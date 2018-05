Smartfren a choisi la plateforme SON centralisée et de gestion de la performance de P.I. Works pour son déploiement à l’échelle nationale.

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--P.I. Works, le principal fournisseur mondial de solutions de planification, de gestion et d’optimisation pour les réseaux mobiles de nouvelle génération, continue d’accroître sa présence mondiale grâce à de nouveaux gains de clientèle. Smartfren, un important opérateur de LTE-Advanced en Indonésie, a choisi P.I. Works comme fournisseur exclusif de la solution uSON, bien éprouvée sur le terrain. Dans le cadre du contrat, Smartfren va déployer les produits SON centralisés et de gestion de la performance de l’uSON dans l’ensemble de son réseau.

Christian Daigneault, directeur technique de Smartfren, a affirmé : « Nous souhaitons développer notre réseau LTE-Advanced et offrir une expérience unique au clients de plus en plus nombreux de Smartfren. Nous considérons P.I. Works comme un partenaire stratégique sur le long terme dans cette entreprise. » Il a aussi ajouté : « Après une analyse approfondie et une période d’évaluation, nous avons choisi P.I. Works pour ses capacités éprouvées dans le monde entier et pour ses excellentes références de clients. »

Le réseau radio de Smartfren se compose d’une combinaison de bandes TDD et FDD-LTE-Advanced, alimentées par les équipements de fournisseurs multiples et qui sont mélangées dans une même géographie où macro et micro-cellules utilisent un spectre commun. Comme telle, la plateforme uSON de P.I. Works jouera un rôle clé dans la gestion automatisée du réseau hétérogène de Smartfren, et pour accélérer sa transition vers la 5G.

Tuna Toker, Directeur général de P.I.Works APAC, a déclaré : « La complexité croissante des réseaux et du trafic requiert une optimisation des réseaux automatisés et une harmonisation intelligente des politiques de configuration des réseaux. La plateforme uSON de P.I.Works est très bien équipée pour répondre aux besoins de Smartfren et nous nous engageons à aider Smartfren à fournir une expérience de mobilité harmonieuse à ses clients pendant qu’elle prépare le passage de son réseau à la 5G ».

À propos de Smartfren

PT. PT Smartfren Telecom Tbk (IDX : FREN) est l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Indonésie. Smartfren opère en Indonésie depuis 2011. En 2015, Smartfren a innové en télécommunications en lançant le premier service 4G LTE Advanced en Indonésie, devenant ainsi le plus important fournisseur du pays, et possédant la plus large couverture de réseau 4G LTE.

À propos de P.I. Works

P.I. Works est le principal fournisseur de solutions de planification, de gestion et d’optimisation pour les réseaux mobiles de nouvelle génération. P.I. Works allie une expertise éprouvée du terrain avec un portefeuille de produits et services déjà commercialisés. Ces solutions permettent aux opérateurs de réduire leurs coûts et d’améliorer l’expérience de leurs abonnés. P.I. Works a mis en place ses solutions chez plus de 30 opérateurs de téléphonie mobile dans 28 pays. P.I. Works contribue largement au forum sur la normalisation des ETSI, ITM et 3GPP.

---

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.