PharmAbcine与默沙东合作开展TTAC-0001与KEYTRUDA®（派姆单抗）联合治疗复发性胶质母细胞瘤和乳腺癌的临床评估

韩国大田--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- PharmAbcine Inc.是一家临床阶段生物技术公司，开发用于多种癌症适应证的新型抗体治疗药物，该公司宣布其分公司与默沙东（美国肯纳尔沃思默克公司的商标名）已签署合作协议，评估PharmAbcine的抗VEGFR2 mAb药物TTAC-0001联合默沙东的抗PD-1（程序性死亡受体1）治疗药物KEYTRUDA®（派姆单抗）用于复发性多形性胶质母细胞瘤(rGBM)和转移性三阴性乳腺癌(TNBC)患者。

PharmAbcine的先导候选药物TTAC-0001是一种研究中的治疗药物，属于高度选择性和强效抗VEGFR2 (KDR/flk-1) mAb，目前在rGBM适应证中进行临床开发。VEGFR2在多数恶性肿瘤中有过度表达，例如胃癌、肝癌、非小细胞肺癌(NSCLC)、卵巢癌、脑癌、结直肠癌和乳腺癌，该信号通路是肿瘤血管生长的关键调控因素。随着VEGF/VEGFR2对肿瘤微环境(TME)的作用日益明确，有理由支持对TTAC-0001与KEYTRUDA联合用药进行评估。

PharmAbcine总裁兼首席执行官Jin-San Yoo博士表示：“该研究中，抗VEGFR2药物TTAC-0001与抗PD-1药物KEYTRUDA联合，有望在这两种分子单药治疗中已观察到的疗效基础上有所增效。他们的作用机制有互补性，因此，联合用药有坚实的生物学理论依据，可能增强抗肿瘤活性。”

按照合作条款，PharmAbcine将开展国际I/II期研究，评估 TTAC-0001与KEYTRUDA联用的潜在临床协同作用。

关于PharmAbcine Inc.

PharmAbcine是领先的临床阶段生物制剂公司，在公司内部开发的新型平台DIG体、PIG体和TIG体上，采用创新发现技术和卓越的人体来源，开发全人源治疗性抗体(mAb)和下一代多特异性抗体治疗药物，用于治疗人类疾病，例如癌症和炎性疾病。

PharmAbcine的全人源抗体库和创新挑选系统是我们的专利资产。PharmAbcine通过采用抗体库和挑选系统，提供抗体生成服务。PharmAbcine同时提供新型抗体的共同开发机会。

通过与三星医疗中心合作，PharmAbcine拥有300多例患者衍生的癌症干细胞库及其动物模型系统，用于评估内部后续产品线的开发。

已入选的后续产品线：

TTAC-0001(=Tanibirumab)：抗KDR中和性全人源IgG，具有独特的跨物种反应性，已于2017年8月在澳大利亚完成复发性GBM的IIa期试验，最终报告将于2018年上半年出炉。该分子具有与免疫检查站阻断剂联用的前景，欢迎出让权益、共同开发和联合用药临床试验。

PMC-001(=DIG-KT)：下一代双特异性抗体，可同时中和VEGF-KDR和血管生成素TIE2通路，初步研究显示优于贝伐单抗和Tanibirumab。它也可抑制阿瓦斯汀耐药脑肿瘤的生长。PMC-002、PMC-003、PMC-004是衍生于PMC-001的分子。

PMC-201：下一代双特异性抗体，可同时中和VEGF-KDR和Notch-DLL4通路，可抑制抗癌药耐药的肿瘤生长。

PMC-005B：具有内部专利的抗EGFRviii症特异性全人源IgG，适用于ADC、CAR-T和CAR-NK目的，欢迎共同开发或出让权益。

PMC-309a-z：抗VISTA全人源抗体集合，具有激动性或拮抗性。

“3G系统”平台可提供高产细胞系，我们拥有：

PMC-901：贝伐单抗生物类似物细胞系，产量为3克/升。

PMC-902：aflibercept生物类似物细胞系，产量>3克/升。

欲了解PharmAbcine的进一步信息，请访问其网站

https://www.pharmabcine.com

关于rGBM

多形性胶质母细胞瘤(GBM)是最常见的成人恶性脑肿瘤，诊断后中位生存期不到15个月，通常在首轮治疗后1年内复发。首轮治疗主要采用化疗、放疗和手术；复发疾病可采用化疗和手术，但放疗对复发的作用有限，取决于复发的部位。阿瓦斯汀获准作为活性治疗选择（单药）用于既往TMZ及放疗无效的rGBM患者。

关于TNBC

乳腺癌是女性最常见的癌症，据估计，2017年美国将有25万多例新诊断病例。20%的乳腺癌缺乏三种常见激素（雌激素、孕激素和HER2）的受体，因此被称为三阴性乳腺癌(TNBC)。TNBC的治疗选择有限，常在治疗期间发生复发和侵犯。因此TNBC迫切需要新型的治疗策略。

KEYTRUDA®是美国新泽西州肯纳尔沃思默克公司下属默沙东公司的注册商标。

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