d’Hauteville, diretor de Vendas e Marketing da YellowScan. Os profissionais que dependem do potencial colaborativo da nossa parceria agora podem confiar em drones que podem planar mais alto e transmitir dados de alta densidade com exatidão e clareza sobre longas extensões. D’Hauteville comenta que "O Surveyor Ultra completa a nossa linha de linha de produtos, inclusive o bem-sucedido sistema Surveyor LiDAR, a integração do scanner VLP-16 da Velodyne".

Com a adição do Ultra, nossos clientes podem adquirir imagens de mapeamento intensamente vívidas devido à maior resolução gerada pelos 32 canais disponíveis no sensor VLP-32. Os usuários não apenas recebem informações no voo e em tempo real durante a missão de um drone, como agora também podem enviar os drones em missões centradas em imagens, inclusive em condições ambientais ou climáticas desafiadoras. Com o Ultra, os drones podem usar esse sistema leve para reconhecer objetos com muito mais facilidade e maior intensidade.

Profissionais geoespaciais, bem como outros usuários de UAV e aventureiros, podem planar inclusive sobre terrenos com mais vegetação abaixo. Condições climáticas rigorosas não apresentam qualquer ameaça ou obstáculo aos aventureiros do Ultra: como afirma o diretor de tecnologia da YellowScan, Dr. Tristan Allouis, "O Surveyor Ultra mostra um incrível potencial para uma operação segura e eficiente do LiDAR em UAVs leves com asa fixa".

É possível conhecer a YellowScan na ILMF, de 5 a 7 de fevereiro em Denver, Colorado, EUA, no estande 509. Também será possível ver o sistema decolar – novamente, literalmente – quando a equipe da YellowScan fizer uma demonstração de voo e dados em Golden, na quinta-feira, 8 de fevereiro, com a Juniper Unmanned. Junte-se a nós nessa aventura pelos céus, inscrevendo-se no site da YellowScan : http://www.yellowscan.fr/event/ilmf-asprs-2018.

Na YellowScan nós projetamos, desenvolvemos e produzimos soluções de mapeamento de UAV para aplicações profissionais. Inteiramente integradas, ultra leves e fáceis de usar, essas ferramentas de coleta de dados altamente automatizadas são usadas por clientes de todo o mundo, em campos como pesquisa, silvicultura, pesquisa ambiental, arqueologia, mapeamento de corredores, engenharia civil e mineração.

Com mais de doze anos de experiência de campo, a YellowScan está comprometida com a execução do mais alto nível de desempenho, confiabilidade e robustez das suas soluções. Nossas plataformas são testadas em campo em todo o mundo, em vários ambientes (florestas tropicais, solo nu, montanhas, rios, linhas costeiras, mina a céu aberto, linhas de alimentação elétrica).

