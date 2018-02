Tommy Hillfiger nawiązuje współpracę z mistrzami świata w Formule 1 - Mercedes-AMG Petronas Motorsport

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--należąca do spółki PVH Corp (http://www.pvh.com/) [NYSE: PVH] marka Tommy Hilfiger ogłasza nawiązanie wieloletniej strategicznej współpracy z czterokrotnymi mistrzami świata w Formule 1 - zespołem Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Od sezonu 2018 marka TOMMY HILFIGER będzie Oficjalnym Partnerem Odzieżowym Mercedes-AMG Petronas Motorsport, kontynuując tradycję sponsorowania sportu, którą zapoczątkował jej założyciel.

Współpraca z najlepszą drużyną świata w Formule 1 oraz czołowymi innowatorami w branży motoryzacyjnej wpisuje się w realizowaną przez TOMMY HILFIGER strategię nieustannego doskonalenia i rozwoju marki na kluczowych rynkach, ukierunkowaną na kolejne pokolenie jej użytkowników.

„Świat sportów motorowych stał się moją wielką pasją już od pierwszego wyścigu Formuły 1, na którym byłem. Powrót na tor u boku Mercedes-AMG Petronas Motorsport, zespołu numer 1 na świecie, to fantastyczny sposób na połączenie światów mody i Formuły 1. Doceniam pasję, ducha walki i motywację, które ten zespół pokazuje podczas każdego wyścigu. Są to cechy bliskie memu sercu, dlatego cieszę się na naszą współpracę w nadchodzących sezonach” - mówił Tommy Hilfiger.

W ostatnich czterech sezonach Formuły 1 tytuły mistrzowskie dla zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport zdobywali zarówno jego konstruktorzy, jak i kierowcy. W 2017 r. reprezentujący Mercedesa Anglik Lewis Hamilton wygrał swój czwarty tytuł mistrzowski, a pochodzący z Finlandii Valtteri Bottas zajął trzecie miejsce.

W ramach wieloletniej współpracy TOMMY HILFIGER będzie Oficjalnym Partnerem Odzieżowym zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport, dostarczając komplety strojów, toreb podróżnych, a także odzieży dla pracowników zaplecza biurowego i obsługi gości - łącznie 1,5 tys. osób. Od sezonu 2018 logo TOMY HILFIGER znajdować się będzie na bolidach kierowców, których oficjalna prezentacja odbędzie się 22 lutego 2018 r. na angielskim torze Silverstone, a także w garażu Mercedes-AMG Petronas Motorsport i innych obiektach przy torze.

„Nawiązując współpracę z Mercedes-AMG Petronas Motorsport, potwierdzamy, że technologia i innowacje niezmiennie stanowią bardzo ważny element naszej działalności. Jesteśmy dumni, że wśród naszych partnerów znajdują się firmy, które wiodą prym w swoich branżach i tak jak my z pasją dążą do budowania zespołów z najwyższej półki. Cieszymy się z możliwości wykorzystania międzynarodowego zasięgu, jaki oferuje Formuła 1, licząc, że pomoże on nam wzmocnić rozpoznawalność marki TOMMY HILFIGER i dotrzeć z nią do nowych odbiorców” - mówił dyrektor generalny Tommy Hilfiger Global i PVH Europe Daniel Grieder.

„Z radością witamy markę Tommy Hilfiger w zespole Mercedes-AMG Petronas Motorsport i cieszymy się z jej powrotu do świata Formuły 1. Rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem to zawsze bardzo emocjonujące przedsięwzięcie, zwłaszcza gdy dotyczy tak ważnego elementu wizerunku naszego zespołu. Jestem przekonany, że uda nam się dzięki temu ożywić naszą markę i odświeżyć jej wizerunek w nowym sezonie. Jesteśmy ciekawi, jakie ubrania otrzyma nasz zespół w nowym sezonie oraz w jaki sposób Tommy Hilfiger zaprezentuje swoje plany fanom Formuły 1” - powiedział Toto Wolff, kierownik zespołu i dyrektor generalny Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

W połączonej kampanii kolekcji męskiej TOMMY HILFIGER, do której zdjęcia wykonał Mikael Jansson, położono nacisk na fuzję mody z Formułą 1 - efekt ducha innowacyjności zarówno marki Tommy Hilfiger, jak i zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport, a także determinacji, z jaką obaj partnerzy dążą do wspólnego sukcesu. Ekskluzywne zwiastuny filmowe, materiały w prasie tradycyjnej i mediach internetowych oraz reklamy zewnętrzne pojawią się na całym świecie wiosną 2018 r. Towarzyszyć jej będą niespotykane dotąd działania aktywizujące klientów, za pomocą których marka TOMMY HILFIGER przedstawi światu swoje unikalne spojrzenie na sport, rozrywkę i kulturę popularną. Kampania kolekcji męskiej prowadzona będzie równocześnie z kampanią reklamową kolekcji damskiej TOMMY HILFIGER, która również łączy elementu sportów wyścigowych i mody. Jedną z jej twarzy jest Gigi Hadid, światowej sławy supermodelka i międzynarodowy ambasador marki TOMMY HILFIGER w segmencie odzieży damskiej.

Współpraca z kulturą popularną i ikonami sportu to stały element tradycji marki TOMMY HILFIGER. Jej związek z Formułą 1 rozpoczął się już w latach 1991-1994, kiedy została sponsorem zespołu Lotus. W 1998 r. została pierwszym w historii niezwiązanym z branżą motoryzacyjną sponsorem Ferrari, dostarczając kombinezony autorstwa legendarnego amerykańskiego projektanta m.in. dla siedmiokrotnego mistrza świata w Formule 1 Michaela Schumachera i brytyjskiego kierowcy wyścigowego Eddiego Irvine’a. W latach 90. Hilfiger został również jednym z pierwszych projektantów, którzy połączyli światy mody i celebrytów, a także pionierem w branży modowej, ubierając takie gwiazdy, jak Aaliyah, Mark Ronson i Usher oraz nawiązując współpracę reklamową z muzykami pokroju Davida Bowiego czy Beyoncé. Wśród ciekawszych przedsięwzięć marki Tommy Hilfiger w ostatnich latach można wymienić współpracę z jednym z najlepszych tenisistów świata Rafaelem Nadalem, światowej sławy supermodelką Gigi Hadid, a także wielokrotnie nagradzanym duetem muzyczno-producenckim The Chainsmokers. Odzwierciedlają one determinację marki TOMMY HILFIGER w poszerzaniu zasięgu marki i budowaniu relacji z nowym pokoleniem odbiorców.

Sympatyków marki i osoby nią zainteresowane zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych - #WhatsYourDrive, @TommyHilfiger i @MercedesAMGF1.

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger to jedna z największych na świecie firm z branży odzieżowej i lifestyle’owej w segmencie premium, która w swoim portfelu posiada takie marki jak TOMMY HILFIGER czy TOMMY JEANS. Zajmuje się głównie projektowaniem i sprzedażą wysokiej jakości odzieży męskiej szytej na miarę, a także odzieży sportowej, kolekcji odzieży i strojów sportowych dla kobiet, ubrań dla dzieci, kolekcji odzieży dżinsowej, bielizny (w tym szlafroków, bielizny nocnej i strojów domowych) oraz obuwia i dodatków. Za pośrednictwem wybranych licencjobiorców Tommy Hilfiger oferuje również uzupełniające produkty lifestyle’owe, takie jak okulary, zegarki, perfumy, kostiumy kąpielowe, skarpetki, małe wyroby skórzane, artykuły gospodarstwa domowego, walizki, plecaki i torby. Linia produktów TOMMY JEANS obejmuje odzież dżinsową i obuwie dla kobiet i mężczyzn, dodatki i perfumy. Towary marki TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS można kupić na całym świecie za pośrednictwem rozbudowanej sieci sklepów detalicznych TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS, czołowych butikach i domach towarowych, u wybranych sprzedawców internetowych, a także na stronie tommy.com.

PVH Corp.

PVH to spółka o ponad 135-letniej historii, na przestrzeni której odniosła liczne sukcesy w rozwijaniu marek i firm o bogatej tradycji na terenie USA, stając się jednym z największych na świecie podmiotów z branży odzieżowej. Spółka zatrudnia ponad 35 tys. osób w ponad 40 krajach, a jej roczne obroty przekraczają 8 mld USD. Jest właścicielem legendarnych marek, takich jak CALVIN KLEIN (http://www.pvh.com/), TOMMY HILFIGER (http://global.tommy.com/?change=true), Van Heusen (https://vanheusen.com/), IZOD (https://izod.com/), ARROW (http://www.arrowlife.com/), Speedo* (http://media-speedousa.pvh.com/maintenance/unavailable.html), Warner’s (http://warners.com/) i Olga (https://olgaintimates.com/), a także działającej w internecie marki bielizny True & Co. (https://trueandco.com/). Spółka ponadto posiada szeroką ofertę produktów sprzedawanych pod tymi markami, a także innymi markami znanymi i licencjonowanymi w różnych krajach i na całym świecie.

* Speedo International Limited udzieliła wieczystej licencji na markę Speedo na teren Ameryki Północnej i Karaibów.

MERCEDES-AMG PETRONAS Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport to zespół wyścigowy Mercedez-Benz w Formule 1, który uczestniczy w Mistrzostwach Świata Formuły 1 (FIA Formula OneTM World Championship), najbardziej prestiżowych zawodach motoryzacyjnych i największej serii odbywających się co roku wyścigów na świecie. Dysponujący personelem liczącym prawie 1,5 tys. osób oraz siedzibami w dwóch światowej klasy kampusach nowych technologii na terenie Wielkiej Brytanii zespół Mercedes-AMG Petronas Motorsport zajmuje się projektowaniem, rozwojem, produkcją i obsługą techniczną samochodów wyścigowych oraz silników hybrydowych, z których korzysta czterokrotny mistrz świata w F1 Lewis Hamilton oraz jego kolega z zespołu Valtteri Bottas. Odbywające się od marca do listopada zawody Grand Prix Formuły 1 to jedyne w swoim rodzaju wyzwanie w wymiarze technicznym i ludzkim, w którym sukces zależy od odpowiednio wyważonej mieszanki najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, sprawnego zarządzania i współpracy zespołowej na najwyższym poziomie. Zdobywając tytuły mistrzowskie kolejno w latach 2014, 2015, 2016 i 2017, konstruktorzy i kierowcy zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport wyznaczyli nowy standard sukcesu w Formule 1, który w historii tej dyscypliny udało się osiągnąć zaledwie czterem zespołom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.