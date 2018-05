InFocus et MultiTaction élargissent leur partenariat stratégique aux ventes globales et à l'intégration de systèmes

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Integrated Systems Europe -- Stand 2-B60 -- InFocus Corporation ( www.infocus.com), un fournisseur de premier plan de solutions de mur d'affichage de collaboration et d'apprentissage, annonce aujourd'hui la signature d'un accord visant la vente de logiciels et de matériel de MultiTaction dans le monde entier. Les produits de MultiTaction sont disponibles immédiatement en Allemagne par l'intermédiaire de la filiale d'InFocus, Vidco, et le seront dans d'autres pays au cours des mois à venir, auprès de revendeurs d'InFocus. Les produits primés d'InFocus tels le service de réunion vidéo ConX Cloud et le logiciel de conférence vidéo ConX Exec seront proposés sous forme d'options sur la plateforme de MultiTaction vendue par InFocus. Ce partenariat amélioré fait suite à l'annonce, effectuée en août 2017, selon laquelle MultiTaction allait proposer à la vente des murs d'affichage à écran tactile d'InFocus pour ses solutions Canvus et Canvus Connect, donnant ainsi lieu à des solutions logicielles et matérielles grand écran uniques de collaboration visuelle.

La Executive Briefing Center and Training Academy d'InFocus à Francfort, en Allemagne, sera équipée de cette solution au premier trimestre 2018, ce qui lui permettra d'offrir des démonstrations pratiques et des formations technique aux partenaires européens de la compagnie.

MultiTaction, un fournisseur de premier plan de solutions avancées de visualisation de données et de collaboration, créé et distribue des logiciels et solutions d'affichage Multi-touch qui permettent à ses clients de traiter des volumes très importants d'informations sur une surface d'affichage unique - des ordinateurs portables aux murs vidéo géants.

"Les clients d'InFocus se trouvent toujours à l'avant-garde des technologies de présentation et de collaboration - de l'éducation aux services publics, en passant par la fabrication globale, les soins de santé, les sciences de la vie, l'ingénierie et la construction, ainsi que les forces armées et le maintien de l'ordre public," a déclaré Mark Housley, PDG d'InFocus. "Nous sommes désormais en mesure de proposer des solutions de MultiTaction qui font fonctionner des solutions d'InFocus, telles les solutions ConX Cloud et Canvas, sur cette plateforme de collaboration avancée. La combinaison des deux est imbattable," a-t-il ajouté.

"Le partenariat conclu entre MultiTaction et InFocus a apporté des solutions à la pointe de l'industrie qui ne sont disponibles nulle part ailleurs," a déclaré Pete Malcolm, PDG de MultiTaction. "L'élargissement de cette combinaison unique nous permet de fournir les meilleures solutions existantes à certaines des institutions publiques et privées les plus exigences et exceptionnelles du monde. Notre partenariat garantit que les solutions de collaboration de nouvelle génération offriront encore plus de valeur à nos clients communs," a-t-il poursuivi.

Les solutions MT Canvus, MT Canvus Connect et le logiciel MT Showcase, ainsi que les affichages multi-touch MT Cell de MultiTaction, sont disponibles dès aujourd'hui en Allemagne, exclusivement auprès de Vidco, la filiale d'InFocus. Vidco fournit des services de désign et d'intégration de bout-en-bout complets, afin de déployer et de gérer les salles de réunion et centres exécutifs dans le cadre de ce partenariat.

Les produits de MultiTaction seront exposés sur le stand InFocus au Salon Integrated Systems Europe, 2-B60, du 6 au 9 février 2018.

Pour de plus amples informations à propos des produits de InFocus ou pour entrer en relation avec un revendeur InFocus, veuillez visiter http://www.infocus.com.

A propos de InFocus Corp.

InFocus connecte les personnes et les idées en toute simplicité, de manière fiable et abordable. Leader du secteur depuis plus de 30 ans, InFocus crée des solutions visuelles collaboratives innovantes soutenant le travail d'équipe. Ses services, son matériel et ses produits logiciels primés et intégrés bénéficient de la confiance de milliers d'entreprises, agences publiques et écoles du monde entier. Avec des solutions pour salles de conférence, salles de réunion, bureaux, salles de contrôle, salles de classe, espaces événementiels et pour les personnes en déplacement, il existe un produit ou un service InFocus pour chaque application. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.InFocus.com. Visitez la boutique InFocus sur InFocus.com/store. Suivez InFocus sur les réseaux sociaux surhttp://facebook.com/InFocusCorp, linkedin.com/company/InFocus ou http://twitter.com/InFocusCorp.

A propos de MultiTaction

MultiTaction est un développeur leader de solutions avancées de visualisation et de collaboration, utilisé par certains des plus importantes sociétés, musées, établissements scolaire et entreprises de divertissement au monde. Avec des solutions déployées dans plus de 50 pays et des bureaux aux Etats-Unis, en Asie et en Europe, MultiTaction est une société globale qui célèbre, en 2018, 11 années de croissance et de réussite. www.multitaction.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.