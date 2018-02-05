PharmAbcine與默沙東合作展開TTAC-0001與KEYTRUDA®（pembrolizumab）聯合治療復發性膠質母細胞瘤和乳腺癌的臨床評估

韓國大田--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- PharmAbcine Inc.是一家臨床階段生物技術公司，開發用於多種癌症適應症的新型抗體治療藥物，該公司宣布其分公司與默沙東（美國Kenilworth默克公司的商標名稱）已簽署合作協議，評估PharmAbcine的抗VEGFR2 mAb藥物TTAC-0001聯合默沙東的抗PD-1（程序性死亡受體1）治療藥物KEYTRUDA®（pembrolizumab）用於復發性多形性膠質母細胞瘤(rGBM)和轉移性三陰性乳腺癌(TNBC)患者。

PharmAbcine的先導候選藥物TTAC-0001是一種研究中的治療藥物，屬於高度選擇性和強效抗VEGFR2 (KDR/flk-1) mAb，目前在rGBM適應症中進行臨床開發。VEGFR2在多數惡性腫瘤中有過度表達，例如胃癌、肝癌、非小細胞肺癌(NSCLC)、卵巢癌、腦癌、結直腸癌和乳腺癌，該訊息傳遞路徑是腫瘤血管生長的關鍵調控因素。隨著VEGF/VEGFR2對腫瘤微環境(tumor microenvironment, TME)的作用日益明確，有理由支持對TTAC-0001與KEYTRUDA聯合用藥進行評估。

PharmAbcine總裁兼執行長Jin-San Yoo博士表示：「該研究中，抗VEGFR2藥物TTAC-0001與抗PD-1藥物KEYTRUDA聯合，可望在這兩種分子單藥治療中已觀察到的療效基礎上有所增效。他們的作用機制有互補性，因此，聯合用藥有堅實的生物學理論依據，可能增強抗腫瘤活性。」

按照合作條款，PharmAbcine將展開國際I/II期研究，評估 TTAC-0001與KEYTRUDA聯用的潛在臨床協同作用。

關於PharmAbcine Inc.

PharmAbcine是領先的臨床階段生物製劑公司，在公司內部開發的新型平臺DIG體、PIG體和TIG體上，採用創新發現技術和卓越的人體來源，開發全人源治療性抗體(mAb)和下一代多特異性抗體治療藥物，用於治療人類疾病，例如癌症和炎性疾病。

PharmAbcine的全人源抗體庫和創新挑選系統是我們的專利資產。PharmAbcine透過採用抗體庫和挑選系統，提供抗體生成服務。PharmAbcine同時提供新型抗體的共同開發機會。

探過與三星醫療中心(SAMSUNG MEDICAL CENTER)合作，PharmAbcine擁有300多例患者衍生的癌症幹細胞庫及其動物模型系統，用於評估內部後續產品線的開發。

已入選的後續產品線：

TTAC-0001(=Tanibirumab)：抗KDR中和性全人源IgG，具有獨特的跨物種反應性，已於2017年8月在澳大利亞完成復發性GBM的IIa期試驗，最終報告將於2018年上半年出爐。該分子具有與免疫檢查站阻斷劑聯用的前景，歡迎出讓權益、共同開發和聯合用藥臨床試驗。

PMC-001(=DIG-KT)：下一代雙特異性抗體，可同時中和VEGF-KDR和血管生成素TIE2路徑，初步研究顯示優於bevacizumab和Tanibirumab。它也可抑制Avastin抗藥腦腫瘤的生長。PMC-002、PMC-003、PMC-004是衍生於PMC-001的分子。

PMC-201：下一代雙特異性抗體，可同時中和VEGF-KDR和Notch-DLL4路徑，可抑制抗癌藥物抗藥的腫瘤生長。

PMC-005B：具有內部專利的抗EGFRviii症特異性全人源IgG，適用於ADC、CAR-T和CAR-NK目的，歡迎共同開發或出讓權益。

PMC-309a-z：抗VISTA全人源抗體集合，具有激動性或拮抗性。

「3G系統」平臺可提供高產細胞系，我們擁有：

PMC-901：bevacizumab生物類似物細胞系，產量為3克/升。

PMC-902：aflibercept生物類似物細胞系，產量>3克/升。

欲瞭解PharmAbcine的進一步資訊，請造訪其網站

https://www.pharmabcine.com

關於rGBM

多形性膠質母細胞瘤(GBM)是最常見的成人惡性腦腫瘤，診斷後中位生存期不到15個月，通常在首輪治療後1年內復發。首輪治療主要採用化療、放療和手術；復發疾病可採用化療和手術，但放療對復發的作用有限，取決於復發的部位。Avastin獲准作為活性治療選擇（單藥）用於既往TMZ及放療無效的rGBM患者。

關於TNBC

乳腺癌是女性最常見的癌症，據估計，2017年美國將有25萬多例新診斷病例。20%的乳腺癌缺乏三種常見激素（雌激素、黃體素和HER2）的受體，因此被稱為三陰性乳腺癌(TNBC)。TNBC的治療選擇有限，常在治療期間發生復發和侵犯。因此TNBC迫切需要新型的治療策略。

KEYTRUDA®是美國紐澤西州Kenilworth默克公司旗下默沙東公司的註冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。