Le LiDAR longue portée et haute densité destiné aux drones Surveyor Ultra de YellowScan prend son envol lors de l'ILMF

LiDAR for Drone 2017 - YellowScan International User Conference - Powerlines Use case with Hemav - Spain

Velodyne’s VLP-32C delivers high resolution images to the Surveyor Ultra, leveraging 32 channels, and provides real-time, in-flight information. (Photo: Business Wire)

At the International LiDAR Mapping Forum (ILMF) this week, YellowScan will showcase the new Surveyor Ultra system, integrating Velodyne’s VLP 32C Sensor and the Applanix APX-15 IMU. (Photo: Business Wire)

YellowScan Surveyor on the Matrcie 600 Pro from DJI (Photo: Business Wire)

Powerlines & corridor mapping project in Spain - Acquisition made with the YellowScan Surveyor and the DroneQuad4 from Dronetools (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--À l'heure où la communauté internationale LiDAR se réunit cette semaine à Denver, dans le Colorado, à l'occasion de l'ILMF (International LiDAR Mapping Forum), le nouveau système innovant Surveyor Ultra de YellowScan prendra également – et littéralement – son envol avec l'aide du capteur VLP 32C de Velodyne et de l'UMI APX-15 d'Applanix.

Grâce à 600 000 prises par seconde, ce système haute densité permet de catalyser la capacité des drones haute vitesse à se propulser dans les airs, afin qu'ils puissent planer, même lors de vols de longue portée, dans la mesure où le système peut couvrir jusqu'à 100 m. Les drones, y compris les VTOL (drones à décollage vertical), peuvent s'appuyer sur cette innovation révolutionnaire d'un poids plume d'1,7 kg, grâce à l'intégration innovante par YellowScan du capteur VLP 32C de Velodyne LiDAR.

Comme le système Surveyor, le Surveyor Ultra fournit aux utilisateurs un système clé en main qui peut être facilement utilisé ; néanmoins, l'Ultra éblouira encore davantage les utilisateurs, grâce à ses dimensions distinctes offrant une modélisation 3D claire sous la végétation et un traitement des données extrêmement rapide.

Cette alliance collaborative entre YellowScan et Velodyne LiDAR s'appuie sur le précédent partenariat des deux sociétés visant à délivrer un système de haute qualité, dans le cadre duquel YellowScan a utilisé les capteurs LiDAR VLP-16 Puck et VLP-16 Puck Lite de Velodyne LiDAR dans son système unique Surveyor. Velodyne LiDAR et YellowScan sont pleinement engagées à aider leurs clients à virtuellement décoller et à accumuler une multitude de données cartographiques, en fournissant les toutes dernières innovations dans le domaine des technologies de drones inventives et intégrées. Les deux sociétés sont fières de s'associer pour fournir les contributions apportées par notre technologie dans les domaines de l'arpentage, de la construction et de la planification.

Par conséquent, pour mieux équiper nos clients à devenir des précurseurs mondiaux grâce à leurs capacités de drones, YellowScan et Velodyne LiDAR se sont à nouveau associées, avec l'arrivée du Surveyor Ultra. Ce système « fournira une densité de points supérieure et de meilleures possibilités d'altitude de vol », comme l'a indiqué Pierre d'Hauteville, directeur des ventes et du marketing chez YellowScan. Les professionnels qui s'appuient sur le potentiel collaboratif de notre partenariat peuvent désormais compter sur des drones qui peuvent planer plus haut et transmettre des données de haute densité, de manière précise et claire, à partir de longues portées. D'Hauteville a commenté : « Le Surveyor Ultra vient compléter notre gamme de produits, qui comprend le système à succès Surveyor LiDAR, grâce à son intégration avec le scanner VLP-16 de Velodyne. »

Grâce à l'ajout de l'Ultra, nos clients peuvent obtenir des images cartographiques intensément éclatantes, grâce à la résolution supérieure offerte par les 32 canaux disponibles sur le capteur VLP-32. Les utilisateurs reçoivent non seulement des informations en vol en temps réel pendant une mission de drone, mais peuvent également désormais envoyer leur drone dans des missions axées sur les images, même dans des conditions météorologiques ou environnementales difficiles. Grâce à l'Ultra, les drones peuvent utiliser ce système léger pour reconnaître les objets bien plus facilement et avec une intensité supérieure.

Les professionnels du secteur géospatial, ainsi que les autres utilisateurs de drones et amateurs d'aventure, peuvent voler au-dessus des terrains les plus riches en végétation. Les mauvaises conditions météorologiques ne présentent aucun risque ni obstacle pour les aventuriers Ultra. Comme l'affirme le Dr Tristan Allouis, directeur technologique de YellowScan, : « Le Surveyor Ultra présente un fort potentiel pour l'exploitation sécurisée et efficace des LiDAR sur des drones légers à ailes fixes. »

Venez rencontrer YellowScan lors de l'ILMF, du 5 au 7 février à Denver, dans le Colorado, sur le stand 509. Vous pouvez même assister au décollage - ici encore au sens propre - lorsque l'équipe de YellowScan présentera une démonstration de vol et de données à Golden le jeudi 8 février, aux côtés de Juniper Unmanned. Rejoignez-nous dans cette aventure dans les airs en vous inscrivant sur le site Web de YellowScan : http://www.yellowscan.fr/event/ilmf-asprs-2018.

Chez YellowScan, nous concevons, développons et produisons des solutions de cartographie de drones pour des applications professionnelles. Pleinement intégrés, ultra légers et faciles à utiliser, ces outils de collecte de données hautement automatisés sont utilisés par des clients du monde entier dans des domaines tels que l'arpentage, la foresterie, la recherche environnementale, l'archéologie, la cartographie des corridors, le génie civil et l'exploitation minière.

Avec plus de 12 ans d'expérience de terrain, YellowScan s'engage à fournir, pour ses solutions, le plus haut niveau de performance, de fiabilité et de robustesse. Nos plateformes sont testées sur le terrain dans le monde entier dans des environnements multiples (forêt tropicale, sol dénudé, montagnes, rivières, littoraux, mines à ciel ouvert, lignes électriques).

