Sintavia宣布与大阳日酸达成合作伙伴关系

佛罗里达州戴维--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的一级金属增材制造商Sintavia, LLC，和全球精密工业的气体及相关焊接解决方案供应商大阳日酸株式会社(Taiyo Nippon Sanso Corporation, TNSC)今天宣布，双方达成了合作伙伴关系，共同开发和推广金属增材制造(AM)解决方案。这一伙伴关系涉及通过技术合作进行气流工艺的开发和商业化，优化金属增材制造的诸多优点。交易条款没有披露，但包括TNSC对Sintavia的共同投资。

Sintavia董事长兼首席执行官Brian R. Neff表示：“气流动态是成功的高质量增材制造最重要、也是最容易忽视的一个因素。我们的合作伙伴TNSC是工业气流优化领域真正的领导者。我们期待着共同开发和销售有助于产生优质产品、让我们双方客户受益的气流解决方案。”

TNSC全球业务发展总经理Tadaharu (Ted) Watanabe表示：“TNSC多年来一直为工业焊接应用开发专有解决方案。我们很高兴将多年来的气体质量控制和气流经验应用到令人兴奋和日益增长的增材制造领域。Sintavia处于这项技术的最前沿，是我们扩大这项应用的优秀合作伙伴。我们还与市场领先的激光金属沉积工具供应商和金属粉末供应商进行投资和合作，这一合作关系也是我们在增材制造市场总体战略的延伸。”

用于增材制造的工业气体优化涉及在每道制造工序的构建腔内完善化学、混合和流动性能。流动性差或气体混合不良可能会导致缺乏适当的机械性能、不可接受的孔隙度或普遍性的欠熔合。预计双方将通过新公布的合作关系，与现有客户一起推广气流优化策略，取得最终成品的成功。

关于TNSC

大阳日酸株式会社(Taiyo Nippon Sanso Corporation, TNSC)成立于1910年，总部位于日本东京，是工业气体的全球供应商。TNSC是工业、焊接和安全用品、医疗、特种气体和电子气体、气体处理设备、高性能净化系统、工程和气体管理服务以及现场气体生成的“单一来源”供应商。作为工业、特种和电子气体的全球五大供应商之一，TNSC的使命是提供满足全球客户需求的创新解决方案。

关于Sintavia

Sintavia是独立金属增材制造服务全球领导者，为重要行业提供服务，包括航空航天与国防、石油天然气、汽车及地面发电等。借助高速打印机和同时部署的精密后处理设备、一整套机械检测设备，以及整套冶金和粉末实验室，Sintavia能够为关键行业优化参数，连续生产并审核质量部件。公司致力于采用业界最高质量标准，已荣获AS9100、ISO 17025和ANAB认证，并在OASIS和ITAR注册。

垂询详情，请访问http://www.sintavia.com。

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