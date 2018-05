Tommy Hilfiger Faz Parceria com os Campeões Mundiais de Fórmula Um da Mercedes-AMG Petronas Motorsport

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, que é propriedade daPVH Corp. [NYSE: PVH], anuncia que formou uma parceria estratégica de vários anos com os tetra campeões mundiais de Fórmula Um Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Iniciando na temporada de 2018, a TOMMY HILFIGER será a Parceria Oficial de Vestuários da Mercedes-AMG Petronas Motorsport, com base no legado do patrocínio esportivo e que a Tommy Hilfiger abraçou desde a primeira fundação de sua marca. A parceria com a equipe mundial de ponta de Fórmula Um e líder em inovação automobilística sublinha a visão da Tommy Hilfiger de elevar e expandir continuamente a marca em mercados chave para a próxima geração de consumidores da TOMMY HILFIGER.

"Na primeira vez que assisti uma corrida de Fórmula Um, fiquei totalmente fascinado pelo mundo do automobilismo", disse Tommy Hilfiger. "Entrar novamente neste campo com os Campeões Mundiais Mercedes-AMG Petronas Motorsport e sua equipe número um é um incrível modo de fundir moda e Fórmula Um. Reconheço a paixão, espirito e condução que toda a equipe Mercedes-AMG Petronas Motorsport mostra em cada corrida e estas qualidades compartilhadas são o motivo porque estou empolgado em fazer parceria com elas para as próximas temporadas."

Nas quatro últimas temporadas de Fórmula Um, a Mercedes-AMG Petronas Motorsport venceu os Campeonatos Mundiais de Construtores e Pilotos, com o piloto britânico de corrida da equipe, Lewis Hamilton, ganhando seu quarto título do Campeonato Mundial em 2017 e o piloto finlandês, Valtteri Bottas, ocupando o terceiro lugar.

Sob a parceria a longo prazo, a TOMMY HILFIGER será a Parceria Oficial de Vestuários, fornecendo kits de viagem e da equipe, bem como trajes de trabalho e passeio para mais de 1.500 pessoas que compõem a equipe Mercedes-AMG Petronas Motorsport. O logotipo TOMMY HILFIGER será apresentado nos carros de corrida da equipe em 2018, e revelado em 22 de fevereiro de 2018 no circuito de Silverstone no Reino Unido, bem como dentro dos boxes da Mercedes-AMG Petronas Motorsport e outras áreas ao longo da pista.

"A interessante parceria com a Mercedes-AMG Petronas Motorsport é a comemoração de nosso compromisso compartilhado de manter a tecnologia e a inovação no centro de nossos negócios", disse Daniel Grieder, Diretor Executivo da Tommy Hilfiger Global e PVH Europe. "Nos orgulhamos em fazer parceria com organizações que são as melhores em suas áreas e compartilhar nossa paixão de atrair e manter as melhores empresas em suas categorias. Estamos entusiasmados em alavancar o incrível alcance que a Fórmula Um tem em todo o mundo à medida que continuamos a construir o reconhecimento global de nossa marca e trazer a TOMMY HILFIGER a novos públicos."

"Estamos muito satisfeitos em dar as boas vindas a Tommy Hilfiger na Mercedes-AMG Petronas Motorsport e no retorno ao mundo da Fórmula Um", disse Toto Wolff, Chefe de Equipe e Diretor Executivo da Mercedes-AMG Petronas Motorsport. "É sempre alentador ingressar em uma nova parceria, particularmente quando diz respeito a uma área chave da imagem de nossa equipe; estou certo de que irá energizar nossa marca e trazer um novo impacto sobre como seremos percebidos na próxima temporada. Estamos na expectativa de ver como a Tommy Hilfiger irá vestir a equipe nesta temporada e mostrar seus esperados planos aos fãs da Fórmula Um."

Fotografada por Mikael Jansson, a coleção masculina e a campanha integrada da TOMMY HILFIGER comemora a fusão de moda e Fórmula Um, onde a Tommy Hilfiger e a Mercedes-AMG Petronas Motorsport compartilham um espírito pioneiro e conduzem ao sucesso como uma poderosa equipe. A propaganda em vídeos exclusivos, em forma impressa, online e fora dos canais de mídia doméstica irá estrear mundialmente na primavera de 2018 e terá apoio de ações únicas de consumidores que continuam a reavivar a perspectiva individual da marca de esporte, entretenimento e cultura popular ao redor do mundo. A campanha masculina da TOMMY HILFIGER irá rodar junto com a publicidade feminina dedicada da marca, que também funde elementos de automobilismo com moda, e apresenta Gigi Hadid, supermodelo internacional e embaixadora global da marca para o público feminino da TOMMY HILFIGER.

O legado da marca TOMMY HILFIGER está estreitamente associado ao trabalho com os ícones da cultura popular e dos esportes. A história de Tommy Hilfiger com a Fórmula Um começou com o patrocínio da equipe Lotus entre 1991 e 1994. Em 1998, a TOMMY HILFIGER se tornou a primeira marca não automotiva a patrocinar a Ferrari, com o icônico designer americano criando uniformes para a equipe, que incluíram o hepta campeão mundial de Fórmula Um, Michael Schumacher e o piloto britânico, Eddie Irvine. Nos anos 90, Hilfiger foi também um dos primeiros designers a mesclar moda e celebridade, se tornando pioneiro na indústria ao vestir jovens artistas como Aaliyah, Mark Ronson e Usher; e apresentar músicos como David Bowie e Beyoncé em suas campanhas publicitárias. Nos últimos anos, Tommy Hilfiger estabeleceu parcerias inspiradoras com o campeão internacional de tênis, Rafael Nadal, a supermodelo internacional, Gigi Hadid, e a premiada dupla de músicos e produtores, The Chainsmokers, refletindo seu compromisso de ampliar o alcance da marca TOMMY HILFIGER e se conectar com a próxima geração de consumidores.

Amigos e seguidores da marca são convidados a participar de conversas nas redes sociais utilizando #WhatsYourDrive e os identificadores @TommyHilfiger e @MercedesAMGF1.

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger é um dos mais reconhecidos grupos de estilo de vida do mundo tendo um designer premiado. Seu foco é conceber e comercializar roupas esportivas e trajes masculinos, roupa infantil, coleções de jeans, roupa íntima (incluindo roupões, pijamas e roupas de uso doméstico), calçados e acessórios de alta qualidade feitos sob medida. Mediante seletas licenças, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida como óculos, relógios, fragrâncias, trajes de banho, meias, pequenos artigos em couro, itens domésticos e de bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANS consiste em jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Os produtos sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis aos consumidores em todo o mundo através de uma ampla rede de lojas de varejo da TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, principais lojas de departamento e especialidades, seletos varejistas online, e no site tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

Com uma história que remonta mais de 135 anos, a PVH vem se destacando com o crescimento de marcas e negócios com o rico legado americano, se tornando uma das maiores empresas de vestuário no mundo. Temos mais de 35.000 associados operando em mais de 40 países e mais de US$ 8 bilhões em receitas anuais. Possuímos as icônicas marcas CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s e Olga, bem como a marca íntima True & Co. com foco digital, e comercializamos uma variedade de artigos sob estas e outras marcas próprias e licenciadas conhecidas a nível nacional e internacional.

*A marca Speedo é licenciada para a América do Norte e Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

Sobre a equipe de automobilismo MERCEDES-AMG PETRONAS

A Mercedes-AMG Petronas Motorsport é a equipe de Fórmula Um da Mercedes-Benz e compete no Campeonato Mundial da FIA Formula One™, o ápice do automobilismo mundial e a maior série esportiva anual do mundo. Com uma força de trabalho de quase 1.500 people, baseada em dois campi tecnológicos de classe mundial no Reino Unido, a equipe, projeta, desenvolve, fabrica e testa os carros de corrida e unidades de potência híbrida conduzidos pelo tetra campeão mundial, Lewis Hamilton e o companheiro de equipe, Valtteri Bottas. A Fórmula Um é um desafio técnico e humano excepcionalmente exigente, requerendo a alquimia correta de tecnologias de ponta, gestão de alto desempenho e trabalho em equipe elitizado a fim de fornecer resultados nos Grandes Prêmios ao redor do mundo em uma temporada de corridas ocorrendo de março a novembro. A Mercedes-AMG Petronas Motorsport vem definindo novas referências para o sucesso da F1™ em seu caminho de ganhar os Campeonatos Mundiais de Construtores e Pilotos em 2014, 2015, 2016 e 2017, se tornando unicamente a quarta equipe a ter conquistado quatro títulos mundiais.

