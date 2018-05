Tommy Hilfiger entre en partenariat avec Mercedes-AMG Petronas Motorsport, l'écurie championne du monde de Formule 1

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

The TOMMY HILFIGER logo featured on the Mercedes-AMG Petronas Motorsport car. Photographed by Mikael Jansson.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, une société détenue par PVH Corp. [NYSE: PVH], annonce avoir signé un partenariat stratégique pluriannuel avec l'écurie quadruple championne du monde de Formule 1, Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Dès le début de la saison 2018, TOMMY HILFIGER sera le partenaire vestimentaire officiel de Mercedes-AMG Petronas Motorsport, renforçant ainsi l'activité historique de sponsoring sportif exercée par Tommy Hilfiger depuis la création de sa marque. Le partenariat avec le première équipe de Formule 1 et le leader de l'innovation automobile illustre la détermination de Tommy Hilfiger à se perfectionner sans relâche et à consolider la présence de la marque sur les marchés clefs pour la prochaine génération de clients TOMMY HILFIGER.

"Dès la première fois que j'ai assisté à une course de Formule 1, je suis devenu fasciné par le sport automobile", déclare Tommy Hilfiger. "Revenir dans cet univers au côté de l'écurie championne du monde Mercedes-AMG Petronas Motorsport et de leur équipe d'élite est une occasion rêvée de fusionner le monde de la mode avec celui de la Formule 1. Je me reconnais dans la passion, l'esprit et la motivation qui animent toute l'équipe de Mercedes-AMG Petronas Motorsport à chaque course. C'est parce que nous partageons ces mêmes qualités que je suis si ravi de travailler en collaboration avec eux pour les saisons à venir."

Au cours des quatre dernières saisons de Formule 1, l'écurie Mercedes-AMG Petronas Motorsport a remporté les Championnats du monde des constructeurs et des pilotes. Le pilote britannique de l'équipe, Lewis Hamilton, a obtenu son quatrième titre de Champion du monde en 2017. Valtteri Bottas, le pilote finlandais, est quant à lui monté sur la troisième place du podium.

Dans le cadre de ce partenariat à long terme, TOMMY HILFIGER sera le partenaire vestimentaire officiel, et fournira des ensembles de voyage et d'équipe, ainsi que des vêtements de bureau et de réception aux plus de 1 500 membres de l'équipe Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Le logo TOMMY HILFIGER figurera sur les monoplaces 2018 de l'équipe, qui seront dévoilées le 22 février 2018 sur le circuit de Silverstone au Royaume-Uni, ainsi que dans le stand Mercedes-AMG Petronas Motorsport et en bord de piste.

"Ce partenariat prometteur avec Mercedes-AMG Petronas Motorsport témoigne de notre engagement commun pour conserver la technologie et l'innovation au cœur de notre activité", déclare Daniel Grieder, CEO de Tommy Hilfiger Monde et PVH Europe. "Nous sommes fiers de nos partenariats avec des entités dominant leur secteur, et nous partageons notre passion pour attirer et retenir les meilleures équipes. Nous sommes impatients de pouvoir tirer parti de la portée extraordinaire de la Formule 1 à l'échelle mondiale pour continuer de renforcer le rayonnement de notre marque et faire découvrir TOMMY HILFIGER à un nouveau public."

"Nous sommes très heureux d'accueillir Tommy Hilfiger chez Mercedes-AMG Petronas Motorsport et de le voir de retour dans l'univers de la Formule 1", souligne Toto Wolff, responsable en chef et CEO de Mercedes-AMG Petronas Motorsport. "Chaque nouveau partenariat est un moment à part, tout particulièrement quand il s'agit d'un domaine aussi important de l'image de notre équipe. Je suis convaincu que notre collaboration dynamisera notre marque et apportera une nuance nouvelle à la perception que l'on peut se faire de notre écurie pour la prochaine saison. Nous sommes impatients de voir comment Tommy Hilfiger habillera l'équipe cette année, et de présenter leurs projets aux amateurs de Formule 1."

Photographiées par Mikael Jansson, la collection pour homme TOMMY HILFIGER et la campagne mettent à l'honneur la fusion entre la mode et la Formule 1, une rencontre entre Tommy Hilfiger et Mercedes-AMG Petronas Motorsport, qui partagent un esprit d'aventure et s'attellent à réussir grâce à des efforts conjoints. Les vidéos promotionnelles exclusives, les annonces imprimées et en ligne, et l'affichage public seront lancés au printemps 2018, avec le soutien d'un marketing client spécifique pour continuer à diffuser l'esprit de la marque en matière de sport, de divertissement et de culture pop à l'échelle mondiale. La campagne pour homme de TOMMY HILFIGER se déroulera en parallèle des activités publicitaires pour la collection femme de la marque, qui fusionnera également des éléments de course de voitures et de mode, avec la participation Gigi Hadid, supermodel international et ambassadrice mondiale de TOMMY HILFIGER.

Le patrimoine de la marque TOMMY HILFIGER est étroitement lié aux icônes de la culture pop et sportive. L'histoire de Tommy Hilfiger avec la Formule 1 commença avec le parrainage de l'écurie Lotus entre 1991 et 1994. En 1998, TOMMY HILFIGER est devenu la première marque non automobile à sponsoriser Ferrari, avec la création par l'emblématique designer américain des combinaisons pour l'équipe, notamment du septuple Champion du monde de Michael Schumacher et du pilote britannique Eddie Irvine. Dans les années 90, Hilfiger a également été un des premiers designers à rapprocher la mode de la célébrité, devenant un pionnier dans ce domaine en habillant de jeunes artistes comme Aaliyah, Mark Ronson et Usher, mais aussi en faisant appel à des musiciens comme David Bowie et Beyoncé pour ses campagnes publicitaires. Plus récemment, Tommy Hilfiger a mis en place des partenariats novateurs avec le champion de tennis Rafael Nadal, le supermodel Gigi Hadid, et le duo primé de musicien/producteur The Chainsmokers, dans un souci d'élargir la portée de la marque TOMMY HILFIGER et de prendre contact avec la prochaine génération de clients.

Les amis et amateurs de la marques sont invités à prendre la parole sur les réseaux sociaux sur #WhatsYourDrive et avec @TommyHilfiger et @MercedesAMGF1.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence sélectionnés, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des maillots de bain, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

Avec plus de 135 ans d'histoire, PVH excelle dans le développement de marques et d'entreprises avec un riche patrimoine américain, et fait aujourd'hui partie des plus grandes sociétés de vêtements à l'échelle mondiale. Nous comptons sur 35 000 collaborateurs, répartis dans plus de 40 pays, pour générer un chiffre d'affaires annuel dépassant les 8 milliards de dollars. Notre portefeuille comprend des marques emblématiques telles que CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s et Olga, ainsi que la marque e-commerce de sous-vêtements True & Co., et nous commercialisons un éventail de produits sous ces dénominations, et via d'autres marques sous licence, de renommée nationale et internationale.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

À propos de MERCEDES-AMG PETRONAS Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport est l'écurie de Formule 1 de Mercedes-Benz participant au Championnat du monde FIA Formula One™, la discipline reine du sport automobile et plus grande compétition sportive annuelle au monde. Avec une équipe de pratiquement 1 500 personnes, réparties dans deux campus technologiques de pointe au Royaume-Uni, l'écurie conçoit, développe, fabrique et exploite les voitures de course et les unités d'énergie hybride pilotées par le quadruple Champion du monde Lewis Hamilton et son co-équipier Valtteri Bottas. La Formule 1 est un défi technique et humain unique en son genre, nécessitant un équilibre parfait entre des technologies pionnières, une gestion hautement performante et une équipe d'élite pour obtenir des résultats aux Grands Prix du monde entier, pendant une saison qui va de mars à novembre. Mercedes-AMG Petronas Motorsport se distingue par ses succès rencontrés en F1™, en remportant les Championnats du monde des constructeurs et des pilotes en 2014, 2015, 2016 et 2017, devenant ainsi la quatrième écurie à avoir obtenu quatre titres mondiaux.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.