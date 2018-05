Tommy Hilfiger stringe una partnership con i campioni del mondo di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas Motorsport

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], annuncia di avere stretto una partnership strategica pluriennale con Mercedes-AMG Petronas Motorsport, per quattro volte vincitori del campionato del mondo di Formula 1. A partire dalla stagione 2018, TOMMY HILFIGER sarà il partner ufficiale per gli indumenti (Official Apparel Partner) di Mercedes-AMG Petronas Motorsport, estendendo la tradizione di sponsorizzazioni sportive a cui Tommy Hilfiger ha dato inizio sin dalla fondazione del marchio. La partnership con la squadra campione mondiale di Formula 1 e principale gruppo innovatore nel settore automobilistico eleva ed espande il marchio in mercati chiave per i clienti TOMMY HILFIGER della prossima generazione.

“Sin dalla prima volta che ho assistito a una gara di Formula 1, sono rimasto completamente affascinato dal mondo delle vetture sportive”, spiega Tommy Hilfiger. “Rientrare in questo settore con Mercedes-AMG Petronas Motorsport e la loro squadra campioni del mondo rappresenta un modo incredibile di fondere moda e Formula 1. Apprezzo la passione, lo spirito competitivo e l’impegno che l’intera squadra Mercedes-AMG Petronas Motorsport mostra in ogni gara, e queste qualità condivise spiegano perché sono entusiasta della partnership stretta con loro per le prossime stagioni.”

Nelle ultime quattro stagioni di Formula 1, Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha vinto entrambi i titoli assegnati nel campionato mondiale di Formula 1 – Piloti e Costruttore; il pilota britannico Lewis Hamilton ha vinto per la quarta volta il titolo mondiale nel 2017 e il pilota finlandese Valtteri Bottas si è classificato terzo.

Questa partnership a lungo termine prevede che TOMMY HILFIGER sarà Official Apparel Partner, fornendo kit da viaggio e per la squadra oltre a indumenti per il personale di ufficio e di ospitalità – oltre 1.500 persone che costituiscono il team Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Il logo TOMMY HILFIGER apparirà sulle vetture a partire dalla stagione 2018 e sarà presentato il 22 febbraio 2018 sul circuito di Silverstone nel Regno Unito nonché nel pit garage di Mercedes-AMG Petronas Motorsport e in altre strutture presso il circuito.

“L’entusiasmante partnership stretta con Mercedes-AMG Petronas Motorsport rappresenta una celebrazione del nostro comune impegno a mantenere tecnologia e innovazione al centro della nostra attività”, dice Daniel Grieder, Amministratore delegato di Tommy Hilfiger Global and PVH Europe. “Siamo orgogliosi di collaborare con aziende leader nel loro settore e che condividano la nostra passione nell’attrarre i team di più alto livello e nel conquistarne la fiducia. Siamo estremamente lieti di poter mettere a frutto l’incredibile copertura mediatica mondiale di cui gode la Formula 1 mentre continuiamo a espandere la notorietà del marchio e far conoscere TOMMY HILFIGER a nuovi consumatori.”

“Siamo felicissimi di accogliere Tommy Hilfiger in Mercedes-AMG Petronas Motorsport al suo ritorno nel mondo della Formula 1”, dice Toto Wolff, Team Principal e Amministratore delegato di Mercedes-AMG Petronas Motorsport. “È sempre entusiasmante avviare una nuova partnership, particolarmente quando interessa un’area fondamentale dell’immagine della nostra squadra; sono convito che a partire dalla prossima stagione questa intesa aumenterà la conoscenza del nostro marchio rivelandone un nuovo aspetto a chi ci segue. Aspettiamo con fiducia di vedere come Tommy Hilfiger vestirà la squadra questa stagione e presenterà i suoi interessanti piani agli appassionati della Formula 1.”

Fotografata da Mikael Jansson, la campagna e la collezione di abbigliamento uomo integrate di TOMMY HILFIGER celebrano la fusione di moda e Formula 1, campi in cui Tommy Hilfiger e Mercedes-AMG Petronas Motorsport condividono uno spirito pionieristico e la motivazione ad avere successo come un solo efficacissimo team. Gli esclusivi video teaser e gli annunci sulla stampa, on-line e out-of-home compariranno in tutto il mondo nella primavera del 2018 e si appoggeranno a esclusive attivazioni da parte dei consumatori che continuano a dare vita globalmente all’esclusiva prospettiva del marchio nei settori dello sport, dell’intrattenimento e della cultura pop. La campagna per la linea di abbigliamento uomo di TOMMY HILFIGER sarà condotta contemporaneamente alle iniziative pubblicitarie indirizzate alle donne, che coniugano pure elementi delle vetture sportive con la moda e si avvarranno, come ambasciatrice globale del brand TOMMY HILFIGER, della supermodella internazionale Gigi Hadid.

La tradizione del marchio TOMMY HILFIGER è strettamente collegata alla collaborazione con personaggi leggendari dello sport e della cultura pop. Per quanto riguarda la Formula 1, la storia di Tommy Hilfiger inizia con la sponsorizzazione della squadra Lotus tra il 1991 e il 1994. Nel 1998, TOMMY HILFIGER diventa il primo marchio non automobilistico a sponsorizzare Ferrari e il leggendario stilista statunitense disegna le tute della squadra, che include Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, e il pilota britannico Eddie Irvine. Negli anni Novanta Hilfiger è anche uno dei primi stilisti a riunire moda e celebrità e diventa un pioniere nel settore vestendo giovani artisti come Aaliyah, Mark Ronson e Usher oltre a presentare musicisti quali David Bowie e Beyoncé nelle sue campagne pubblicitarie. Negli ultimi anni, Tommy Hilfiger ha stretto partnership stimolanti con il campione internazionale di tennis Rafael Nadal, la supermodella internazionale Gigi Hadid e il pluripremiato duo di dj/produttori The Chainsmokers, dimostrando il suo impegno a espandere la notorietà del marchio TOMMY HILFIGER e a stabilire un rapporto forte con i consumatori della prossima generazione.

Amici e follower del brand sono invitati a unirsi alla conversazione sui social media utilizzando #WhatsYourDrive e gli handle @TommyHilfiger e @MercedesAMGF1.

Informazioni su Tommy Hilfiger

Con un portafoglio di marchi che include TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger è uno degli stilisti più famosi al mondo. Disegna e commercializza soprattutto indumenti sportivi e capi per uomo su misura di alta qualità, indumenti sportivi e collezioni per donna, indumenti per giovanissimi, collezioni denim, indumenti intimi (négligé, pigiami e camicie da notte), calzature e accessori. Attraverso licenziatari scelti, Tommy Hilfiger offre prodotti complementari per lo stile di vita come occhiali da vista, orologi, profumi, costumi da bagno, calze, piccoli oggetti in pelle, beni per la casa e valigie. La linea TOMMY JEANS propone jeanseria e calzature per uomini e donne, accessori e profumi. Gli articoli offerti con i marchi TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS possono essere acquistati in tutto il mondo attraverso una vasta rete di punti di vendita al dettaglio TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, empori e famosi negozi specializzati, negozi retail on-line scelti e sul sito tommy.com.

Informazioni su PVH Corp.

Con una storia che risale a oltre 135 anni fa, PVH ha eccelso nel far crescere marchi e imprese con ricche tradizioni americane, diventano una delle più grandi aziende di capi di abbigliamento al mondo. Contiamo più di 35.000 dipendenti operanti in oltre 40 Paesi e realizziamo un fatturato annuo superiore a 8 miliardi di dollari. Siamo titolari dei leggendari marchi CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s e Olga nonché di True & Co., che propone indumenti intimi online, e commercializziamo un’ampia gamma di articoli avvalendoci sia di questi che di altri marchi, di proprietà o in licenza, rinomati a livello nazionale e internazionale.

*Il marchio Speedo è concesso in licenza per il Nord America e i Caraibi in perpetuo da Speedo International, Limited

Informazioni su MERCEDES-AMG PETRONAS Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport è il Team di Formula 1 di Mercedes-Benz e gareggia nel Campionamento del mondo Formula One™, la più famosa categoria al mondo di vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito definita dalla FIA e il più grande evento annuale consistente di una serie di gare in tutto il mondo. Con un numero totale di dipendenti pari a quasi 1.500 persone, operanti in due strutture tecnologiche all’avanguardia nel Regno Unito, il Team progetta, sviluppa e costruisce le vetture da corsa e le unità di potenza ibride che vengono utilizzate nelle gare da Lewis Hamilton, quattro volte campione del mondo, e dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. La Formula 1 è una sfida tecnica e umana che pone problemi unici, richiedendo il giusto mix di tecnologie avanzate, gestione che assicuri risultati eccellenti e lavoro di gruppo di altissimo livello per conquistare i primi posti ai Gran Premi che si svolgono in tutto il mondo durante una stagione di gare che va da marzo a novembre. Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha stabilito nuovi standard per il successo in F1™ vincendo entrambi i titoli assegnati nel campionato mondiale – Piloti e Costruttore – nel 2014, 2015, 2016 e 2017, diventando così solo la quarta squadra ad avere vinto quattro titoli mondiali.

