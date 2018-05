Tommy Hilfiger werkt samen met Formule 1-wereldkampioen Mercedes-AMG Petronas Motorsport

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, dat eigendom is van PVH Corp. [NYSE: PVH], kondigt aan dat het een meerjarig strategisch partnerschap heeft gevormd met viervoudig Formule 1-wereldkampioen Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Vanaf het seizoen 2018 wordt TOMMY HILFIGER de offficiële kledingpartner van Mercedes-AMG Petronas Motorsport, daarmee voortbouwend op het erfgoed op het gebied van sportsponsoring dat Tommy Hilfiger heeft omarmd sinds het merk voor het eerst werd opgericht. De samenwerking met 's werelds beste Formule 1-team en toonaangevende auto-innovator onderstreept de visie van Tommy Hilfiger om het merk voortdurend te verheffen en uit te breiden in belangrijke markten voor de volgende generatie TOMMY HILFIGER-consumenten.

“Vanaf de eerste keer dat ik een Formule 1-race bijwoonde, was ik volledig gefascineerd door de wereld van de autosport,” aldus Tommy Hilfiger. “Deze arena opnieuw betreden met wereldkampioen Mercedes-AMG Petronas Motorsport en hun topteam is een ongelooflijke manier om mode en Formule 1 te combineren. Ik erken de passie, de geest en de drive die het voltallige Mercedes-AMG Petronas Motorsport-team in elke race toont, en deze gedeelde kwaliteiten zijn de reden waarom ik graag met hen samen wil werken gedurende de komende seizoenen”

In de afgelopen vier Formule 1-seizoenen heeft Mercedes-AMG Petronas Motorsport zowel het wereldkampioenschap voor constructeurs als voor coureurs gewonnen, waarbij de Britse coureur Lewis Hamilton in 2017 zijn vierde wereldkampioenstitel won en de Finse coureur Valtteri Bottas de derde plaats behaalde.

Onder de langdurige samenwerking zal TOMMY HILFIGER de officiële kledingpartner zijn en reis- en teamkits leveren, evenals kantoor- en recreatiekleding voor de meer dan 1.500 personen die deel uitmaken van het Mercedes-AMG Petronas Motorsport-team. Het TOMMY HILFIGER-logo zal te zien zijn op de racewagens van 2018 van het team, die op 22 februari 2018 op het circuit van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk worden onthuld, evenals in de pit en op andere baanapparatuur van Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

“De opwindende samenwerking met Mercedes-AMG Petronas Motorsport is een viering van onze gedeelde toewijding om technologie en innovatie centraal te houden in ons bedrijf,” stelde Daniel Grieder, CEO van Tommy Hilfiger Global en PVH Europe. “We zijn er trots op dat we samenwerken met organisaties die de beste zijn in hun sector en onze passie delen om de best-in-class teams aan te trekken en te behouden. We zijn enthousiast om optimaal gebruik te maken van het ongelooflijke bereik dat de Formule 1 wereldwijd heeft, terwijl we blijven voortbouwen op de wereldwijde erkenning van ons merk en TOMMY HILFIGER naar een nieuw publiek brengen.”

“We zijn verheugd om Tommy Hilfiger te verwelkomen bij Mercedes-AMG Petronas Motorsport en terug in de wereld van de Formule 1,” verklaarde Toto Wolff, Team Principal & CEO, Mercedes-AMG Petronas Motorsport. “Het is altijd spannend om een nieuw partnerschap aan te gaan, met name wanneer het zo'n belangrijk aspect van het imago van ons team raakt. Ik ben er zeker van dat het ons merk zal stimuleren en een nieuwe draai zal geven aan de manier waarop we vanaf volgend seizoen gezien zullen worden. Het doet ons veel genoegen om te zien hoe Tommy Hilfiger het team dit seizoen gaat kleden en om hun opwindende plannen te tonen aan de fans van de Formule 1.”

De geïntegreerde TOMMY HILFIGER-herencollectie en -campagne, die gefotografeerd werd door Mikael Jansson, viert de fusie van mode en Formule 1, waarbij Tommy Hilfiger en Mercedes-AMG Petronas Motorsport de pioniersgeest en de drive delen om te slagen als één krachtig team. De exclusieve videoteasers, druk-, online en buitenreclame beginnen wereldwijd in het voorjaar van 2018 en worden ondersteund door unieke consumentenactiveringen die het unieke perspectief van het merk op sport, entertainment en popcultuur tot leven blijven brengen over de hele wereld. De TOMMY HILFIGER-herencampagne zal worden uitgevoerd naast de speciale reclame voor dames van het merk, die ook elementen van speedracen combineert met mode. Deze reclame toont Gigi Hadid, internationaal supermodel en wereldwijde merkambassadeur voor TOMMY HILFIGER-dameskleding.

Het merkerfgoed van TOMMY HILFIGER is nauw verbonden met het werken met popcultuur- en sporticonen. De geschiedenis van Tommy Hilfiger met de Formule 1 begon met de sponsoring van het Lotus-team tussen 1991 en 1994. In 1998 werd TOMMY HILFIGER het eerste niet-automerk dat Ferrari sponsorde, met de iconische Amerikaanse ontwerper die de uniformen voor het team creëerde, waar onder meer zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher en de Britse coureur Eddie Irvine deel van uitmaakten. In de jaren 90 was Hilfiger ook een van de eerste ontwerpers die mode en beroemdheid combineerde, en werd hij een pionier in de industrie door jonge artiesten zoals Aaliyah, Mark Ronson en Usher te kleden; en met muzikanten zoals David Bowie en Beyoncé in zijn reclamecampagnes. In de afgelopen jaren is Tommy Hilfiger inspirerende samenwerkingsverbanden aangegaan met de internationale tenniskampioen Rafael Nadal, het internationale supermodel Gigi Hadid en het bekroonde muzikanten-/producentenduo The Chainsmokers, wat de inzet voor het vergroten van het bereik van het TOMMY HILFIGER-merk en voor het contact maken met de volgende generatie consumenten weerspiegelt.

Vrienden en volgers van het merk worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek op sociale media met #WhatsYourDrive en de handles @TommyHilfiger en @MercedesAMGF1.

Over Tommy Hilfiger

Met een merkenportfolio met onder meer TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS is Tommy Hilfiger een van 's werelds meest erkende premium designer lifestylegroepen. De focus ligt op het ontwerpen en verkopen van hoogwaardige, op maat gesneden kleding en sportkleding voor heren, collectiekleding en sportkleding voor dames, kinderkleding, denimcollecties, ondergoed (inclusief badjassen, nachtkleding en loungewear), schoenen en accessoires. Via geselecteerde licentiehouders biedt Tommy Hilfiger aanvullende lifestyleproducten zoals brillen, horloges, parfum, zwemkleding, sokken, kleine lederwaren, huisartikelen en bagage. De TOMMY JEANS -productlijn bestaat uit spijkergoed en schoenen voor heren en dames, accessoires en parfum. Merchandise onder de merken TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS is wereldwijd verkrijgbaar voor consumenten via een uitgebreid netwerk van TOMMY HILFIGER- en TOMMY JEANS-winkels, toonaangevende speciaalzaken en warenhuizen, geselecteerde online winkels en op tommy.com.

Over PVH Corp.

Met een geschiedenis die meer dan 135 jaar teruggaat, heeft PVH uitmuntend werk verricht bij het laten groeien van merken en bedrijven met een rijk Amerikaans erfgoed, en werd het zo een van de grootste kledingbedrijven ter wereld. We hebben meer dan 35.000 medewerkers die actief zijn in meer dan 40 landen, met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 8 miljard. We zijn de eigenaar van de iconische merken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s en Olga, alsook het digitaal gerichte merk voor intieme kledingstukken True & Co. en verkopen een verscheidenheid van goederen onder deze en andere nationaal en internationaal bekende merken die we in beheer of gelicentieerd hebben.

*Het merk Speedo is tot in het oneindige gelicentieerd voor Noord-Amerika en het Caribisch gebied van Speedo International, Limited.

Over MERCEDES-AMG PETRONAS Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport is het Formule 1-team van Mercedes-Benz dat deelneemt aan het FIA Formula One™ World Championship, het toppunt van de wereldautosport en de grootste jaarlijkse sportreeks ter wereld. Met een gecombineerd personeelsbestand van bijna 1.500 mensen, gevestigd op twee technologiecampussen van wereldklasse in het VK, ontwerpt, ontwikkelt, produceert en racet het team de racewagens en hybride auto's bestuurd door viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas. De Formule 1 is een uniek veeleisende technische en menselijke uitdaging die de juiste alchemie van geavanceerde technologieën, krachtig management en elite-teamwerk vereist om resultaten te behalen op Grands Prix over de hele wereld in een raceseizoen dat loopt van maart tot november. Mercedes-AMG Petronas Motorsport heeft nieuwe maatstaven gesteld voor F1-succes op zijn traject naar het winnen van de wereldkampioenschappen voor constructeurs en coureurs in 2014, 2015, 2016 en 2017, waarmee het pas het vierde team is geworden dat vier wereldtitels behaalde.

