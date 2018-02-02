Sintavia宣佈與大陽日酸達成合作夥伴關係

佛羅里達州大衛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的一級金屬積層製造商Sintavia, LLC，和全球精密工業的氣體及相關焊接解決方案供應商大陽日酸株式會社(Taiyo Nippon Sanso Corporation, TNSC)今天宣佈，雙方達成合作夥伴關係，共同開發和推廣金屬積層製造(AM)解決方案。這一夥伴關係涉及技術合作以開發氣流製程並進行商業化，使金屬積層製造的諸多優點得以最佳化。交易條款未透露，但包括TNSC對Sintavia的共同投資。

Sintavia董事長兼執行長Brian R. Neff表示：「氣流動態是成功的優質積層製造最重要、也是最容易忽視的因素。我們的合作夥伴TNSC是工業氣流最佳化領域真正的領導者。我們期待共同開發和銷售有助於產生優質產品、讓我們雙方客戶受益的氣流解決方案。」

TNSC全球業務發展總經理Tadaharu (Ted) Watanabe表示：「TNSC多年來一直為工業焊接應用開發專有解決方案。我們很高興將多年來的氣體品質控制和氣流經驗應用到令人興奮和日益成長的積層製造領域。Sintavia居於這項科技的最前線，是我們擴大這項應用的優秀合作夥伴。我們還與市場領先的雷射金屬沉積工具供應商和金屬粉末供應商進行投資和合作，這一合作關係也是我們在積層製造市場整體策略的延伸。」

用於積層製造的工業氣體最佳化涉及在每道製造工序的建構腔內使化學、混合和流動性能更加完善。流動性差或氣體混合不良可能會導致缺乏適當的機械性能、不可接受的孔隙度或普遍性的欠熔合。預期雙方將透過新公佈的合作關係，與現有客戶一起推廣氣流最佳化策略，取得最終成品的成功。

關於TNSC

大陽日酸株式會社(Taiyo Nippon Sanso Corporation, TNSC)成立於1910年，總部位於日本東京，是工業氣體的全球供應商。TNSC是工業、焊接和安全用品、醫療、特殊氣體和電子氣體、氣體處理設備、高性能淨化系統、工程和氣體管理服務以及現場氣體生成的「單一來源」供應商。TNSC為工業、特殊和電子氣體的全球五大供應商之一，以提供能符合全球客戶需求的創新解決方案為使命。

關於Sintavia

Sintavia是獨立金屬積層製造服務的全球領導者，為重要產業提供服務，包括航空航太與國防、石油天然氣、汽車及地面發電等。借助高速印表機和同時部署的精密後處理設備、一整套機械檢測設備，以及整套冶金和粉末實驗室，Sintavia能夠為關鍵產業進行參數最佳化，連續生產並審核品質零件。公司致力於採用業界最高品質標準，已榮獲AS9100、ISO 17025和ANAB認證，並在OASIS和ITAR註冊。

查詢詳情，請造訪http://www.sintavia.com。

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