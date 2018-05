HES Energy Systems uit Singapore zet vol in op waterstof-elektrisch langeafstandsvliegen, bundelt krachten met Franse ontwikkelaars op gebied van lucht- en ruimtevaart en energietechnologie om een complete waardeketen te realiseren

Singaporean Energy Tech company HES Energy Systems powers French air-droppable drone by Airborne Concept using a 10h hydrogen on demand fuel cell system (Photo: Business Wire)

Singaporean Energy Tech company HES Energy Systems powers French air-droppable drone by Airborne Concept using a 10h hydrogen on demand fuel cell system (Photo: Business Wire)

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--HES Energy Systems, de toonaangevende ontwikkelaar van brandstofcelsystemen uit Singapore, heeft een alliantie gevormd met drie Franse bedrijven op het gebied van schone energie en lucht- en ruimtevaarttechnologie. De groep draagt de naam FLY-HY en heeft als missie een volledige waardeketen te presenteren aan de wereldmarkt, van systemen voor het bijtanken van waterstof tot energieopslag en -conversie, en samen te werken met toonaangevende ontwerpers van elektrische luchtvaartuigen.

De alliantie FLY-HY zal haar officiële debuut maken tijdens de Singapore Airshow 2018 bij H3 Dynamics (stand C18), het moederbedrijf van HES.

HES Energy Systems ontwikkelt compacte alternatieven voor batterijen, gebaseerd op een speciaal type ultralichte waterstofbrandstofcelsystemen die in staat zijn meer dan 700Wh/kg aan energie op te slaan – 3 tot 4 maal de elektrische energie per gewicht van lithiumbatterijen. “Het waterstofmolecuul is de lichtste energiedrager in het heelal. Niettemin is het meeste onderzoek op het gebied van elektrische luchtvaartuigen nog altijd gericht op het zoeken naar oplossingen met veel zwaardere lithiumbatterijen. We zien duidelijke mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de opwindende wereld van elektrisch vliegen” aldus Taras Wankewycz, oprichter en CEO van HES en moederbedrijf H3 Dynamics.

Onder het motto groot denken maar klein beginnen, concentreerde HES zich aanvankelijk op het vergroten van de actieradius van kleine elektrisch aangedreven onbemande luchtvaartuigen (UAV's) of drones met behulp van speciale lichtgewicht brandstofcellen en waterstofopslagtechnologie. Het bedrijf heeft nauw samengewerkt met talloze vooraanstaande fabrikanten van elektrische UAV's en gelooft dat een opgeschaalde versie van haar producten ook de actieradius van luchtvaartuigen voor persoonlijke mobiliteit en elektrisch aangedreven passagiersvliegtuigen kan vergroten.

2018 werd door premier Lee Hsien Loong van Singapore en de voormalige Franse president François Hollande uitgeroepen tot het Jaar van innovatie tussen Frankrijk en Singapore met schone technologie als een van de belangrijkste focusgebieden. In June 2017 vestigde H3 Dynamics, het moederbedrijf van het Singaporese bedrijf HES, haar Europese hoofdkantoor in Parijs. Deze beslissing werd enthousiast ontvangen door President Emmanuel Macron en zijn regering.

Na enige tijd actief te zijn geweest in Frankrijk, besloot H3 Dynamics haar in Singapore gefabriceerde waterstofbrandstofcellen te combineren met aanvullende in Frankrijk gefabriceerde high-tech producten, waaronder innovatieve elektrische UAV-platforms (het in Toulouse gevestigde Airborne Concept, ondersteund door Airbus), opslagvoorzieningen voor waterstofgas (AD-VENTA), en innovatieve waterstof genererende electrolyzers (ERGOSUP, ondersteund door Air Liquide). Op dit moment wordt gewerkt aan het aanpassen van de innovatieve systemen van dit laatste bedrijf om kleine door HES-aangedreven waterstofdrones van brandstof te voorzien.

HES Energy Systems en ERGOSUP werken daarnaast samen met DELAIR, een ander Frans dronetechnologiebedrijf, aan het project HYDRONE, een project dat werd bekroond in het kader van het Franse nationale projectinitiatief “Territoires Hydrogène”. Dit nationale project is erop gericht om tussen 2018 en 2019 vijf waterstofdrone- en brandstofvoorzieningssystemen te realiseren om het volledige Franse grondgebied te kunnen bestrijken.

Het initiatief volgt ook op de lancering van de Hydrogen Council in 2017, waarbij een groot aantal vooraanstaande ondernemingen betrokken zijn, zoals Air Liquide, Alstom, AngloAmerican, BMW Group, Daimler, Engie, Honda, Hyundai, Shell, Linde, Total, Toyota, Audi, General Motors, Statoil en Iwatani, die zich samen inzetten voor een nieuwe waterstofeconomie en -gemeenschap.

HES Energy Systems (Singapore) www.hes.sg

HES Energy Systems is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van de ontwikkeling van ultralichte brandstofcellen en opslagsystemen voor waterstofenergie voor de lucht- en ruimtevaart en andere toepassingen waarbij het gewicht een belangrijke rol speelt. Het bedrijf levert producten aan vooraanstaande UAV-fabrikanten en organisaties in de lucht- en ruimtevaart verspreid over de hele wereld en maakt gebruik van diverse methoden voor waterstofopslag, waaronder gascompressie, chemische hydriden en hervorming. HES werd in 2015 overgenomen door de H3 Dynamics Group, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van robots die los van het elektriciteitsnet werken en dataservices met AI-functionaliteit.

ERGOSUP (Frankrijk) http://www.ergosup.com/en/

ERGOSUP heeft een innovatief waterstofproductieproces ontwikkeld op basis van zink-elektrochemie. Het eerste product van het bedrijf is een waterstofgenerator van 350 bar die 1 tot 5 kg waterstof per dag produceert. ERGOSUP is van plan een eenvoudige H 2 -generator tegen concurrerende prijs te gaan leveren die in staat is “plug and play” composietcilinders te vullen, zodat waterstof kan worden geleverd voor een enkele drone of voor een hele vloot. Het bedrijf kan rekenen op de steun van ALIAD (Air Liquide Venture Capital), DEMETER PARTNERS, GO CAPITAL en ARKEA Capital Investment.

Airborne Concept (Frankrijk) http://www.airborne-concept.com

Airborne Concept is gebaseerd in Toulouse en is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en de constructie van innovatieve drones. Twee gepatenteerde UAV's, 's werelds eerste drone die vanuit de lucht kan worden gelanceerd en een VTOL, zijn de trots van de teams van Airborne Concept, bestaande uit voormalig vliegend personeel van de Franse luchtmacht en technici die zijn afgestudeerd aan scholen voor luchtvaarttechniek. Airborne Concept ontwikkelt vanuit de lucht lanceerbare drones voor speciale strijdkrachten en de Up-Start-drone voor pakketbezorging. Daarnaast heeft het bedrijf een ADS-B-transponder voor drones ontwikkeld – een essentiële schakel voor de identificatie van drones in het luchtruim.

AD-VENTA (Frankrijk) http://www.ad-venta.com/fr/

AD-VENTA is gespecialiseerd in waterstofgassystemen voor gebruik aan boord (H2-druk- en doorstromingsregulering). De compacte, veilige en nauwkeurige kant-en-klare oplossingen die door AD-VENTA worden voorgesteld zijn intern ontworpen en gerealiseerd en zijn gebaseerd op een groot octrooienportfolio en ruime expertise op het gebied van het beheer van hogedrukcompressiegassen. Het bedrijf is actief in de automobielmarkt, lichte mobiliteit, lucht- en ruimtevaart en zeevaarttoepassingen. De ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen, grondvoertuigen en drijvende en onderwatervaartuigen met waterstofbrandstofcellen behoort tot de kortetermijndoelen van het bedrijf.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.